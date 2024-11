Florencia Peña faltó sorpresivamente a la conducción del Cantando 2024: todos los detalles

Fer Dente conduce el Cantando en reemplazo de Flor Peña

El reloj marcaba pasadas las 22 horas del lunes cuando la pantalla de América reveló una escena inesperada: Fer Dente, elegante y sereno, asumía la conducción del Cantando 2024. La ausencia de Florencia Peña, presentadora del ciclo en esta edición, dejó a muchos espectadores desconcertados, pues no se había realizado ningún tipo de aviso previo.

Apenas iniciado el programa, fue el ocasional conductor, quien ya había reemplazado a la actriz de Mamma Mia! en otras oportunidades, el que despejó las dudas: “Todos sabemos que el clima en el país estuvo fuerte... Le mandamos un beso a Flor, que no pudo estar por la tormenta eléctrica en Salta, que le impidió que su vuelo saliera para Buenos Aires”.

Horas más tarde, Peña compartió los detalles de su odisea en una conversación con Teleshow. “Quedé varada en Salta por la tormenta eléctrica. Durísimo. Recién llego. No podía volar y encima estuve como tres horas arriba del avión esperando salir. Un desastre”, destacó en su relato.

El viaje a Salta, por motivos familiares, se tornó en un desafío por el inesperado clima. “Este fin de semana me fui a acompañar a mi marido a que vea a su mamá, que estaba preocupada. Tenemos una casita allá y lo acompañé porque su mamá es grande”, explicó la actriz, quien añadió que la magnitud de la tormenta hizo imposible cualquier despegue.

Peña también reveló que esta semana enfrenta un reto adicional: “Me opero los ojos, una operación que tenía programada”, expresó al referirse a los compromisos ya asumidos con anterioridad, que se suman a estos imprevistos climáticos.

El clima impidió que Florencia Peña pueda volar a Buenos Aires este lunes

Y fue justamente por esos compromisos médicos que ya habían obligado a la producción a reorganizar la conducción, planeando que Dente tomara las riendas del programa durante los días miércoles, jueves y viernes. Sin embargo, el cambio de planes se precipitó cuando la tormenta eléctrica frustró el regreso de Peña el lunes por la noche.

En declaraciones a LAM, Dente recordó cómo recibió la llamada de último momento de Chato Prada, uno de los productores del ciclo. “Esta semana ya habíamos arreglado que iba a conducir miércoles, jueves y viernes. Pero hoy, mientras estaba con mi estilista eligiendo los looks, me llama el Chato y me dice que Flor estaba varada y que si podía hacer yo la conducción. Justo esta semana no tenía otros eventos, así que le dije que sí, que cuente conmigo”.

Dente, quien ya había reemplazado exitosamente a Peña semanas atrás durante su gira teatral, demostró una vez más su capacidad para adaptarse a los imprevistos. La química que construyó con el equipo de Cantando 2024 y su presencia carismática frente a las cámaras lo consolidan como un conductor confiable y versátil.

La tormenta eléctrica no solo complicó los vuelos en Salta, sino que también tuvo repercusiones en aeropuertos de todo el país. “No salía el avión, pero fue algo que pasó en todo el país”, señaló Prada, al subrayar que las condiciones climáticas generaron caos en numerosos itinerarios.

Mientras tanto, el equipo de producción del programa respondió al desafío con profesionalismo. Los televidentes disfrutaron de una noche de espectáculo sin interrupciones, con Dente al mando de una gala que supo mantener el nivel de entretenimiento que caracteriza al show. En una época de alta exigencia, con diciembre repleto de compromisos y celebraciones, Cantando 2024 demostró que el espectáculo siempre debe continuar. Y así, con la confianza de un capitán experimentado, Fer Dente tomó el timón y condujo al programa a puerto seguro. La tormenta pudo detener los aviones, pero no el show.