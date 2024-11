Pampita fue tajante con respecto a Roberto García Moritán: “No hay manera de pegar los pedazos”

A dos meses de su separación de Roberto García Moritán, Pampita buscó la forma de dar vuelta la página y empezar un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, el economista no logró hacer lo mismo. En una reciente entrevista con LAM (América), el político afirmó que sigue amando a la modelo. Lejos de corresponder estos sentimientos, la bailarina fue tajante al decir: “No hay manera de pegar los pedazos”.

Todo sucedió cuando la conductora dialogó con el equipo de LAM, quienes le preguntaron por los dichos de su expareja. “Esto está destruido para siempre. Lo tengo claro desde el día 20. Me agarró en un momento de mi vida que no quiero esto para mí, estoy muy segura. Tal vez antes habría pensado distinto. En este momento de mi vida es algo que no quiero. La política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco. Vamos a ser familia siempre, con respeto y amor. Ya estoy divorciada, conociendo a otra persona”, afirmó.

Además, Pampita se refirió a cómo la ruptura había impactado en su salud: “Cuando estoy triste me pongo muy flaca, no puedo comer, dormir, ni nada. Después me recupero. En un tiempo volveré a mi peso”.

Pampita habló de la entrevista con Susana Giménez

Después de 17 años, Pampita regresó al programa de Susana Giménez para contar los temas más cruciales de su vida. Tras su separación de Roberto García Moritán, su divorcio y el comienzo de su nuevo vínculo con Martín Pepa como temas recientes, el público esperaba una gran revelación. Sin embargo, la modelo decidió no avivar la polémica, lo que provocó la indignación de la diva. Así las cosas, este miércoles la bailarina dio su versión de la situación.

Desde las redes sociales, los usuarios de X no le perdonaron a la jurado de Los 8 Escalones (El Trece) que no diera detalles de la ruptura con el padre de su hija Ana, ni que fuera más incisiva en las críticas hacia él. Por esta razón, al ser interceptada por el equipo de LAM (América), Ángel de Brito le preguntó: “¿Cómo la pasaste con Susana?”. Fiel a su estilo descontracturado, la modelo habló con una sonrisa en su cara. “Bien, la amo, soy una fanática, la respeto, es todo un honor que me invite, es la una, tengo un cariño por ella. Cuando me invitaron la primera vez les dije que no iba a hablar mal del padre de mi hija, le dije, ‘no te sirvo, no es algo que me vayas a convencer de dar el brazo a torcer’. Hay cosas que cuando las tengo claras no voy a cambiar de opinión”, comentó en el marco de la fiesta de Caras.

Además, Pampita se refirió a las sugerencias que ella había hecho para mejorar la entrevista: “También les pregunté si querían coreografiar la entrevista, ensayarla, para que ella se sienta cómoda, o la grabábamos y la parábamos en algún momento, dijeron que no, querían la naturalidad del aire, dijeron, ‘vos no te preocupes que va a salir todo bien’, y salió todo mal”.

Susana Giménez habló sobre la entrevista a Pampita: "Le incomodaron todas mis preguntas"

Luego, ante las repercusiones de sus respuestas y la tensión que existió en la charla con Susana Giménez, la modelo agregó: “Salió como yo pensé que iba a salir, dije esto iba a pasar. Yo sabía que si yo no hablaba Su iba a estar toda la nota intentando, entonces yo había hablado de esto, había sugerido otras opciones, pero ellos querían que fuera pasara lo que pasara. A Su la entiendo, cómo no va a intentar por todos los medios posibles, en su lugar hubiera hecho lo mismo como conductora”.

En ese momento, el propio Ángel de Brito le comentó que había estado “dura” y que había sido escueta, sin embargo, la conductora respondió: “No estaba durísima, le conté que me divorcié a los 11 días, le conté que estaba conociendo a alguien, que había explotado todo y que no había solución ni pedazos que pegar. No tengo nada más oculto”.

En ese sentido, la conductora también se refirió a la fecha de su ruptura: “Por eso aclaré qué día me había separado, porque sino la gente piensa que fui al Martín Fierro y estaba disimulando, hasta le dediqué el premio cuando gané. Fue de un día para el otro, el 20. Ahora estoy contenta con mi momento personal y lo único que quiero es que mi familia esté bien, Rober es mi familia. Quiero que el ambiente en mi casa esté lleno de paz. A mi me importa que en mi casa haya un buen ambiente. A los hijos de Rober los quiero como hijos propios, son hijos de mi corazón, los vi crecer. Mis hijos se siguen viendo todos con todos. Para mi es re importante mi familia. No voy a hablar mal de mi familia. Estoy más grande, más madura. Es distinto todo. Uno madura y reacciona distinto. Hoy ya sé cómo es un ex en tu vida para siempre, ya sé cómo quiero que sean los actos de colegio, las navidades”.

Por último, Pampita expresó que no volvió a hablar con Susana desde la entrevista: “No, pero no va a faltar oportunidad. Sus productores deberían mandarle los audios que tuvimos entre nosotros, o le dijeron y ella como gran profesional intentó todo”. Además, de Brito le preguntó si había recibido un pago por asistir al programa: “Sí, por supuesto. 9.8 de rating, cómo no voy a cobrar”.