Tini Stoessel contó de qué se trata su nuevo proyecto musical: “Es algo distinto”

Tini Stoessel contó que se viene en los próximos días (Video: Rumis/Lacasastreaming)

En los últimos días, Tini Stoessel se convirtió en el centro de atención luego de publicar una serie de enigmáticos mensajes en sus redes sociales. El jueves por la noche usó sus historias para adelantarle a sus fans una serie de fechas, pero sin dar más información al respecto del tema. Al día siguiente, y cientos de teorías después, la cantante habló con su hermano Fran Stoessel y su mejor amiga Carola Gil al aire de Rumis (LaCasaStreaming) y dio algunos detalles de lo que se viene en los próximos días.

“Todo lo que armamos previo a todo esto es muy… no se entiende, pero ya se va a entender. Hay muchas teorías y eso está bueno”, fue lo primero que contó, teniendo cuidado con sus palabras para no spoilear nada. Acerca de las teorías agregó: “Vi una foto que estoy en bikini y me pusieron la T brillante como cola de sirena y me estoy meando de la risa. Es espectacular”.

En sus historias, La Triple T subió una serie de fechas junto a un link que redirige al usuario a una página en blanco con los días en negrita: “Mucha fecha, mucha cosa, pero te juro que ya lo van a entender, de a poco, es tener mucha paciencia”. Si bien no pudo adelantar mucho más, aseguró que “fue la manera más cerca de generar algo, como un vínculo de lo que significa esto para mí y que los fans estén lo más cerca del proyecto posible. Me pone contenta poder estar compartiendo un proyecto y que sea desde este lugar tan cercano”.

Tini anunció una sorpresa para el lunes (Foto: Instagra/tinistoessel)

“Es algo distinto”, aseguró, enigmática. “Estoy contenta con todo el proceso de creación, todo lo que viví este último tiempo y es algo que genuinamente tengo muchas ganas de empezar a compartir. Se van a venir varias sorpresas y estoy muy emocionada de lo que me divertí haciéndolo, este sentimiento de sentirme tan viva nuevamente”. Cabe destacar que en ningún momento aclaró si se trata de una seguidilla de canciones, un álbum o una serie de conciertos.

En esta misma línea, Francisco Gramigna quiso saber si se trata de una vuelta a la Tini que sonaba en los boliches y la cantante de Cupido no tuvo reparos en contar detalles de lo que se encontraran sus fans en esta nueva etapa: “Yo creo que vuelven muchas versiones”. Y agregó lo que le sucede con la música desde que inició su carrera: “Con la música siempre me pasó de hacer lo que me nace, con lo que esté vibrando en ese momento y poder darme la libertad de hacer la música que tengo ganas de hacer, en el momento o la etapa de mi vida en la que estoy, eso siempre fue importante para mí. Va a haber muchas versiones, pero siempre de la mano de lo que estoy vibrando”.

Luego de la nota, y mientras los fans continuaban elucubrando todo tipo de teorías, la cantante volvió a ser noticia en las redes sociales, esta vez por una serie de imágenes con su amiga y colega Emilia Mernes. Las fotos son en Miami, y las muestran cómplices y en un tono relajado, luciendo conjuntos deportivos y compartiendo un almuerzo. “Te amo” escribió la de Nogoya con una postal en la que se la ve de espaldas, acaso hablando del futuro, quizás recordando el camino que vienen transitando juntas, con la aparición de Martina en su reciente show de Vélez como hito más cercano.

Tini y Emilia en Miami

Emilia y Tini, juntas y a la par

Después de varios años de trayectoria, Tini logró convertirse en una de las artistas nacionales más reconocidas a nivel mundial. Luego de haber realizado giras en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, la estrella marcó historia al presentarse en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) tras haber sido invitada por Coldplay a interpretar “We Pray”, la canción que estrenaron juntos a principios de agosto.

Días después de esta presentación volvió a hacer historia. En esta ocasión se trató de una presentación en The Today Show, un programa que se caracteriza por no solo tener grandes invitados, sino por montar increíbles espectáculos en uno de los lugares icónicos de la ciudad de Nueva York, en el Rockefeller Center, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de La Gran Manzana.