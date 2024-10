30 fotos: así fue la presentación de “La máquina de mirar”, la docuserie que repasa la obra de Fernando Marín

"Nunca soñé que iba a llegar a hacer una docuserie de mi vida", las palabras de Fernando Marín antes del inicio del evento (Fotos/Maximiliano Luna)

“Son los nervios lindos de hacer algo que nunca pensé que haría. Nunca soñé que iba a llegar a hacer una docuserie de mi vida. Y, sobre todo, que mis nietos, a quienes les podrían llegar a aburrir los cuentos de hace 60 años, van a poder disfrutarla”, contó Fernando Marín a Teleshow minutos antes de la presentación de La máquina de mirar, que se lanzará en Crónica TV y en Infobae a partir del 9 de noviembre.

La cita estaba pactada para este jueves en el Museo Fernández Blanco, ubicado en la calle Suipacha al 1400. Desde las 13, el lugar abrió sus puertas para recibir al protagonista de la serie, dirigida por Julio Panno, junto a amigos, familiares y personalidades del mundo del espectáculo, la política y el deporte, que quisieron estar presentes en la proyección del tráiler.

Marín fue uno de los primeros en llegar. Con mezcla de expectativa y algo de ansiedad, el ícono de la televisión se sentó en un banco a la sombra y, fiel a su estilo de productor, tomó algunas decisiones de último minuto, vinculadas a la ubicación de las sillas frente a la pantalla para la posterior charla con Beto Casella y Carolina Perin. En ese contexto, además, reflexionó acerca de este hito que implica un cambio de rol importante: pasar de productor a protagonista. “Para hacer una metáfora: toda la vida viví de los que firmaban autógrafos. Hoy me siento en una situación rara. Al mismo tiempo, es un halago. Ojalá sirva para dejar un legado para los más chicos y para los que aman la comunicación”, dijo emocionado a este medio.

Según Marín, a la hora de encarar la selección del material para el documental, solo hizo una petición: tener un “derecho a veto por si se ofendía a alguien”. Además, aseguró que iba a ver el adelanto por primera vez junto a todos los invitados. Y cumplió. Entre los presentes estuvieron el expresidente de la Nación, Mauricio Macri; el expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio; el periodista deportivo, Guillermo Salatino; el CEO del grupo Olmos, Raúl Olmos; el vicepresidente de grupo Olmos, Marcelo Carbone; el director de noticias de Crónica TV, Facundo Pedrini; el periodista, Enrique Sacco; el exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; el exfutbolista y actual director técnico argentino, Gustavo Barros Schelotto; el periodista y conductor, Beto Casella; la periodista, Virginia Hanglin; y la artista, Juana Molina.

Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV; Gerardo González Bobillo, de la productora Wolf; Julio Panno, director de la docuserie; y Fernando Marín, minutos antes de la presentación de "La máquina de mirar"

Julio Panno, a cargo de este desafío que llevó más de un año de trabajo, también conversó con Teleshow en la previa a la proyección. “Fernando (Marín) confió en mí. No tengo mucho trainning en guiones, por eso propuse comenzar la narración desde que él tenía más o menos 10 o 12 años, sus deseos como niño, la figura de su padre. Entonces me apoyé en ese canal”, detalló acerca del documental.

A la charla se sumaron las periodistas Carolina Perin, quien desde hace décadas forma parte de los proyectos del creador de Video show; y Marita Ballesteros, parte del programa Mesa de Noticias. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Fernando. Todavía me acuerdo cuando me preguntó si quería entrar a ‘Mesa de noticias’. Yo estuve nada más que un año, pero uno siempre agradece a quién le dio trabajo. Fue un programa que yo amé y me divirtió mucho hacer”, dijo.

Antes de la proyección de la docuserie, algunos de los presentes tomaron la palabra. Tal fue el caso de Beto Casella. Micrófono en mano, el conductor de Bendita (Canal 9) elogió a protagonista de La máquina de mirar: “Bueno, alguien dijo que si una persona cualquiera, incluso la más vulgar, supiese escribir su propia historia, sería la novela más maravillosa. Si estamos ante la vida de alguien que hizo tanto a la vez, pero con una vida como la de Fernando, la novela va a ser más brillante todavía porque la verdad es raro a encontrar una sola persona y que brille tanto en el ámbito de la tele, de la radio y de las empresas”.

Luego se sumó, el CEO del grupo Olmos, Raúl Olmos, y contó cómo surgió la idea del documental: “Empezó en el Mundial en Qatar cuando nos conocimos con Fernando en el piso cuarenta y dos del hotel. Pegamos muy buena onda y ahí él me dijo: ‘Quiero hacer un documental sobre mi vida’. Yo le contesté: ‘Pero nosotros hacemos noticias’. Cinco minutos después dije: ‘Sí, tenemos que hacer el documental’”.

Micrófono en mano, Beto Casella ofició de presentador y elogió a protagonista de "La máquina de mirar"

Antes de que arrancara la proyección, uno de los hijos de Fernando Marín, le dedicó unas palabras a su papá: “Lo primero que voy a decir es que siento un profundo orgullo. Después, que el documental me parece una idea fantástica porque la vida de mi viejo fue muy variada y hay muchas cosas de las que él hizo que el público no conoce. Muchos se quedaron atados al tema Racing porque fue lo más mediático; pero papá hizo un montón de cosas, que este documental va a mostrar”.

Tras la proyección, luego de un aplauso generalizado, Fernando Marín agradeció a quienes lo acompañaron y dijo unas breves pero sentidas palabras. “Quiero cerrar con un canto de optimismo. Cuando digo un canto de optimismo no hablo de ningún Presidente. Acá tengo uno (NdR.: señaló a Mauricio Macri), a mí me toca la suerte de ser su amigo íntimo; tengo a un hombre que en dos horas me creyó, qué es Raúl Olmos, y que transformó en realidad esto que es La máquina de mirar; y tengo a Daniel Hadad, qué también creyó en mí”, dijo.

La máquina de mirar tiene seis episodios y se lanzará en Crónica TV y en Infobae a partir del próximo sábado 9 de noviembre. La serie explora la complejidad de la vida de su protagonista y su relación con la industria del entretenimiento, el deporte y la política para dar como resultado una historia emocionante, reveladora, cargada de emoción y, por momentos, dramatismo.

