Paula Chaves y Pedro Alfonso contaron la tajante decisión que tomaron sobre su matrimonio

Después de diez años de casados, convivencia y tres hijos en común, Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a sus seguidores al contar la drástica decisión que tomaron sobre su matrimonio. Tras varias sesiones de terapia y luego de afrontar momentos de crisis, la pareja optó por no volver a compartir la cama y empezar a dormir en cuartos separados. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales donde publicaron un video en tono humorístico, pero que no ocultó la trascendencia del cambio en su convivencia diaria.

La modelo y el productor aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre cómo pequeños ajustes en sus rutinas podrían fortalecer su relación, aún después de una década de unión. “Vamos a vivir en cuartos separados”, anunció Pedro con un tono entre serio y divertido. Acto seguido, comenzó un debate sobre los ronquidos del productor, que, según Paula, son la causa principal del cambio. “Ya se decidió porque supuestamente ronco”, comentó Alfonso, a lo que Chaves respondió contundente: “Te grabé”.

Pedro Alfonso y Paula Chaves celebraron sus 10 años de casados de un modo particular

Pedro, no del todo convencido, expresó su molestia: “No vas a conocer mi cuarto”, mientras Paula defendía la medida como un paso positivo para mejorar la convivencia: “Nos vamos a llevar mucho mejor. ¿Por qué empezamos a tomar en dos mates?”, aseguró con confianza. Pedro respondió con un simple “Porque tardás mucho”, lo que dio pie a una nueva reflexión de su esposa: “¿Y estamos mal por eso? No, estamos re bien, compartimos un termo”.

Al cerrar la charla, Paula resumió su filosofía sobre el casamiento: “El matrimonio tiene que ser así. Busquemos la forma, no te estructures. Si nosotros la pasamos bien, nos reímos, nos divertimos”, destacó. Sin embargo, Pedro insistió en su postura de preferir compartir la cama, haciendo referencia a la canción Me va a extrañar de Ricardo Montaner: “Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. ¿Ves? Están los dos juntos en un cuarto”, concluyó, dejando en claro su deseo de mantener esa cercanía.

El enojo de Pedro Alfonso con Paula Chaves luego de que ella lo tirara a la pileta

Más allá de esta decisión, la pareja sigue mostrando su compromiso y amor. Semanas atrás, abrumados por el intenso calor en Buenos Aires, ambos decidieron refrescarse en una pileta. Sin embargo, el chapuzón que se dio Pedro Alfonso no fue el esperado, dado que terminó mojado luego de que su mujer Paula Chaves lo empujara hacia el agua.

Así quedó registrado en las redes sociales de la pareja. Primero, con un video que subió el propio Pedro al feed de su cuenta de Instagram, en donde se ve cómo su esposa lo tiró al agua, mientras Luciana, hermana de Alfondo, captó mientras se reía. Otra de las testigos del momento fue Filipa, una de las hijas de la pareja, quien luego de que su padre saliera de la piscina, lo ayudó a acomodarse el pantalón corto que vestía. Tras recuperarse y pese a estar todo mojado, Alfonso persiguió a Paula por todo el jardín, quien intentó refugiarse en una cama elástica pero no pudo evitar ser capturada por su marido.

“Dejo esto por acá para que cuando haya revancha no haya enojo”, escribió Pedro en el epígrafe de la publicación, avisando que, en algún momento, quizás, se le ocurra tirarla a Paula a la pileta, de la misma manera en que ella lo hizo con él.

Un rato más tarde, Chaves publicó un video corto en sus historias de Instagram, en donde se lo ve a Pedro repuesto de su chapuzón involuntario y con ropa seca. “¿Puedo probar un pedacito de dulce de leche de búfala?”, se lo escucha al productor preguntar, mientras es filmado por Paula. “Sos un potro... A ver, tirame un perfil. Mirame... ¿Estás sacando trompa?”, dice ella para elogiar a su marido. “Igual no te hagas la buena con lo que acabás de hacer”, le contesta él, quien permanece serio e impasible ante lo que le dice la modelo. “Está todo grabado”, agrega Pedro mientras niega con la cabeza, fingiendo un enojo con Paula.

La secuencia de Paula Chaves tirando a la pileta a Pedro Alfonso (Instagram)

Días atrás, Pedro fue noticia por anunciar su retirada de Después te explico, ciclo que conducía por el canal de streaming Bondi. “Bueno, mañana viene la señorita Marcela Kloosterboer”, anunció. Ataviado con un disfraz de Papá Noel, uno de sus colegas, Rodrigo Noya acotó: “¡Aplausos! ¡Bravo, Marcela!”. Acto seguido, el animador volvió a retomar la palabra: “Vuelve, ella retoma y vamos a estar hablando. Además, se va a quedar con ustedes durante las próximas semanas, meses… No sé cuánto”.

Entusiasmado, Noya, bromeó: “O sea, es la nueva conductora del programa”, a lo que Alfonso contestó con humor: “La podemos entrevistar”. Por su parte, el actor infantil continuó en la misma línea humorística y dijo: “Voy a preparar todo. Le voy a consultar: ‘¿Cuál es tu Marcela favorita?’ También el autorretrato, todo eso”.

En tono de broma, el animador reflexionó sobre la dinámica entre él y su futuro reemplazo: “Para mí es porque no me banca. Ella es la lógica y se fue porque estaba enojada conmigo y vuelve porque me voy”. Ante sus palabras, Noya se sumó a la teoría, simulando un posible titular: “Marcela Kloosterboer odia a Pedro Alfonso y no puede trabajar con él. Se llevan como el cul… y, cuando él se va, ella regresa. Eso lo diría Ángel (de Brito)”, a lo que Alfonso respondió: “Bueno, mañana lo vamos a hablar”.

Pedro Alfonso se despidió de su conducción en su programa de Bondi

Cabe destacar que el presentador se encuentra ante un panorama lleno de proyectos laborales. Uno de los más próximos se encuentra vinculado con la próxima temporada teatral en Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde diciembre, encabezará una obra junto a su esposa, Paula Chaves, y otros actores como Pachu Peña y Noelia Marzol. Acostumbrado a trabajar arriba de los escenarios, esto lo llevará a reencontrarse con sus fanáticos cara a cara.