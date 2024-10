Pampita sigue disfrutando de su soltería: salidas a eventos y noche con amigas

Carolina Pampita Ardohain en una de sus salidas nocturnas (RS Fotos)

Pampita , tras la mediática separación de Roberto García Moritán , se muestra acompañada de sus afectos más cercanos

Disfrutó de una noche en Casa Foa y el exclusivo Palacio Duhau, celebrando el aniversario de una amiga.

Sus redes sociales reflejan esta etapa de soltería y el apoyo constante de sus seguidores.

Pampita en Casa Foa (RS Fotos)

Hace solo un mes, Pampita sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación de Roberto García Moritán. Ahora, mientras los rumores de un nuevo romance con el polista Martín Pepa empiezan a tomar fuerza, la modelo, empresaria y jurado televisiva mostró cómo afronta su soltería. En medio de esta etapa, se la vio enfocada en su trabajo, disfrutando de su vida social y, especialmente, refugiándose en el apoyo de su círculo íntimo de amigas.

La noche del martes fue un claro reflejo de esta nueva dinámica que comparte abiertamente con sus ocho millones de seguidores en redes sociales. Pampita comenzó su jornada nocturna con una visita a Casa Foa, una exposición de arquitectura y diseño que se convirtió en un referente en toda la región. Reconocida por su impecable estilo, la modelo no solo asiste como espectadora a este tipo de eventos, sino también como empresaria, pues cuenta con su propia línea de inmuebles y artículos para el hogar. Su presencia resaltó su interés en la industria del diseño, una faceta que Carolina exploró con entusiasmo en los últimos años.

La noche no terminó ahí. Después de su visita a Casa Foa, Pampita se unió a su grupo de amigas en el exclusivo Palacio Duhau para una celebración especial. Las historias de Instagram de la modelo mostraron los detalles de la velada y el entusiasmo de su círculo íntimo. En un ambiente de lujo, la modelo compartió su cariño y gratitud hacia una de sus amigas más cercanas, Oriana Montanelli.

“Feliz aniversario a una de las personas más dulces y buenas que conozco”, escribió Barbie Simons, otra de las amigas de la jurado, imagen que Pampita reposteó en sus historias de Instagram. El Palacio Duhau, ubicado en el corazón de Buenos Aires, es uno de los espacios más distinguidos de la ciudad, conocido por su elegancia y sofisticación.

Pampita junto a sus amigas en la noche del martes (Instagram)

Y es que tras la separación de García Moritán, el apoyo de sus amigas parece ser un pilar en la vida de Pampita. En sus publicaciones y apariciones públicas, es evidente que su círculo íntimo es fundamental para sobrellevar los altibajos de esta transición.

A su vez, para Ardohain, las redes sociales son más que una herramienta profesional; se convirtieron en una ventana a su vida diaria y en un espacio donde comparte sus emociones, sus proyectos y los momentos especiales que vive. En esta nueva etapa de soltería, la modelo mantuvo una actitud optimista en sus publicaciones. Lejos de ocultar sus salidas y actividades, comparte con naturalidad sus planes nocturnos, recibiendo el apoyo constante de sus seguidores.

La cercanía con sus fans, quienes son testigos de su trayectoria y su vida personal, le permite mostrarse auténtica y reforzar el vínculo que tiene con ellos. Sus seguidores responden con mensajes de ánimo y cariño, acompañándola en esta fase en la que equilibra sus compromisos laborales, sus amistades y su vida familiar.

Pampita junto a sus amigas en la noche del martes (Instagram)

La palabra de Pampita

En este panorama, Carolina fue interceptada por las cámaras de televisión. Con una sonrisa y un tono mordaz, ofreció su perspectiva sobre cómo cada persona vive el duelo de una relación, y lo hizo sin filtros, al compartir consejos para aquellos que atraviesan el desamor. “Estoy trabajando mucho y enfocándome en eso. Estoy ocupándome de todo lo que tengo que ocuparme para hacerlo bien y que las marcas y toda la gente que me quieran contratar estén contentas”, señaló en LAM.

Respecto a lo personal, dijo estar “cuidando a mis hijos, como tiene que ser”. Entonces que el foco pasó a García Moritán, aunque en ese momento el tono cambió y lo único que tuvo para decir la también influencer fue que “no voy a hablar del padre de mi hija”, a la vez que no quiso aventurar un posible blanqueo de la relación con el polista: “Ustedes me conocen, cuando yo tengo que blanquear, blanqueo, no tengo que ocultar, jamás. Se viene el verano, ni idea, hablemos en marzo”.