La dura confesión de Sofía Jujuy Jiménez al llegar a la India: “Sentí miedo”

La reacción de Sofía Jujuy al llegar a la India

Después de muchas horas de vuelo, este miércoles, Sofía Jujuy Jiménez llegó a Nueva Delhi, la capital de la India. Desde su arribo, la actriz compartió cada momento del viaje a través de sus redes sociales, reflejando su entusiasmo por alcanzar este destino tan esperado. Sin embargo, la modelo no pudo ocultar su sorpresa al ver las costumbres de los residentes ya que el impacto cultural fue más grande de lo esperado, esto provocó que reflexionara sobre su estadía en el país asiático. Aún así, la joven se dispuso a intentar disfrutar de la ciudad, sus paisajes y sobre todo de su gastronomía.

“¡Llegamos! Recién aterrizadas. Oficialmente llegamos a Nueva Delhi, la India. Estamos cansadas pero felices, ahora nos vamos directo al hotel”, comentó Sofía en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,7 millones de seguidores. La actriz viajó acompañada de su hermana Inés y explicó que el motivo del viaje fue una invitación: “Vamos a un posgrado de mujeres líderes de todas partes del mundo”.

Rápidamente a su llegada, Sofía compartió detalles del hotel donde se alojan, al cual describió como modesto y sin lujos. “Es como si fuera un hostel de una universidad. ¿Entienden? Acá vamos a pasar las próximas 2 semanas”. También mostró algunas indicaciones que recibió del personal del lugar sobre el uso del calefón para obtener agua caliente y los candados necesarios para asegurar la habitación. “No entienden lo generosos y buena gente que son. Nos comunicamos como podemos, pero lo importante es la buena intención”, expresó sobre las personas que les ayudaron a instalarse en una habitación que describió como básica: “Tiene poco más de dos camas, un ventilador de techo, una mesita de luz, un baño sin bañera... apenas las necesidades mínimas”.

La reflexión de Sofía Jujuy al llegar a la India (Foto: Instagram)

Sin embargo, mencionó un inconveniente: “El agua caliente no funcionó y nos bañamos con agua fría, rapidito”. Durante el almuerzo, las hermanas probaron un plato típico de arroz con pollo condimentado al estilo local. Inés bromeó al decir: “Es muy picante. Cualquier cosa comemos arroz blanco y ya”.

En sus historias, Sofía confesó que no investigó mucho antes de viajar: “Reconozco que minutos antes de aterrizar no tenía ni idea dónde veníamos exactamente. No soy de googlear previamente los lugares cuando viajo. Me gusta llegar, charlar con gente local e ir descubriendo el destino”.

El look de Sofía Jujuy en su paseo por la India (Fuente)

La modelo explicó su admiración por la cultura india: “Obviamente que de la India escuché mucho, porque es un lugar que soñaba conocer desde que me metí en el mundo más espiritual y amé su filosofía. Hay gente que ama, y gente que se le ocurre venir, o hasta llega a escuchar que llegaron y al otro día cambiaron de destino porque no aguantaron el shock cultural”.

Sofía describió las primeras horas en el país como intensas: “Realmente es muy distinto. La primera impresión es fuerte. Empezando por el idioma, después las comidas mega condimentadas. Los olores son diferentes, la vestimenta es súper alegre, colorida, y todo el caos. Al menos así se siente para uno que no está acostumbrado. Las bocinas suenan todo el tiempo, sin parar”.

Sobre sus emociones, reflexionó: “Esto es lo primero que me sale contarles… Recién llegamos hace unas horas… Mi reflexión en este momento es, ¿podré este tiempo?, ¿aguantaré dos semanas acá?”. Aunque expresó algunas dudas, cerró con optimismo: “Hasta sentí un poco de miedo por lo desconocido, claro… Pero al mismo tiempo, siento mi corazón con tanta paz y amor, que no tengo dudas que será de las experiencias más profundas que pueda vivir!”.