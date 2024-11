Ana Rosenfeld contó datos desconocidos de la estrategia de Mauro Icardi en el divorcio con Wanda Nara

Ana Rosenfeld dio detalles sobre el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el cada vez más tenso conflicto legal y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, las acusaciones cruzadas cobraron fuerza. Según la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, el futbolista y su equipo legal están utilizando estrategias mediáticas para dañar la imagen pública de la conductora de Telefe. “Yo veo que hay mucha especulación acerca de si hubo violencia, cuál fue la causal de por qué se lo excluyó del hogar. Son muchas las cuestiones, pero estoy hablando en Tribunales”, declaró la profesional este martes al programa Socios del espectáculo que se emite El Trece.

Hasta el momento, el caso incluye acusaciones sobre la jurisdicción del divorcio, filtraciones de videos privados y una estrategia, según Rosenfeld, destinada a cambiar la narrativa pública. “Nada de lo que se presentó hasta ahora me motiva a pensar que haya una opinión que la Justicia vaya a considerar diferente a la que estoy planteando”, afirmó la abogada.

Uno de los puntos centrales de la disputa es el traslado de Nara y sus hijas a Argentina, lo que despertó especulaciones sobre si la intención era que el juicio de divorcio se tramitara en Buenos Aires, en lugar de Turquía, donde reside Icardi por su carrera como futbolista. Rosenfeld explicó que la mudanza no fue una estrategia unilateral. “Cuando vino Wanda a la Argentina a instalarse acá, lo hizo porque además también había una intención de Mauro de dejar su trabajo, su profesión o esperar a que venciera su contrato e instalarse”, señaló.

La abogada también subrayó que la pareja había tomado decisiones conjuntas que respaldaban la jurisdicción argentina. “No solo fue la intención, sino también la definición de la pareja para llegar al estadio que estamos ahora, que es decir que la Justicia argentina es la que tiene que entender”, sostuvo.

En medio del escándalo, uno de los episodios más polémicos fue la exclusión del futbolista del hogar que compartían en el Chateau Libertador. A raíz de este hecho, las tensiones escalaron cuando la conductora visitó la casa de Santa Bárbara, donde se había instalado Icardi, y se viralizaron videos de grabaciones mutuas realizadas por ambos.

Sobre la difusión de este material, Rosenfeld fue tajante en su crítica al equipo que repreenta legalmente a Icardi. “Me parece que está habiendo un juego mediático, que a mí personalmente me preocupa porque no es lo que estamos haciendo con Wanda”, comentó. La abogada cuestionó el uso de los videos en redes sociales, acusando a la defensa de Icardi de manipular la opinión pública: “Lo hizo para manejar la cuestión desde lo legal y no mostrando videítos que cambian la imagen mediática del caso”.

En un intento por humanizar la situación de su representada, Rosenfeld habló sobre el estado emocional de Wanda durante estos episodios. “Yo le veía los ojitos a Wanda… la risita era nerviosa, estaba viviendo un mal momento”, expresó, intentando contrarrestar la narrativa de provocación que algunos sectores mediáticos han atribuido a la conductora.

“Wanda se presentó el viernes en una audiencia, que debía haberse presentado la otra parte el día anterior y no lo hizo”, puntualizó la abogada, reafirmando su postura de priorizar los procedimientos legales. En contraste, destacó que las estrategias mediáticas solo buscan distorsionar los hechos: “No estamos mostrando videitos; estamos defendiendo a Wanda desde lo legal”. Este caso sigue evolucionando y manteniendo en vilo a la opinión pública, mientras las decisiones judiciales marcarán los próximos pasos en esta mediática batalla legal entre el futbolista y la conductora.