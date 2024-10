VivaElamor con Licha Navarro y Milagros Levaratto: “El mejor regalo que me hiciste fue salir de Gran Hermano”

Viva el Amor - Lisandro "Licha" Navarro y Milagros Leveratto - Entero

En #VivaElAmor diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. En esta oportunidad, Licha Navarro, el exparticipante de Gran Hermano, y su novia, Milagros Leveratto, se animaron a intercambiar sus sentimientos.

El financista, que saltó a la fama gracias al reality de Telefe, entró a la competencia en pareja con Milagros, quien es licenciada en Nutrición. Si bien en un principio el muchacho había dicho que “era soltero”, con el correr de los días se sinceró ante sus compañeros del certamen y ante el público, y también logró mantener su pareja al salir de la casa más famosa del país.

En esta ocasión, llegaron al estudio de Infobae dispuestos a hacerse preguntas sobre el vínculo que los une desde hace meses. El primero en preguntar fue Lisandro y arrancó con una de las preguntas más romántica y personal de la edición: “¿En qué momento dijiste es el amor de mi vida?”.

"Sos superestructurado", el aspecto de la personalidad de Licha que cambiaría Mili (Foto: Candela Teicheira)

“Estábamos en tu casa, en la cama, con tu perra Aria, los tres abrazados y dije ´Tengo que estar acá, es el lugar donde tengo que estar´”, confesó Milagros. Luego Licha contó su historia: “Nos conocíamos hace poco tiempo, creo que llevábamos un mes saliendo y yo en mi cabeza ya sabía que estaba enamorado de vos, dije ´no puede ser lo que extraño verte, lo que extraño hablarte´. Dije que eras el amor de mi vida cuando nos pusimos de novios. Estaba por entrar a Gran Hermano, sabía la experiencia que iba a vivir y no quería vivirla sin vos al lado”.

Un momento crucial en su relación fue la participación de Lisandro en el reality de Telefe, una experiencia que decidió no enfrentar sin Mily a su lado. “Sabía que se me venía un cambio de vida inminente y quería que vos seas parte de eso”, explica Lisandro, reconociendo que su vida estaba a punto de transformarse y que Mily era su constante en ese proceso. Sin embargo, también admite haber cometido un error al no contarle desde el principio: “En el primer casting dije que estaba soltero y después no podía decir que me había puesto de novio... Eso es algo que siempre me reproché”.

La siguiente pregunta, nuevamente en boca de Licha, fue: “¿Qué tema nunca podés hablar conmigo?”. “Me cuesta mucho mostrar celos, me cuesta decírtelo en el momento”, comenzó a responder la nutricionista y generó la risa de su pareja, que no tuvo reparos en contar una anécdota en referencia a estos sentimientos: “El otro día estaba con cara de cu..., se levantó con cara de cu... y había soñado con una escena de celos de los sueños. Te pusiste celosa en sueños y después estabas con esa cara. Estabas enojada con la vida”.

El mano a mano continuó y esta vez fue Mili la encargada de hacer la pregunta más picante: “Si tuvieras que cambiar algo de mi personalidad, ¿qué cambiarías?”. Tras unos segundos en silencio y pensando en su respuesta, el “Susano” respondió: “Cambiaría que te cuesta, a veces, abrirte un poco con algunos temas. Te cuesta decir las cosas cuando te pasan y las dejás estacionar un tiempo hasta que explotan. Creo que tenés que pedir ayuda cuando la necesitás”. Sin miedo, él quiso saber que cambiaría ella y fue directo al grano: “Que sos superestructurado, muy estructurado”. Luego, Licha confesó: “Es dramática, agranda todo, pero es hasta tierna al ser dramática”.

"Salir de Gran Hermano, creo que fue el mejor", le dijo Milagros a Lisandro (Fotos: Candela Teicheira)

“¿Cuál fue el mejor regalo que te hice?”, preguntó Navarro. “No sé. Salir de Gran Hermano, creo que fue el mejor”, lanzó entre risas la joven y su novio no tuvo reparos en bromear con la situación: “Seguro hiciste campaña para que me vaya. Estoy seguro, en ese celular debe haber votos en contra mío”.

Al finalizar la charla, cada uno tuvo que responder algunas preguntas de la producción y señalar a cuál de los dos correspondía la respuesta. Cuando se les consultó acerca de quién revisaría el celular del otro primero, fue Mili la elegida y explicó sus razones: “No lo haría jamás porque me parece un montón, pero me da mucha más curiosidad a mí que a él”, por su parte, el flamante “Susano” aseguró que nunca lo haría porque “se rompe esa línea y ya no se vuelve”.

“¿Quién perdonaría una infidelidad?”, fue la pregunta en la que ambos coincidieron con su respuesta: “Ninguno” y Navarro se explayó en sus razones: “Cuando algo así se rompe, es imposible volver a sentir lo mismo. Podés intentarlo, pero nunca va a ser igual”. Lo mismo sucedió con la consulta de quién abriría primero la pareja, en la cual ambos dejaron en claro que “Monogamia, 100%, no hay chances”.