Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Como cada fin de semana, la dupla de conductoras encabezarán sus mesas

Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ocupar sus lugares habituales en la pantalla chica con sus icónicas mesas de conversación. Tanto en La Noche de Mirtha como en Almorzando con Juana, ambos transmitidos por El Trece, las anfitrionas compartirán momentos llenos de charlas y anécdotas. En esta oportunidad, el ambiente estará repleto de temas de actualidad, espectáculos, deportes y entretenimiento. Además, para mantener a sus seguidores cautivados, decidieron seleccionar a una lista de invitados que promete ofrecer conversaciones interesantes y no defraudar a los televidentes.

El sábado 26 de octubre a las 21:30, Mirtha tiene preparada una mesaza llena de comensales de lujo. En la velada, la Chiqui recibirá como primera figura al actor Mariano Martínez, la modelo y bailarina peruana Milett Figueroa, la cantante y actriz Elena Roger, quienes le brindarán una cena con temas sobre el ambiente del espectáculo. También deleitarán a la audiencia al referirse a sus propios proyectos, como también la situación que afronta su rubro.

Luego, para hablar un poco sobre el periodista deportivo Gustavo López, quien traerá a colación las novedades sobre el rubro en el país, como también impartirá sus conocimientos en el tema. Como broche de aquella velada, Legrand recibirá en una de las sillas al crítico gastronómico Pietro Sorba. Conocido por su amplio conocimiento en el área, el crítico genovés deleitará a las demás personas y a la anfitriona mientras disfrutan de las delicias realizadas por Jimena Monteverde, la chef encargada del menú del programa.

Pietro Sorba, el conocido crítico culinario, formará parte de la mesa del sábado (Foto: Candela Teicheira)

Por su parte, el domingo 27 de octubre a las 13:45, cuando el apetito se haya instalado en los televidentes, Juana dará inicio a su ciclo. En esa ocasión, los lugares estarán ocupados, en gran parte, por figuras del mundo artístico. Uno de los asientos estará ocupado por la compositora Patricia Sosa, quien será la encargada de compartir su talento con sus pares. En otra parte de la mesa, el actor y humorista Turco Naim, la guionista y directora de cine Jazmín Stuart, se acomodarán para hablar de presente profesional y privado.

Y, para completar la ocasión, Viale le reservará un espacio al exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago, y la comediante e influencer Mica Lapegüe. Mientras que el excompetidor podrá referirse a su breve paso por el Cantando 2024 (América) y a su vida luego del reality que lo catapultó a la fama, la hija de Sergio Lapegüe podrá hablar de sus propios proyectos en las redes y, además, su estrecho vínculo con su progenitor.

En el almuerzo dominical, Patricia Sosa compartirá su amor por la música

El tenso cruce entre Brenda Aniscar y Alfredo Casero

El domingo pasado, la mesaza de la nieta de la Chiqui contó con varias caras conocidas, entre las cuales resaltaron la exPatito Feo y el creador de Cha Cha Cha. Lejos de llevar una charla tranquila, ambos comensales dejaron entrever su lado más tenaz ante la cámara. A raíz del relato de otra de las personas presentes, la exconcursante de Gran Hermano 2023, Virginia Demo, la discusión invandió la escena.

Ante el recuerdo de la mujer sobre el motivo que la llevó a sumarse al reality, Brenda aprovechó para apoyarla con un gesto. “Yo quiero decir una cosa, porque estoy viendo acá que una mujer, dos laburos, o sea. Quiero brindar porque en esta mesa hay tres mujeres, sé también que hay tres hombres pero estoy en presencia de una gran mujer también”, dijo refiriéndose a Juana Viale. Sin embargo, fue interrumpida por Alfredo, quien indagó: “¿Y eso qué significa? ¿Tuviste algún problema?, porque yo soy hombre y sonó raro”.

Sin filtro, Brenda Asnicar y Alfredo Casero encabezaron un fuerte enfrentamiento en la mesa (Video: Almorzando con Juana Viale - El Trece)

Asnicar, sin soltar la copa de su mano, respondió: “¿Por qué? Es al revés...”. Intentando aliviar la tensión, Juana acotó: “Está celebrando que las mujeres también facturan”. Ante los nulos resultados de su aporte, la actriz infantil le pidió a Casero que no la interrumpiera: “Justamente es lo que quería decir”. Y, sin filtro, añadió: “Antes de que saltaras como un sapo”. Lejos de pasar por alto, este reaccionó y le dijo que no había sido de esa manera. Por su parte, la joven prosigió: “Es al revés, como me dijiste: ‘Los hombres’, ‘los hombres’, bueno, adelante de tres hombres los invito a que festejemos por el laburo de una mujer”.