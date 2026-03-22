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El G7 condenó los ataques “injustificables e imprudentes” del régimen de Irán contra los países del Golfo

Los ministros de Asuntos Exteriores del grupo internacional expresaron además su disposición a “tomar todas las medidas necesarias” para garantizar el suministro de petróleo en medio del bloqueo iraní

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Un hombre camina junto a
Un hombre camina junto a las banderas de los miembros del G7 ( REUTERS/Mathieu Belanger/Fotografía de archivo)

El G7 expresó su disposición a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el suministro global de crudo, ante las dificultades en el tránsito por el estrecho de Ormuz bloqueado por el régimen de Irán desde el pasado 28 de febrero. A su vez, el sábado, más de 20 países dijeron estar “listos para contribuir” al desbloqueo de la zona marítima.

En un comunicado, los ministros de Asuntos Exteriores del grupo reafirmaron la importancia de salvaguardar las rutas marítimas y la seguridad de la navegación, incluyendo el estrecho de Ormuz y todas las vías marítimas asociadas.

El texto destacó que el G7 está dispuesto a apoyar el suministro global de energía mediante acciones como la liberación de reservas, decisión adoptada por la Agencia Internacional de la Energía el 11 de marzo.

El grupo condenó los “injustificables e imprudentes ataques” de Irán y sus aliados contra países de la región, al repudiar los bombardeos a infraestructura energética y civil en Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. Los ministros exigieron el “cese inmediato e incondicional” de estos ataques.

Más de 20 países dijeron
Más de 20 países dijeron estar “listos para contribuir” al desbloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

Ante la ola de proyectiles lanzados desde Irán, el G7 respaldó el derecho de los países agredidos a defender sus territorios y proteger a sus ciudadanos. Los cancilleres de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido no dejaron pasar su desacuerdo con los ataques de milicias en Irak contra instalaciones diplomáticas, infraestructura energética y fuerzas militares estadounidenses y de la coalición contra Estado Islámico, especialmente en la región del Kurdistán iraquí.

Los ministros reiteraron su rechazo a que Irán obtenga armas nucleares, exigieron el fin de su programa de misiles balísticos y de sus “actividades de desestabilización por todo el mundo”, y condenaron la “violencia y represión” ejercida por el régimen iraní contra su propia población.

El sábado, más de veinte países anunciaron su disposición a colaborar en los esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, condenando las acciones del régimen de Irán que han restringido la navegación en esta ruta clave para el suministro global de energía. En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— destacaron la importancia estratégica del estrecho ante los recientes ataques a buques e infraestructuras civiles atribuidos a Teherán.

La Organización Marítima Internacional pidió
La Organización Marítima Internacional pidió días atrás un corredor marítimo "seguro" en el estrecho de Ormuz (Europa Press)

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, indicaron en el mensaje.

Además, afirmaron: “Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”.

La declaración fue suscrita por los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumania, Baréin, Lituania y Australia.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos informó que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz se redujo tras el bombardeo de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

El mensaje de Brad Cooper, jefe del Comando Central de EEUU

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), señaló en un mensaje difundido en X: “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”.

Cooper afirmó que la habilidad de Irán para poner en riesgo la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores disminuyó, y agregó: “No dejaremos de perseguir estos objetivos”. El jefe militar detalló que se utilizaron varias bombas de 5.000 libras, equivalentes a más de dos toneladas, contra una instalación subterránea “fortificada” ubicada en la costa iraní.

(Con información de Europa Press)

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