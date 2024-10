Fue a The Floor, impresionó con su fortaleza física y dejó sin palabras a Guido Kaczka: “¡Aguanten las mujeres!”

La participante Florencia se destacó en The Floor con su postura desafiante y energía.

Enfrentó y venció a su oponente, celebrando su triunfo con un mensaje de apoyo al deporte femenino.

Guido Kaczka y los demás participantes reaccionaron sorprendidos ante la actitud de la competidora.

Lo esencial: en una reciente emisión de The Floor (El Trece), la deportista Florencia impactó con su actitud decidida y su postura física. Al enfrentarse al gamer Leandro en el juego de preguntas y respuestas, Florencia se acercó a su oponente con confianza, lo que sorprendió a Guido Kaczka y a los espectadores. Con el apoyo de su familia presente, Florencia demostró su carácter competitivo y celebró su triunfo en el programa con un mensaje de aliento al deporte femenino. Por su parte, el animador, impresionado, valoró el entusiasmo de ambos competidores, concluyendo el episodio con un abrazo entre el ganador y el vencido.

Una jugadora llamada Florencia impresionó a Guido Kaczka al demostrar su fortaleza (Video: The Floor - El Trece/El Doce)

En una emisión reciente de The Floor (El Trece), el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka, una participante llamada Florencia sorprendió tanto al conductor como a sus compañeros. La deportista, con un gran estado físico, generó un momento inesperado al enfrentar a su oponente con una postura desafiante, llegando incluso a “pechearlo” antes de comenzar el duelo.

Desde el inicio del desafío, Guido no pudo ocultar su asombro ante la actitud de competidora, quien se preparaba para llevar adelante el certamen con mucha energía. “Florencia, ¡mirá cómo tira! Uy, por favor, ¡esos golpes y puños! Es tu momento... Estás a minutos de subirte al ring”, comentó Guido, visiblemente impresionado al ver que la jugadora flexionaba sus brazos para que se notaran sus bíceps. Luego, le planteó las opciones para elegir a su contrincante: “Estas son tus opciones... Le querés pelear a ‘Mundo del fútbol’ con Santiago. Mirá cómo te mira...”. El muchacho, al ver la fuerza de la atleta, no dudó en decir: “¡Yo no le peleo!”.

Ante esto, el presentador le dio una segunda opción: “O querés enfrentar a ‘Talento femenino’ con Leandro, el gamer”. De inmediato, ella optó por enfrentarse al aficionado a los videojuegos, y cuando se acercó a él de manera desafiante, el animador reaccionó con sorpresa: “¡Ah, bueno!”. Por su parte, el hombre, algo intimidado por la actitud de su contrincante, expresó detrás de cámara: “Me veo supercomplicado con esta categoría. No tengo idea, pero no me queda otra y tengo que aguantar”.

En medio de la competencia, Kaczka aprovechó para conocer un poco más sobre la participante y le preguntó: “¿Viniste sola, Florencia?”. A lo que ella respondió: “Con mi hermano, Máximo, y mi hijo, León. Es un mini boxeador”. Intrigado, Guido quiso saber más: “¿También le gusta el deporte?”. Florencia confirmó: “Sí, hace boxeo conmigo y con el padre”.

Sin dar vueltas, Florencia demostró su fuerza ante su oponente

Finalmente, Florencia se impuso en el duelo y celebró su victoria con entusiasmo, declarando: “¡Gané! Aguanten las mujeres y el deporte femenino”. Leandro, aunque fue derrotado, intentó verle el lado positivo y comentó: “Fue muy difícil, pero estuvo bueno y la pasé re bien. Estoy muy contento”. Fue entonces cuando Guido, en un gesto de reconocimiento y empatía, le pidió un abrazo al competidor vencido, quien se lo dio con una sonrisa.

Como broche de oro de aquella jornada, el anfitrión no desaprovechó el momento para alabar a la ganadora y destacar su actitud en el desafío superado: “Florencia, ¡mírenla! Es la ganadora del duelo”. Así, la mujer dejó una huella en el programa, demostrando su fuerza y orgullo al representar la fortaleza femenina en el ciclo.

Guido Kaczka fue testigo del gran conocimiento de una jugadora tras múltiples victorias (Video: The Floor - El Trece/El Doce)

Esta no es la primera vez que Guido quedaba impresionado por el desempeño de una competidora. Tan solo una emisión atrás, una joven Lucía demostró su astucia al derrotar a una gran cantidad de contrincantes en una misma noche, dejando en claro su vasto conocimiento general. La última se dio en la categoría “No comen carne”, donde sumó otra victoria. “Gané una vez más y eso que no soy vegetariana”, comentó, con un tono que denotaba orgullo por su hazaña, tras dejar fuera a su oponente.

Luego de confirmarse como vencedora de esa emisión, Kaczka le comentó su asombro. “Ves esas series donde, a veces, aparece un personaje y decís que este se va a quedar con todo. Esa sos vos”, aseguró, entusiasmado, el animador ante el logro que obtuvo en el estudio. Y, acto seguido, mostró los frutos que cosechó a lo largo de la competencia. “¡Mirá cómo quedó tu territorio!”, expresó a la muchacha mientras la cámara enfocaba el enorme sector amarillo del tablero que le pertenecía a Lucía.