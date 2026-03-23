Un aditivo alimenticio para bajar las emisiones de metano: el plan en la ganadería uruguaya para descarbonizar

Un aditivo alimenticio para bajar las emisiones de metano se utiliza en Uruguay (Foto: Shutterstock)

El uso de un aditivo en la ganadería uruguaya está logrando reducir la emisión de metano entre un 13% y un 20% en cada animal, sin afectar su rendimiento y generando incluso más kilos de carne por cada uno. Este producto es una mezcla de aceites esenciales, taninos y bioflavonoides de origen natural.

Este aditivo está registrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay y se comercializa en el país. Se llama Anavrin y forma parte de un proyecto denominado Uruguay+3. Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de producir de manera “sustentable, eficiente y rentable”, de acuerdo con la información de prensa difundida. “Reúne la innovación y el cuidado del medio ambiente con la mejor tradición de la producción ganadera nacional”, expresa.

Hay dos empresas que están detrás de esta iniciativa. Por un lado la firma suiza VentosEurope, que nació hace nueve años y se especializa en el desarrollo de complementos alimenticios naturales e idénticos a los naturales para los rumiantes, que buscan aumentar su rendimiento productivo y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de metano y dióxido de carbono. Carloaberto Ghizzoni es quien está al frente de la operativa en Uruguay.

Vista de unas vacas en un centro de ordeño, en una fotografía de archivo. EFE/ABIR SULTAN

La otra empresa es la consultora Climit, que se dedica a asesorar empresas, organismos públicos, ONG y otras entidades de Uruguay en estrategias de desarrollo sostenible y hace énfasis en la descarbonización.

Su director es Agustín Inthamoussu, quien contó a Infobae que el proyecto empezó hace un año y medio en Uruguay, y se encuentra en una etapa de “expansión”. El uso del aditivo suplementario todavía está en una fase “incipiente”, pero aseguró que tiene potencial: si fuera utilizado por entre un 10% y un 15% de los productores uruguayos, Uruguay podría cumplir con las metas ambientales a las que se comprometió. “Estamos tratando de que penetre más”, dijo.

Los productores que utilicen este producto podrán obtener una certificación internacional este año. Así, tras un período de un año, podrían generar créditos de carbono de forma voluntaria.

(Crédito: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca)

Inthamoussu contó que lo que hace el producto es “mejorar las condiciones del rumen” de los animales, favoreciendo las conocidas como “bacterias buenas”. “Eso hace que emita menos metano en las erucciones de la vaca”, explicó el ingeniero agrónomo.

Esta experiencia también se realiza en otros países como Italia, España y Hungría.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República de Uruguay evaluó la eficacia del aditivo, “cuya composición cumple con los estándares de producción sostenible e inocuidad alimentaria de importantes mercados de exportación”, según la información difundida por los promotores del proyecto.

“Esto consolida a Uruguay como un país de producción natural acorde a las demandas ambientales actuales”, agrega.

(EFE/Raúl Martínez/Archivo)

El producto también fue testeado en vacas lecheras, novillos de engorde y ovejas en las Universidades de Milán y Sassari, en Italia, Wageningen University-Research de Países Bajos, Federal de Santa María de Brasil y Animal New Tech de Israel. Hubo pruebas de campo en unos 40 campos de Italia, Brasil, Uruguay, Australia, Hungría, Turquía, Países Bajos, México, Israel, Bélgica, España y Estados Unidos.

¿Qué arrojan los resultados de estos trabajos? “Las evaluaciones arrojan reducción de metano, sin afectar negativamente el peso, consumo de alimento ni eficiencia alimenticia”, difundió la empresa. De hecho, según dijo Inthamoussu a Infobae, uno de los trabajos realizados consistió en el estudio de dos grupos de vacas: a uno se le proporcionó este complemento alimenticio y a otro no. El que recibió el aditivo, produjo más kilos de carne.