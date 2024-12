El estilo bohemio y natural que eligió Juana Viale para su programa: kaftán de seda, body metalizado y pelo mojado

Con un atuendo en color turquesa, Juana Viale se robó la atención en su programa (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Pasado el mediodía del domingo 1° de diciembre, Juana Viale dio rienda a una nueva emisión de Almorzando con Juana, por la pantalla de El Trece. Con una mesa repleta de invitados pertenecientes al mundo artístico y a la política, la conductora no dudó en resaltar ante la cámara. Para ello, no solo usó su vibrante personalidad, sino que también eligió un look bohemio, también conocido como boho, que atrapó varias miradas.

“Hola a todos en sus casas, ya entramos en diciembre. Es la cuenta regresiva, se nos terminó el año y ya viene Papá Noel”, expresó Juana luego de que la locutora de su ciclo le diera la bienvenida al estudio. Acto seguido, dejó ver por completo su atuendo diseñado por Gino Bogani para esta ocasión: un kaftan de seda turquesa, con detalles en blanco y marrón, estampado y abierto a la altura de la cadera. Además, debajo de la túnica, la animadora optó por un body enterizo metalizado con estampados que se destacaron en tonalidades celestes y plateadas. Para completar el outfit relajado, Juana se decidió po unas sandalias con taco de color nude que le daban el toque final.

“Miren qué hermosura esto”, aseguró, con una gran sonrisa, mientras se refería a su vestuario para el almuerzo. Para este modelo, la conductora lo complementó con un largo collar lleno de cuencas de un turquesa oscuro que terminaba en una serie de flecos. Este resaltaba ante la parte superior de su prenda, ya que llevaba un cuello redondo sin detalle alguno. El complemento ideal de la bijou fueron un par de aros colgantes en dorado, que terminaron en unas piedras cuadradas que relucieron frente a la luz. “Un poco mucho para el mediodía, pero nunca para mostrar las cachas”, agregó, entre risas, al hacer alusión a los tajos laterales que dejaban ver sus piernas y que el diseñador eligió para este fin de semana.

Con una gran energía, Juana ingresó al estudio para mostrar su nuevo look para la jornada

En cuanto al maquillaje, la nieta de Mirtha Legrand decidió ir por los tonos azulados, siendo el celeste el protagonista en sus párpados delineados por una fina línea negra, y un brillo de labios casi imperceptible a la vista. Su melena carré quedó peinada en un estilo relajado que no solo tenía ondas, sino que daba la idea de que se encontraba completamente mojado. “Estoy muy veraniega, estoy para la playa”, aseguró ante las cámaras, a pocas semanas de que comience el verano en el país.

Con un estilo bohemio, Juana Viale presentó a sus invitados de este domingo

De esta manera, la anfitriona de los almuerzos estuvo a la altura de sus invitados. A pocos minutos de mostrar los detalles de su look, recibió al cantante venezolano Carlos Baute, enseguida a María Fernanda Callejón, Flor Torrente, Diego Reinhold y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además, para darle un balance a su mesa, sumó a Rodrigo de Loredo, quien se presentó para hablar un poco sobre el panorama político en los últimos días, en especial luego de que la Cámara de Diputados no llegara a un quorum y fracasara en el intento de sancionar el proyecto de ficha limpia para las Elecciones. A su vez, el legislador nacional trató el problema de la ludopatía, cómo esto afecta a los menores de edad y el rol que tuvieron varios famosos al respecto.

Con sombras de color celeste, un delineado fino y brillo de labios, Juana combinó su vestuario para el almuerzo (Almorzando con Juana - El Trece)

En cuanto a las figuras pertenecientes al mundo del espectáculo, el compositor se refirió a la presentación de su disco “Del Caribe soy”, mientras que Callejón comentó sobre sus proyectos en la ficción y su vida a la par de su hija Giovanna, fruto de su relación con Ricky Diotto. A su vez, Torrente, Reinhold y Giménez Zapiola hablaron sobre sus propios panoramas profesionales. Este último se destacó por su participación en Cromañón, la serie que narra los trágicos eventos del recital de Callejeros en República Cromañón.