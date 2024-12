Marcelo Polino anunció un cambio de rumbo para su carrera: “No quiero hacer más chimentos”

Marcelo Polino proyecta un cambio de rumbo para su carrrera

Después de 30 años especializado en el mundo del espectáculo, o como él dice, de los “chimentos”, Marcelo Polino decidió “patear el tablero” y apostar por un camino ligado al entretenimiento y al humor. Con más de 30 realities encima, el periodista se destaca como uno de los mejores jurados de la televisión argentina, famoso por sus respuestas filosas y sus bajos puntajes. Sin embargo, las propuestas por volver a hacer programas de la farándula siguen tocando su puerta. En ese contexto, la figura de la pantalla chica tuvo que tomar una compleja decisión.

Tras destacarse como jurado de diversas ediciones del Bailando, y actualmente en funciones en el Cantando 2024, Polino fue premiado como mejor jurado en los Martín Fierro Latino 2024. En ese contexto, el especialista en espectáculos analizó su presente en el programa de Marcelo Tinelli: “En general es un formato que yo conozco porque fue el primero que hice en la productora, y hace18 años que estoy. Sumando todos los que hice, es mi reality número 31, es un montón para mí. A mí me gusta mucho el formato de reality. Yo me siento muy bien haciendo de jurado. De hecho, me han ofrecido para hacer programas de espectáculos en la tele. Pero no quiero hacer más chimentos. Quiero ir por otro lado”, comentó el periodista en diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

Marcelo Polino

Al ser consultado si volvería a hacer un programa sobre la farándula, Polino respondió: “Me siento más cómodo en este formato. Lo que pasa es que fueron como 30 años seguidos haciendo chimentos. Ya hace un par de años que prefiero ir por el humor, por esta veta que encontré en el teatro. Fue una jugada fuerte porque es salir de mi zona de comodidad, frase trillada que hay por estos momentos. A mí me surge fácil hacer el chimento, hacer la movida del puterío entre famosos, la tengo como súper clara. Hace un par de años de que empecé a hacer teatro con (Antonio) Gasalla, después con Nacha (Guevara), después con Fátima (Florez). Ahora está la posibilidad de hacer, el año que viene, los 20 años del Bailando. Así que ya fui convocado para hacer de jurado. Un halago ser el primer jurado siempre”.

En ese sentido, Polino destacó que sobre el escenario se conjugan todas estas características: “En mis espectáculos solo voy más por el lado del humor, donde por supuesto en mis monólogos mezclo la farándula”. Entonces, Montagna recordó que, en sus comienzos, el periodista era tímido. “En realidad yo soy así, yo soy muy explosivo laburando. Después soy una persona con un perfil súper bajo, no salgo mucho de mi casa. No es que estoy todo el tiempo hablando de la farándula o poniendo ceros por la vida”.

Marcelo Polino y Gonzalo Valenzuela resultaron ganadores del Martín Fierro Latino en la categoría jurado en televisión

Al recordar su reciente premio en los Martín Fierro Latino, Marcelo aseguró: “La verdad que el Internacional me encantó porque este año estuve nominado con gente que conozco y que he trabajado, por ejemplo Diana Bolocco en Chile, que había hecho un trabajo fabuloso en Got Talent. La gran sorpresa de este año es Gonzalo Valenzuela, el ex de Juanita Viale, que por primera vez hace de jurado, lo hizo muy bien. Había mucha expectativa. Estaba Lali González de Paraguay, que había estado en el Bailando y había hecho una telenovela en Polka. Y ahí había otra colega, también de Ecuador, así que era una terna muy difícil”.