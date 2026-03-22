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EEUU y Ucrania retomarán el diálogo en Miami para “avanzar hacia un acuerdo de paz integral” con Rusia

El primer encuentro del sábado en Florida fue catalogado por Kiev como “importante para todo el mundo”. Este domingo, Steve Witkoff y Jared Kushner darán el presente en una nueva reunión para fijar la fecha de la próxima negociación trilateral con los delegados del Kremlin

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El enviado especial de Estados
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (Europa Press)

Los representantes de las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron el sábado en Florida para reanudar las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a cuatro años de conflicto armado en territorio ucraniano. Desde Kiev, calificaron el encuentro de “importante para todo el mundo” y confirmaron que las conversaciones continuarán este domingo.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, indicó en redes sociales que las delegaciones celebraron “reuniones constructivas como parte de los esfuerzos de mediación en curso”, con debates enfocados en “avanzar hacia un acuerdo de paz integral”.

Witkoff, acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, agradeció a su contraparte “el compromiso continuo para resolver los problemas pendientes, reconociendo su importancia para una estabilidad global más amplia”, y destacó el “continuo liderazgo” de Trump en estos esfuerzos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que la junta de las delegaciones demuestra que “la diplomacia continúa” y que se trabaja para poner fin a la invasión de Rusia a Ucrania. “Nadie quiere esta guerra”, declaró el mandatario, quien anunció que los equipos proseguirán con las conversaciones este domingo.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna)

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, el jefe de la Oficina del Presidente, Kirilo Bdánov, y su adjunto, Serguí Kislitsia, así como el jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Servidor del Pueblo, David Arajamia, serán los representantes ucranianos que participarán de la reunión dominical.

Zelensky resaltó que la cuestión clave es “entender hasta qué punto Rusia está dispuesta a avanzar hacia un final real de la guerra, de manera honesta y con dignidad, especialmente ahora que las tensiones geopolíticas han aumentado debido a la situación en torno a Irán”.

Ni Witkoff ni Zelensky ofrecieron detalles concretos sobre el contenido o la estructura de las conversaciones, aunque el mandatario ucraniano señaló que “más adelante” se compartirá un informe detallado al respecto. El presidente ucraniano reiteró que lo más relevante es analizar las posibilidades reales de alcanzar un “final real” para el conflicto.

El encuentro se produjo tras el anuncio del mandatario de que la delegación ucraniana se reuniría en Estados Unidos con los representantes estadounidenses, luego de una pausa en el diálogo debido a la guerra de Irán. A su vez, reconoció que los principales puntos de desacuerdo siguen siendo la administración de los territorios ocupados por Rusia y la gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia, asuntos que permanecen sin resolver.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asiste a una reunión oficial luego de su encuentro con la política alemana Julia Klöckner (@ZelenskyyUa)

La atención central de Estados Unidos se desvío de Ucrania tras los ataques iniciados hace tres semanas junto con Israel contra Irán. Sin embargo, Zelensky busca que Trump mantenga la mediación en la guerra con Rusia y continúe trabajando para lograr un alto el fuego.

La última reunión trilateral con Rusia bajo mediación estadounidense se celebró a mediados de febrero en Ginebra. Estaba prevista una nueva ronda para marzo, pero fue postergada por el conflicto en Oriente Medio.

En el ámbito militar, Zelensky procura que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no afecte el programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), mediante el cual Ucrania, con apoyo financiero de sus socios, adquiere armas a Estados Unidos desde 2025, especialmente misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot" (Jens Buttner/Pool via REUTERS/Archivo)

El presidente de Ucrania declaró que, además de intentar fijar una fecha para nuevas negociaciones con Rusia, el equipo ucraniano buscaría en Miami discutir el levantamiento temporal por parte de Estados Unidos de las sanciones al crudo ruso, ya que esas restricciones permiten al Kremlin obtener ingresos adicionales para financiar su esfuerzo bélico.

La agenda de Kiev incluyó también avanzar en los documentos bilaterales para un eventual alto el fuego, en particular sobre garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania.

(Con información de Europa Press y EFE)

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