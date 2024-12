Quién es Chiara, la hija de un exjugador de la selección argentina que se perfila como la participante más polémica de Gran Hermano

La presentación de Chiara Mancuso en Gran Hermano

La cuenta regresiva terminó. Este lunes 2 de diciembre, comenzó una nueva edición de Gran Hermano en Telefe, y con ella, el país entero quedó hipnotizado por las primeras horas de los 24 participantes en la casa. Entre ellos, una joven de mirada desafiante y actitud avasallante, acaparó la atención de las cámaras y las redes sociales. Se trata de Chiara, quien desde su primera frase, dejó en claro que no teme a las controversias, y comenzó su camino en el reality a paso firme, aunque no sin despertar reacciones divididas.

“Me llamo Chiara Mancuso y vivo en un barrio privado, en Canning, Ezeiza”, dijo al presentarse con una sonrisa segura. De inmediato, desgranó su currículum: “Fui modelo, promotora toda la vida, hice cosas de actuación, bailé. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección, en Boca, en Independiente”. Aunque intentó mantener la intriga, su apellido y los detalles no tardaron en generar una avalancha de preguntas en X (antes Twitter). Los usuarios no descansaron hasta confirmar lo que ya era un secreto a voces: Chiara es hija de Alejandro Mancuso, exvolante de la selección argentina, quien también se destacó en Vélez y en el fútbol brasileño y fue asistente técnico de Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Si algo quedó claro en su introducción, es que la morocha no teme al protagonismo ni a las palabras contundentes. “A mí, por desgracia, me encantan los jugadores”, confesó entre risas, al dejar entrever su vínculo con el ambiente que rodea al fútbol. Pero fue su siguiente declaración la que encendió las redes: “No duro mucho de novia porque llega un momento que como que soy muy fogosa, o sea, necesito cambiar. Como que me pasa que los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual”.

Chiara Mancuso no pasó inadvertida a su ingreso a la casa de GH (IG chiarimancuso)

Su tono desenfadado, lejos de pasar inadvertido, dividió opiniones. Algunos usuarios la elogiaron por su franqueza y seguridad, mientras otros no tardaron en criticarla. “Manipuladora y sin filtro, esta chica va a ser dinamita en la casa”, opinó un espectador en redes. De hecho, ella misma adelantó que no teme jugar fuerte: “Me gusta manipular a las personas porque siento como que soy bastante inteligente. Yo tengo alma de líder, y eso juega a mi favor”.

El apellido Mancuso, vinculado al fútbol argentino, no es un detalle menor. Alejandro, su padre, fue integrante estable de la selección durante el primer ciclo de Alfio Coco Basile, entre 1990 y 1994, en el que obtuvo la Copa América de Ecuador y participó del Mundial de Estados Unidos, donde disputó dos partidos. Además, junto a Héctor Negro Enrique fue ayudante de campo de Diego Maradona en Sudáfrica 2010.

Este linaje no tardó en ser visto como una posible ventaja por algunos usuarios de redes sociales. “¿Es requisito excluyente ser hija de exfutbolista en el casting?”, se preguntó con sarcasmo un espectador en X. Otros, en cambio, la defendieron, al argumentar que su personalidad vibrante y su presencia mediática habrían sido suficiente para asegurar su lugar en el reality.

En su perfil de IG, Chiara Mancuso ya cuenta con más de 30.000 seguidores

Antes de ingresar a Gran Hermano, Chiara ya era activa en el mundo digital. Con más de 32.000 seguidores en Instagram, sus publicaciones muestran una vida que alterna entre viajes a destinos como Mar del Plata, Pinamar y Cancún, además de eventos sociales donde despliega una actitud desinhibida. Semanas atrás, se vio involucrada, aunque en un segundo plano, en una fiesta en un yate con jugadores de Independiente, que derivó en la suspensión de dos jugadores del plantel profesional.

En los instantes siguientes a su ingreso a la casa, su perfil se llenó de mensajes de aliento por parte de familiares y amigos. “Hacé lo que ya sabés, prima, te bancamos en todas tus locuras”, escribió un familiar en uno de sus posts. Su hermano Gio fue más emotivo: “Muchos éxitos, te amo”. Y su papá se anticipó a esta realidad con una foto familiar en la que la saludó por su reciente cumpleaños. “Te amo con el alma mi vida y lo mejor está por llegar”. Estas muestras de apoyo contrastan con los comentarios críticos que comenzaron a surgir, lo que refuerza el carácter polarizante de su figura.

No es casualidad que Chiara haya captado tantos reflectores. Su actitud directa, casi incendiaria, parece diseñada para generar reacciones en un entorno competitivo como el de Gran Hermano. “Es una bomba de tiempo. Puede ser amada u odiada, pero nadie la va a ignorar”, comentó un seguidor del programa en redes sociales

Chiara Mancuso en sus publicaciones muestra una vida que alterna entre viajes a destinos como Mar del Plata, Pinamar y Cancún, además de eventos sociales donde despliega una actitud desinhibida (IG chiarimancuso)

Sin embargo, más allá de su personalidad explosiva, el desafío real será demostrar si tiene la estrategia y la resiliencia necesarias para permanecer en el juego. En un espacio donde las alianzas, las rivalidades y las emociones son moneda corriente, deberá encontrar un equilibrio entre su carácter dominante y la convivencia con los otros participantes.

¿Logrará conquistar al público y a sus compañeros, o el peso de las expectativas y su carácter encendido se convertirán en su mayor desafío? Por ahora, una cosa es segura: el país entero está atento a cada uno de sus movimientos. El espectáculo apenas comienza.

Alejandro Mancuso, Diego Maradona y Héctor Enrique, el cuerpo técnico de Argentina en Sudáfrica 2010