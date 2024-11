Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez por su relación con Franco Colapinto (Telefe)

El living de Susana Giménez se convirtió, una vez más, en el epicentro de confesiones, risas y polémicas del mundo del espectáculo argentino. La noche del domingo, la icónica diva recibió a Yanina Latorre, quien, fiel a su estilo frontal y mordaz, no dejó tema sin tocar: desde la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara hasta las siempre comentadas andanzas de Pampita, China Suárez y L-Gante. Para darle un toque de humor y picardía, Miguel del Sel apareció en su entrañable rol de La Tota, lo que agregó chispa a los intercambios.

La velada dio un giro inesperado cuando surgió el nombre de la China Suárez, un personaje habitual en los titulares de espectáculos. Del Sel, con su característico humor, soltó: “¿Y Colapinto? Mirá que yo a la China le presenté al campeón de Las Parejas, campeón de Fitito, y no agarró viaje. Justo apuntó allá arriba, con toda, por el monedero”. La referencia al joven piloto Franco Colapinto no tardó en arrancar carcajadas de la audiencia y en despertar la curiosidad de Susana, quien replicó: “¿Pero por qué? Todavía es chico, tiene 20 años”.

Miguel, hábil para el doble sentido, lanzó: “No enganchó un Uber, como vos”, provocando más risas y el aplauso del público. Giménez, con su naturalidad, respondió: “Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Es más, le ha pasado a mucha gente que yo conozco. Pero no, yo no hablo esas cosas”.

El tono desenfadado de la conversación permitió a Latorre explayarse sobre su visión de la China Suárez y su supuesta conexión con Colapinto. Con la energía que la caracteriza, Yanina afirmó: “Ella estaba justo en Madrid. No sé a qué fue a Madrid, por ahí lo fue a buscar, es capaz. Porque la chica tiene un tema... A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera”. Sin embargo, no ocultó su juicio: “Yo, mamá de Colapinto, me viene con la China y me asusto. Tiene tres pibes, es grande. Salió con medio país, mucho casado”.

En un análisis sin filtro, Latorre señaló: “A pesar de ser para mí de las más bellas de la Argentina, yo creo que ella ve un pibe que se pone de moda y no para hasta que no lo agarra, como diciendo ‘tomen, miren’”. La declaración, directa como una flecha, dejó en claro su postura, mientras la conductora observaba entre divertida e incrédula.

Yanina Latorre se sentó en el living de Susana (Telefe)

Minutos antes, la invitada no dudó en asegurar que “todas te mintieron”. Con una mezcla de indignación y sarcasmo, señaló tanto a Wanda Nara como a Pampita, cuestionando las respuestas evasivas y estrategias de ambas en sus recientes apariciones mediáticas.

“Te ven la cara, Susana. Sos buena y hay que ir más al hueso”, afirmó, al subrayar que la diva, en su rol amable y conciliador, termina siendo el blanco de versiones que, a su juicio, no son más que mentiras decoradas. Susana, sin perder la calma, replicó con su habitual soltura: “Que cada cual haga su vida, yo no me meto”. Pero las palabras de Yanina ya habían prendido fuego en el estudio.

La conversación subió de tono cuando Latorre criticó directamente la entrevista de Pampita en el programa la semana pasada. “Que te venga Pampita, que te cobre una fortuna, se te siente acá, con cara de nada, y no te cuente nada”, lanzó, dejando a la audiencia entre risas y murmullos. El comentario abrió un capítulo inesperado: los montos de los cachés de las celebridades que pasan por el mítico living.

“Dicen que fueron treinta mil dólares. No eran treinta mil dólares, eran diez o nueve”, reveló Yanina, sin dudar. El detalle, pronunciado con la precisión de quien maneja información privilegiada, dejó a Susana pensativa. Entre risas y gestos de complicidad, la conductora esquivó profundizar en las cifras, pero quedó claro que los números sorprendieron tanto al público como a los presentes.