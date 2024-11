Emilia Mernes y Trueno presentaron sus hits en vivo en los Latin Grammy 2024

Trueno cantó su tema "Tranky Funky" en los Latin Grammy 2024

Además de premiar a lo más rutilante de la industria musical latinoamericana, los Latin Grammy son generadores de momentos en vivo en los que se muestra parte de ese mismo catálogo que está nominado. Así, entre los shows de Carlos Vives, Juan Luis Guerra o el DJ Khaled (que hiló las voces de Eladio Carrión, Quevedo y Myke Towers), hubo dos presencias argentinas: Trueno y Emilia Mernes, cada uno con sus más grandes hits en la actualidad.

Ambos fueron parte de dos meddleys distintos, en los que cada uno de ellos compartió su música con otros dos artistas. En el caso del rapero oriundo del barrio porteño de La Boca, fue el cierre del triunvirato que lo juntó con los reggaetoneros Danny Ocean y Álvaro Díaz. Luego de que el venezolano entonara su meloso “Amor” y el boricua fuera con su “Quien te quiere como el nene” en una versión con un punto salsero, llegó el turno de que el argentino subiera las revoluciones con su “Tranky Funky”.

Acompañado por una big band con guitarras, percusiones y vientos, Trueno salió con un conjunto urbano oversized y una corbata para darle, a su manera, cierto toque de formalidad al asunto. “¿Qué pasa con la gente en los Latin Grammy? ¿Querías rap? Yo te lo traje, pa”, arengó el rapero quien soltó sus frases apoyado en una pista vocal que le devolvía adlibs, mientras en pantallas se erigían unos parlantes bien a la usanza hiphopera. La audiencia, compuesta en su mayoría por los artistas nominados y otros invitados, bailó de pie al ritmo de Mateo Palacios.

Emilia Mernes presentó una versión electro de "No se ve" en los Latin Grammy 2024

Apenas minutos después llegó el turno de Emilia Mernes, quien cerró un momento 100% femenino que habían iniciado la estadounidense con raíces colombianas Kali Uchis (con su bolero sensual “Te mata”) y luego la venezolana Elena Rose (la festiva ”Caracas en el 2000″). La ¿ex? novia de Duki sacó a relucir lo que queda de su sonrisa en medio de rumores de crisis de pareja para entonar ese irresistible hit que bautizó “No se ve”.

En el centro del auditorio, una fila de ocho bailarinas paradas sobre una plataforma se fue abriendo hasta revelar la figura de Emilia, embutida en su sugerente traje lila y sus característicos brillitos en los ojos. La cantante se apoyó demasiado en su pista vocal y puso más el acento en su baile que en el canto. De fondo, las visuales del imaginario que ideó para su álbum .mp3 le daban el marco ideal a esta versión en la que relegó un poco los aires brasileños que tiene la canción original para reforzar más su costado electro y subir la intensidad.

Trueno y Emilia no solamente fueron hasta Miami para cantar, sino que también compitieron. El rapero se llevó la estatuilla a la Mejor fusión/interpretación Urbana (por “Tranky Funky”), categoría en la que compitió con sus compatriotas María Becerra (estaba nominada con “Corazón vacío”) y Bizarrap (”Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58″). También está nominado en la categoría al Mejor álbum de música urbana con su trabajo El Último Baile.

Mernes, por su parte, compite en Mejor álbum vocal pop (con .mp3) contra artistas como Caloncho (Tofu), Luis Fonsi (El viaje), Mau y Ricky (Hotel Caracas), Kali Uchis (Orquideas) y Nicole Zignago (Escrita).

Nathy Peluso ganó el Latin Grammy a Mejor video musical versión larga

Los argentinos fueron protagonistas en los Latin Grammy 2024 con muchos premios cosechados. Sin dudas Nathy Peluso fue la gran ganadora al quedarse con las tres estatuillas de las tres categorías en las que estaba nominada: Mejor video musical versión larga (por el correlato visual de su álbum Grasa), Mejor canción alternativa (”El día que perdí mi juventud”) y Mejor canción de rap/hip hop (por el tema “Aprender a amar”).

“La mejor manera de salvarnos de cualquier situación, siempre, es la música. Me ha salvado hacer música, me ha salvado escuchar música de otros. Siempre ha sido la música mi camino, mi fe. Este tema es un gran resumen de lo que significa Grasa para mí. Y nunca me voy a olvidar de esa noche en que dije: ‘Voy a escribir una profecía y a recuperar el día que perdí mi juventud’. Y con eso ya saben que no me refiero a la edad y a lo tangible. Me refiero a la ilusión, la ingenuidad, nuestro niño interior, lo que nos mantiene firmes en la meta y con esa alegría que nos mueve. Así que por siempre brindo por hacer música desde el corazón y siempre estar conectados con lo más importante”, dijo con emoción en su discurso tras haber ganado por su tema “El día que perdí mi juventud”.

Bizarrap se llevó el premio a la Mejor interpretación de Música Electrónica Latina por el remix que el dj Tiësto hizo de su “Shakira BZRP Music Sessions #53″. Diego Schissi Quinteto levantó el de Mejor Álbum de Tango por el trabajo Apiazolado. Conociendo Rusia se quedó con el de Mejor Canción Pop/Rock por “5 horas menos”, tema que registró junto a Natalia Lafourcade. Y Soledad Pastorutti, que hizo el álbum Raíz, Nunca Me Fui con Lila Downs y Niña Pastori, recibió el galardón a Mejor álbum folklórico.