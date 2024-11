Cinthia Fernández emocionó con un posteo para sus tres hijas que nacieron prematuras: “Guerreras se nace”

Cinthia Fernández mostró cómo fue el momento en que sorprendió a sus hijas con un viaje (Video: Instagram)

En el mundo de las maternidades, donde los nacimientos suelen ser motivo de celebración y alegría, existe otra realidad menos conocida pero igual de poderosa: la de las madres de bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Para estas madres, cada día es una batalla emocional y física, una espera incierta rodeada de miedos, esperanza y valentía. Atravesar esos momentos, ver a su hijo conectado a máquinas, esperar con el corazón en vilo cada cambio, cada respiración, es una experiencia que marca profundamente.

Las palabras de Cinthia Fernández dedicado todos los días de noviembre para sus hijas

Y ese fue el caso también de Cinthia Fernández, cuando nacieron sus tres hijas tuvo que atravesar por esas circunstancias. Este jueves, en un posteo en su feed de Instagram, la panelista escribió unas emotivas palabras con motivo de la Semana de los Bebés Prematuros. “Si supieran lo que se pasa teniendo un hijo en Neo… 3 tuve! Mis prematuritas especiales. Sietemesinas y ochomesinas”, arrancó diciendo la mediática. “¡Qué difícil es ver a mamás que se van con sus hijos al dar a luz y vos tenés que volverte a casa con tus dolores, emociones, pero sin lo ÚNICO que realmente es tuyo en esta vida. Qué difícil es ver a otras mamás entrar a la terapia con 3 bebés e irse con dos. Qué difícil escuchar tantas alarmas y ver tantos cables conectados a tu hijo que tan solo pesa gramos. Que difícil es ver que se los llevan a cirugía, a un tesoro tan chiquito. Qué difícil ver a mamás que como sus hijos no tienen la piel desarrollada, no pueden hacerle upa o deben ponerse vaselina en todo el cuerpo para poder tocarlos por segundos. Mamás que te reciben después de 3 meses que están luchando, y su piojito no puede salir de ahí . Qué duras las licencias por maternidad que no contemplan estos casos. Qué duro es que al no terminar de formarse, se olvide de respirar en tus brazos y tengas que sacudirlo porque se ponen morados y fríos, o que a la madrugada mientras vos no estabas porque se terminó el turno de visita les haya pasado y sentís esa sensación que pudo haberse ido lo más importante de tu vida y vos no estabas. Ese olor a terapia que jamás olvidaré, que está en mi memoria más profunda. Por eso y muchas cosas más ¡Hoy es el día de los guerreros más pequeños y más fuertes!. Es su día prematuritos, y es nuestro día mamás de prematuros. Solo nosotras sabemos que significa esto. Y hoy es el día de todos esos médicos maravillosos que logran muchas veces milagros, de esas nurses amadas que tantos nos enseñaron. A todos nosotros feliz día ¡GUERREROS SE NACE! ”.

Cinthia Fernández siempre comparte todo el tiempo que puede con sus hijas

Cinthia Fernández reflexionó con emoción sobre su experiencia como madre de tres hijas prematuras, rememorando la lucha y los cuidados necesarios para que ellas sobrevivieran y crecieran sanas. Cada año, participa en la Semana de los Bebés Prematuros, destacando la importancia de un cuidado intensivo para estos niños, a menudo conectados a equipos de oxígeno en unidades de cuidados intensivos neonatales. Cinthia relata las dificultades de ese proceso, desde las rigurosas rutinas de higiene para acceder a las incubadoras hasta la dependencia de máquinas que mantienen la vida de estos pequeños.

Cinthia siempre las incluye en todas las actividades que puede, hoy son grandes jugadoras de futbol

Al compartir su historia, Cinthia se conecta con otras madres en situaciones similares, creando una red de apoyo basada en una empatía profunda y un entendimiento común. También expresa su crítica hacia los conflictos armados, lamentando que haya niños que sufran las consecuencias de la guerra, y aboga por un mundo donde “todos los niños puedan crecer en paz y seguridad” .

Para los padres de bebés prematuros, el proceso de separación al abandonar el hospital mientras sus hijos permanecen internados representa un doloroso contraste. Estos bebés, que pesan solo unos gramos al nacer, dependen de monitores y alarmas que generan en sus madres una ansiedad constante. Además, el contacto físico con ellos es limitado, ya que incluso una leve caricia puede ser riesgosa para sus delicadas pieles, y los episodios de dificultad respiratoria son frecuentes, requiriendo que las madres intervengan para ayudarlos a respirar nuevamente.

Cinthia Fernández en una fotos con sus tres hijas

Fernández destaca también las deficiencias del sistema laboral, en el cual las licencias de maternidad no suelen cubrir el tiempo necesario para cuidar a bebés prematuros, quienes suelen pasar meses en unidades de cuidados intensivos. Las madres enfrentan una sobrecarga emocional y física al intentar equilibrar las demandas laborales con las visitas al hospital, sin una legislación que contemple sus necesidades particulares.

Asimismo, la actriz resalta la importancia del apoyo de otras madres y del médico personal, quienes crean una especie de comunidad solidaria. Los médicos y enfermeras no solo brindan cuidados médicos, sino que también se convierten en figuras de apoyo emocional y guías para estas madres. Cada 17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro , estas familias celebran la fortaleza de los pequeños guerreros que luchan cada día por vivir, y homenajean a los profesionales de la salud que los acompañan en esa batalla. Para estas madres, cada avance representa “la victoria de sus hijos y un recordatorio de su propio papel crucial en esa lucha por la vida” afirma Cinthia Fernández.