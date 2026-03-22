Bolivia elige autoridades regionales en una elección que definirá el mapa político de los próximos años

Los bolivianos participan este domingo de las elecciones autonómicas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cerca de 8.000 bolivianos acudirán a las urnas este domingo 22 de marzo para participar en las elecciones autonómicas y elegir a las principales autoridades regionales. La jornada electoral, convocada por el Tribunal Supremo Electoral, se desarrollará de manera simultánea en los nueve departamentos del país.

En estos comicios se renovarán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, además de autoridades regionales e indígenas, en lo que constituye uno de los procesos más amplios del sistema democrático boliviano. En total, están en disputa más de 5.000 cargos públicos con un récord histórico de candidatos: hay más de 34.000 inscritos.

De igual forma, diversas organizaciones políticas participan en la contienda, reflejando la pluralidad del escenario político boliviano. Entre ellas, está inscrita la oficialista Alianza Patria, integrada, entre otros frentes, por el recién resucitado Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del actual mandatario Rodrigo Paz.

Patria ha inscrito candidatos en algunas regiones, pero ninguno ha conseguido hasta ahora descollar en las encuestas, por lo que los resultados de la votación pueden ser un termómetro del peso real que tiene a nivel regional el respaldo del presidente.

Rodrigo Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025, con las elecciones autonómicas se terminará de conformar el mapa político de los próximos cinco años (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Estas elecciones representan un momento clave en la configuración del poder territorial en Bolivia. Las plazas más disputadas son las que integran el denominado “eje central”: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran tanto recursos como población.

En Santa Cruz, los candidatos que disputan con mayor ventaja la Gobernación según las encuestas son el actual gobernador Luis Fernando Camacho, que busca la reelección, y el emprendedor tech y excandidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco. La definición de esta votación tiene implicancias importantes por el peso demográfico, político y económico de Santa Cruz, pero también por la relación de los principales candidatos con el Gobierno: Camacho es aliado del presidente Paz, mientras que Velasco es parte de la principal fuerza de oposición a nivel nacional.

Otro cargo relevante en el contexto político actual es el de la gobernación de Cochabamba, donde el candidato con mayor ventaja en los sondeos es uno de los discípulos del expresidente Evo Morales: el dirigente cocalero Leonardo Loza. El analista político Carlos Saavedra afirma que “el verdadero candidato ahí es Evo” y agrega que, aunque el expresidente respalda a otros postulantes para otras instancias, “ninguna candidatura es tan preponderante y significativa como la de Loza”.

Una funcionaria muestra la boleta oficial a una votante durante la elección general del 17 de agosto de 2025 (REUTERS/Ipa Ibanez)

Por otro lado, algunas regiones han visto reaparecer liderazgos que habían estado fuera de la arena política en los últimos años, como el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, que disputa la Gobernación luego de haber estado en el exilio por cinco años; o la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, que volvió a la palestra luego de salir de prisión acusada de múltiples casos de corrupción.

Las elecciones se desarrollan en un contexto económico complejo y en medio de una alta expectativa por la redistribución de recursos públicos, debido a que la administración de Rodrigo Paz ha prometido poner en marcha un modelo denominado “50/50” con el que busca profundizar la descentralización y la autonomía regional.

Según informó el Órgano Electoral, los resultados preliminares se conocerán alrededor de las 21:00, hora local. El único cargo para el que la legislación incluye el balotaje es el de gobernador: si ninguno de los postulantes alcanza la mayoría requerida (50% de los votos o más de 40% con una ventaja de al menos 10% respecto al segundo), habrá una nueva votación en abril.

Con la posesión de las autoridades electas prevista para mayo, se terminará de configurar el mapa político de Bolivia para el próximo quinquenio.