El conmovedor mensaje de Arturo Puig a dos meses de la muerte de Selva Alemán: “A mi amada”

A dos meses de la inesperada partida de Selva Alemán, Arturo Puig compartió en sus redes sociales un homenaje que conmovió al público y a la comunidad artística. El actor publicó un sentido mensaje en Instagram donde agradecía a la Embajada de México por el tributo realizado a su esposa. En la imagen que acompañaba la publicación, se podía ver un altar decorado con elementos tradicionales mexicanos, como estatuillas y una foto de la actriz, reflejando las costumbres del país para honrar a los fallecidos. “Muchas gracias a la embajada de México por el homenaje a mi amada Selva y a la señora embajadora por su calidez y amabilidad”, escribió Puig, evidenciando el profundo afecto que mantenía por su mujer, con quien compartió más de 50 años de vida y carrera.

La noticia de la muerte de Selva Alemán, en agosto de 2023, a causa de un problema cardíaco, tomó por sorpresa a todos y dejó un vacío significativo en el mundo artístico argentino. Alemán era una figura icónica, reconocida por su talento y su carisma, que había sabido ganarse el respeto y la admiración del público a lo largo de décadas de trabajo en teatro y televisión. La actriz, que se distinguió por su capacidad de interpretar roles complejos con una autenticidad excepcional, dejó una huella en todos los que la conocieron.

Arturo Puig recordó a Selva Aleman a pocas semanas de su muerte (Instagram)

Un amor eterno: Selva Alemán y Arturo Puig

Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva

La historia de amor entre Selva Alemán y Arturo Puig es recordada como una de las más sólidas del ambiente artístico. La pareja, que comenzó su relación en la década del ‘70, no solo compartió la vida personal, sino que también colaboró en numerosos proyectos profesionales. Esta unión fue un ejemplo de compañerismo y dedicación, demostrando que el arte y el amor podían coexistir y fortalecerse mutuamente.

Un momento particularmente conmovedor que quedó en la memoria de sus seguidores fue la entrevista que dieron en febrero de 2023 en el programa Noche al Dente (América). En dicha aparición, Alemán y Puig se expresaron su amor en público. Selva recitó las palabras de su personaje en la obra Largo viaje de un día hacia la noche: “Yo te quiero. A pesar de todo, te quiero”, mientras Puig, emocionado, describió a Alemán como “el amor, el sostén de mi vida, la que me ha ayudado cuando he pasado momentos malos y siempre está ahí. Y no podría vivir sin ella”. Este intercambio, que entonces parecía ser solo una bella muestra de afecto, hoy resuena con una emotividad profunda tras la muerte de la actriz.

De este modo, conmueve cada vez que el actor usa sus redes sociales para compartir un homenaje a su esposa. En esta oportunidad, tras el mensaje de agradecimiento a la embajada mexicana, algunos de sus colegas y sus seguidores reaccionaron de inmediato. Georgina Barbarossa, Nico Vázquez y Mirta Wons dejaron mensajes de apoyo y recordaron con cariño a Alemán. La actriz Mirta Wons expresó: “Hermoso saber que Selva está tan cerca tuyo, Arturo querido. Te abrazo muy fuerte”, demostrando la empatía y el respeto que la comunidad artística sentía por la pareja.

De esta manera, el luto de Arturo se convirtió en un proceso compartido con su público. El actor, quien ha mantenido cierta distancia de los medios durante este tiempo difícil, recurre a su cuenta personal de Instagram para honrar la memoria de Selva. En septiembre, publicó una foto de ambos en el escenario, acompañada de la frase: “En el largo viaje, siempre el amor”, una muestra de la conexión profunda que tenían y del vacío que dejó su partida.