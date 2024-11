Oriana Sabatini habló de la ausencia de su tía Gabriela a su boda: “Los que quisieron estar, estuvieron;”

La bronca de Oriana Sabatini con su tía Gabriela por el faltazo a su casamiento

El casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, ocurrido en julio pasado, dio que hablar por distintos motivos. Por un lado, por la mediática celebración organizada en Exaltación de la Cruz, la cual contó con más de 300 invitados y figuras como Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes, Ricky Montaner y Rodrigo de Paul, entre otros. Pero sobre todo por la llamativa ausencia de Gabriela Sabatini, tía de la novia.

En su momento, Osvaldo Ova Sabatini, su hermano y padre de la modelo, lamentó la decisión de la extenista y avivó los rumores de distanciamiento y peleas en la familia, a las que se sumó su esposa, Cathy Fulop. Ahora, la legendaria deportista reapareció en las redes. Algo que en las últimas horas terminó de confirmar la propia Oriana en entrevista con LAM (América).

“Hay algo que me gustaría aclarar: porque lo escuché a Ángel de Brito decir que no le había mandado invitación al casamiento a mi tía. Ángel siempre da buena información, pero se equivocó ahí. De hecho, estuve muy cerquita de mandarle a él las capturas de pantalla para mostrarle, porque yo no tengo ningún problema con mi tía, y lo sigo manteniendo. Sí, le mandé la invitación. Y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo. No, me lo dijo ella”, aclaró la también cantante.

“Yo no tengo ningún problema. Obviamente, estoy triste, es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Que haya decidido eso es triste. Igual, cada uno con lo suyo. A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual. No me faltó nadie porque si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no quiere. Los que quisieron estar, estuvieron; y los que no, no”, disparó sin filtros y con cierto tono de irritación.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida. Y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de mi vida, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Y cuando ella tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre. Siempre”, dijo Oriana luego, algo más conciliadora

“No entiendo qué pasó. No lo entiendo, genuinamente. No lo digo ni desde el enojo ni de nada. Me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo, no pasa nada. Pero no sé. Mi papá también está muy triste, obvio. Tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela. Y no podemos viajar para allá. Y la única que tenemos acá, sucede esto”, cerró con una sonrisa pese a todo.

Ova Sabatini habló antes del casamiento de Oriana

Dos días antes de la fiesta de Oriana y Dybala, tras un sinfín de especulaciones e idas y vueltas sobre la asistencia de la extenista a la celebración, Ova Sabatini habló en Socios del espectáculo. En una conversación telefónica con el ciclo que va por la pantalla de El Trece, en donde también se refirió a su relación con su futuro yerno y a la tristeza por no tener en vida a sus padres, el marido de Catherine Fulop hizo frente a la pregunta que todos se hacían en la previa: “¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no de tu hermana a la boda?”, lo consultó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa.

“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, contestó Ova, con cierta incomodidad. “¿Y no va a venir?”, insistió el conductor. “De verdad, no quiero hablar del tema”, replicó Sabatini, luego de un instante de silencio. “Sí, les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, sentenció, con un dejo de resignación. Y cerró el tema con optimismo: “Ya se solucionarán las cosas”. Sin embargo, la grieta familiar parece que todavía sigue abierta.