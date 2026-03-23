El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Knesset el día del discurso de Trump en Jerusalén (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó este lunes que el presidente estadounidense Donald Trump le comunicó en una conversación telefónica la posibilidad de alcanzar los fines militares de la guerra mediante un acuerdo negociado con Irán.

Netanyahu sostuvo que Trump considera que “existe la oportunidad de aprovechar los logros alcanzados junto a las fuerzas estadounidenses para consolidar los objetivos de la guerra a través de un acuerdo que resguarde nuestros intereses vitales”.

En un mensaje grabado, el jefe de gobierno israelí enfatizó que, pese a la apertura diplomática impulsada por Washington, la ofensiva militar sobre Irán y Líbano seguirá en marcha.

“Seguimos atacando a Irán y a Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el nuclear, y continuamos infligiendo daños graves a Hezbollah”, señaló Netanyahu, al tiempo que reiteró el compromiso de “proteger nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia”.

La declaración de Netanyahu se produjo poco después de que Trump confirmara que Estados Unidos inició contactos indirectos con representantes iraníes para explorar una salida negociada al conflicto. De acuerdo con el presidente estadounidense, los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner han mantenido diálogo con un alto funcionario iraní, a quien describió como “muy razonable” y “respetado”, aunque no se trata del líder supremo Mojtaba Khamenei.

Netanyahu dijo que Trump ve posible lograr un acuerdo con Irán para alcanzar los objetivos de guerra (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Irán, por su parte, admitió que recibió mensajes transmitidos por intermediarios sobre la voluntad estadounidense de negociar, aunque el Ministerio de Exteriores de Teherán aseguró que actualmente no hay conversaciones en curso y desmintió avances concretos en la vía diplomática.

El portavoz oficial, Esmaeil Baqaei, indicó que los contactos llegaron a través de “países amigos” y que se limitaban a consultas sobre la posibilidad de poner fin a la guerra.

El giro de la Casa Blanca hacia la diplomacia llega en un contexto de máxima tensión, marcado por el ultimátum lanzado por Trump a Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si no se restablece el tráfico marítimo en 48 horas. Horas antes, el mandatario estadounidense había anunciado la suspensión temporal de los bombardeos sobre infraestructura energética iraní, con el objetivo de dar espacio a las discusiones.

El régimen iraní advirtió que cualquier ataque a sus instalaciones energéticas será respondido con el cierre total de Ormuz y represalias contra infraestructuras en Israel y países aliados de Washington.

El portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, indicó que los contactos llegaron a través de “países amigos” y que se limitaban a consultas sobre la posibilidad de poner fin a la guerra (Europa Press/Archivo)

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, declaró el portavoz militar Ebrahim Zolfagari.

El trasfondo de las negociaciones incluye el impacto de la guerra en los mercados internacionales. El conflicto ha provocado una caída histórica en el tráfico de crudo y gas por el Golfo, con el petróleo superando los 100 dólares por barril a inicios de semana. Tras el anuncio de conversaciones entre Washington y Teherán, los precios del Brent y el WTI descendieron abruptamente, mientras los mercados bursátiles europeos experimentaban un repunte.

Trump afirmó que existen “puntos de acuerdo importantes” en las discusiones con el representante iraní, entre ellos el abandono de cualquier programa nuclear y la entrega de reservas de uranio enriquecido por parte de Teherán. Sobre la posibilidad de un cambio de régimen, el presidente estadounidense reiteró su deseo de instalar una figura prooccidental dentro del sistema iraní, aunque aclaró que las negociaciones no incluyen al líder supremo actual, que permanece alejado de la vida pública tras resultar herido.

El conflicto ha provocado una caída histórica en el tráfico de crudo y gas por el Golfo, con el petróleo superando los 100 dólares por barril a inicios de semana (REUTERS/Stringer/File Photo/Archivo)

Desde el inicio de la guerra a fines de febrero, la administración Trump ha defendido una estrategia de presión máxima, combinando ataques militares con amenazas de sanciones económicas y la posibilidad de reforzar la presencia de tropas en Medio Oriente. En este contexto, miles de marines estadounidenses fueron enviados a la región en los últimos días, mientras analistas especulan sobre una eventual operación terrestre destinada a asegurar los activos petroleros iraníes y reabrir el paso de Ormuz.

(Con información de EFE)