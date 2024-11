Los días de Marcelo Tinelli con Lolo: clases de guitarra, un clásico de VideoMatch y una cena junto al perro Bruno

La emoción de Marcelo Tinelli al escuchar a su hijo Lolo tocar una canción clásica de Videomatch (Video: Instagram/marcelotinelli)

En el último tiempo, Marcelo Tinelli eligió XXXXX de su vida doméstica, disfrutando de sus hijos al máximo, lejos de la televisión, viajando con su primo El Tirri y pasando sus ratos libres con Milett Figueroa, su actual pareja. A causa de esto, sus redes sociales se convirtieron en un diario de sus días, en especial las actividades que realiza con Lolo, su hijo menor y fruto de su relación con Guillermina Valdés.

Semanas atrás compartió con sus 14 millones de seguidores el talento de Lolo para la música, cantando al ritmo de una canción de Tiago PZK y Trueno, en la que logró sorprender con su gran oído. En las últimas horas, el conductor del Bailando reveló que la voz no es el único instrumento que usa el pequeño, sino que eligió tomar clases de guitarra y subió un video con el tema que el pequeño ejercitó durante una de las lecciones.

“Mira qué lindo es escuchar esto en casa”, se oyen en palabras de Marcelo mientras recorre el camino desde el living hasta la habitación de su hijo menor. “Qué hermoso escucharlo en casa, en una hermosa tarde, a Lolito aprender guitarra con su profe, y que estén tocando ‘Vicio’ de Ratones Paranoicos, tema emblemático de Videomatch por tantos años”, escribió en el posteo que le dedicó. En todo momento se puede ver a Lolo con una sonrisa mientras toca los acordes del hit noventoso de la banda de rock and roll mientras su padre canta la canción.

Su hijo no es el único que lo acompaña, ya que hace algunos meses decidió agregar un nuevo miembro a la familia: un mastín tibetano al que llamó Bruno y de quien comparte fotos y videos en su cuenta de Instagram, mostrando el crecimiento del perro. “Hoy comemos con Lolito y Bruno en el medio”, contó el emblemático conductor en un tierno video del animal pidiendo comida mientras cena con el pequeño.

Marcelo Tinelli mostró el reclamó de Burno, su perro, durante la cena (Video: Instagram/marcelotinelli)

Sentado en la cabecera de la mesa, esperando la comida, Bruno se sentó a sus pies, comenzó a ladrar pidiendo que compartieran con él el plato elegido para la noche del lunes: “Vamos a comer ahora con Lolo, dígame, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere? Estábamos por comer acá con Lolo, ¿usted qué quiere?”, relató demostrando la devoción que siente por sus hijos y ahora también con su mascota.

El amor por la familia queda demostrado en cada publicación que les dedica en sus redes sociales. Por caso, días atrás, Cande Tinelli, fruto de su relación con Soledad Aquino, cumplió un nuevo año de vida y las palabras que escribió en el posteo lograron emocionar a sus 14 millones de followers.

En una publicación llena de fotografías que demuestran el paso del tiempo y el estado de su relación, Marcelo abrió su corazón: “Hoy cumple años esa hija tan hermosa y sensible que tengo. Ese ser maravilloso y único, que siempre está presente de alguna manera”, escribió. La relación entre padre e hija fue documentada por recuerdos entrañables de la niñez de Cande, algo que el productor evocó con cariño: “Hoy ya casada y feliz, y con su vida encaminada, todavía la recuerdo oliendo las flores en Baradero o acostada sobre mi hombro”.

Marcelo también rememoró el día de la boda de Cande, una experiencia profundamente emotiva para él. “Mi primera hija que se casó. Creo que si de la emoción no me morí ese día, cuando le di sus manos a Coti, voy a ser muy longevo”, recordó con humor. Finalmente, le expresó su amor incondicional: “Hoy es el cumple de Lelé, de mi Rubí. Y estoy emocionado y feliz de tenerte en mi vida. No te das una idea de lo que te amo, y siento que ese amor se acrecienta día a día”.