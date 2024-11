Mauro Icardi mostró cómo pasaba su tarde en medio del escándalo con Wanda Nara

La tarde de Mauro Icardi con los perros de sus hijas en la casa de Santa Bárbara

Día a día, el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma nuevos capítulos a su historia. El episodio más reciente ocurrió tras una inesperada visita de Nara a la casa en el barrio privado de Santa Bárbara, en Nordelta, donde Mauro decidió grabar cada momento como estrategia de protección ante posibles acusaciones. Después de la aparición de su futura exesposa en el domicilio, el delantero del Galatasaray optó por renovar su look con la ayuda de su peluquero de confianza. Aunque el cambio no fue radical, ya que mantuvo su característico platinado, el futbolista acompañó la publicación en redes sociales con una frase y una canción que no pasaron desapercibidas: “Nada cambia si tú no cambias”, al ritmo del clásico “Todo cambia”, en la versión de La Beriso.

El gesto fue rápidamente tomado como una posible alusión a Wanda, especialmente en un contexto en el que ambos lanzaron indirectas de manera constante a través de las redes sociales. Este cambio de imagen, sin embargo, quedó opacado por la detallada cronología de los eventos ocurridos durante la visita de la empresaria que subió el propio Icardi el miércoles por la noche. En las últimas horas, volvió a usar sus redes sociales para mostrar cómo pasó la tarde luego de las acusaciones cruzadas con la conductora.

En la primera fotografía que compartió con sus 12 millones de seguidores se lo puede ver sentado en el jardín de la casa que tiene la pareja en Santa Bárbara, luciendo su flamante cambio de look. La siguiente foto que forma parte de la publicación que hizo el delantero del Galatasaray es de Cookie, el perro salchicha arlequín que se convirtió en el nuevo miembro de la familia. Este posteo también tiene un video en el que se puede ver la interacción del animal con Gala, el perro chihuahua, que integra la familia hace varios años.

Mauro Icardi lució su renovado look sentado en el jardín de la casa que tiene la pareja en Santa Bárbara (Foto: Instagram)

El miércoles por la tarde comenzó un nuevo capítulo acerca de esta separación, Wanda se apersonó en la casa en la que el futbolista está pasando los días. Según los registros compartidos por Icardi en redes, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) llegó a su residencia con el propósito de retirar algunas pertenencias para un viaje que tenía planeado a Tailandia, pero el encuentro se extendió mucho más de lo previsto. Desde su llegada a las 11.47, el futbolista notificó a su abogada, Guadalupe Guerrero, que grabaría todo con una cámara GoPro como medida preventiva. “Me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el video”, expresó en una de las capturas que subió de su charla con la letrada.

Durante la visita, Nara se dedicó a filmar con su celular y, según Icardi, incluso preparó leche con cereales mientras conversaba en voz alta, a pesar de no recibir respuesta de él. “Se ve que vino con hambre y charlatana”, comentó irónicamente en una de las historias de su cuenta personal. Además, aseguró que llegó sola y, cuando apareció el estilista y confidente de la empresaria, Kennys Palacios, se quedó para un “servicio de peluquería para secar el pelo y, como si fuera poco, de maquillaje”.

“Y por fin, después de todo, se dignó a la retirada”, expresó el deportista luego de convivir por un par de horas con Wanda, quien no dudó en instalarse en el inmueble temporalmente. Lejos de limitarse al ámbito privado, la mamá de sus hijas también se encargó de tomar cartas en el asunto y compartirlo ante sus fanáticos. En medio de las múltiples publicaciones de Mauro, ella respondió algunas consultas ante la prensa y disipó las inquietudes sobre su comportamiento.

Mauro Icardi compartió la tarde con una de sus mascotas (Foto: Instagram)

“Lo único que quiero aclarar, porque es muy delicado y hay mucha gente que sufre esto, y yo quiero decirlo porque siempre soy muy empática con las mujeres: yo nunca hice una denuncia por violencia de género. Eso quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas, que está hace varios días ya”, aseguró, contundente, ante las cámaras de A la Tarde (América). Y, en alusión a su vínculo, sentenció: “Estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”.