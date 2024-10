El emotivo gesto de Thiago Medina con una seguidora: “Lo prometido es deuda”

Thiago Medina compartió el momento en que entregó la televisió a la mamá de una seguidora (Video: Instagram)

Desde que salió de Gran Hermano 2022, Thiago Medina logró reinventarse a través de las redes sociales. En su cuenta, el exparticipante no solo decidió compartir contenido junto a Daniela Celis, su pareja y madre de sus hijas, Laia y Aimé y a quien conoció dentro del reality, sino también anécdotas desopilantes de su vida diaria. En esta ocasión, agradeció el apoyo de sus fanáticos organizando un sorteo, cuyo premio fue un televisor, y el testimonio de la madre de la ganadora lo emocionó.

En Instagram, Thiago compartió el momento de la entrega del premio. Pero, en lugar de encontrarse con la afortunada, Ángeles, fue recibido por su progenitora. “No está ella. Yo soy la mamá y acá también está el hermano. Ella se fue”, explicó ante la presencia del muchacho. Con los sentimientos a flor de piel por el gesto, la mujer se refirió a su situación familiar. “Soy mamá de 11 hijos y los crie sola, sin papá ni nada. Nos está costando y no nos íbamos a poder comprar una tele. Bien por lo tuyo, por todo lo tuyo”, se explayó, mientras el influencer lo escuchaba con detenimiento.

Conmovido por su historia, Thiago respondió: “Más que merecido entonces, le tenía que tocar a ustedes. Espero que lo disfruten”. La madre de la ganadora volvió a agradecer: “A nosotros nos estaba costando con esta televisión que teníamos, porque es una viejita, pero era la que teníamos”. Para finalizar, el excompetidor del reality reafirmó su acto: “Como dije, lo prometido es deuda. Espero que la disfruten”.

A la derecha de los ganadores, Thiago posó con el gran premio

Tras compartir el video, el joven dejó un breve mensaje a sus más de un millón de seguidores. “Premio entregado, ¡devolviendo un poco de todo lo que ustedes me dan! Gracias a todos por participar, ¡y atentos porque esto recién empieza!”, aseguró, con un tono esperanzador, ante la idea de continuar ayudando con estos detalles. A modo de respuesta, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. “Grande, Thiago. Dios te bendiga”; “Para algunos debe ser algo insignificante, pero para los ganadores recibir esa tele es impagable”; “No pierdas la humildad. Te felicito”; “Ojalá existan más personas como vos”, fueron algunas de las tantas reacciones a raíz de su gesto.

Si bien este tipo de gestos emocionan a sus fanáticos, lo cierto es que Thiago se destaca por su contenido familiar. Tras convertirse en padre primerizo en enero de 2024, volcó su amor por las gemelas ante el ojo público. Pero en la paternidad no todo es color de rosa, tal como lo refirió a cuestiones vinculadas a su salud Entre estas se destacó su intento fallido de someterse a una vasectomía y el testimonio que brindó a Teleshow: “Estaba recontento, pero cuando llegué me agarró miedo y dije: ‘No quiero, no quiero’. No sé qué me pasó, me dio caga...”, admitió.

Tras la llegada de sus hijas, Thiago se dedicó a pleno a su familia e intentó hacerse la vasectomía (Instagram)

“Me volví a mi casa sin hacérmela. (Vamos a decir que) lo pospusimos, porque hacérmela, me la voy a hacer igual”, relató para este medio. Sosteniendo esa misma línea, agregó que esta decisión la tomó junto a la madre de sus hijas. “Hace varios meses que con Daniela hablamos sobre el tema, y yo decidí hacerme la vasectomía”, comentó al respecto, ya que, a lo largo de su exposición a los medios, aseguró que no se veía como padre joven.

Entre los momentos que va a atesorar para siempre en su corazón se encuentra el primer viaje familiar. El destino fue San Pedro y las niñas fueron tan felices como sus padres: “Ellas jugaron toda la tarde con su nueva amiguita, Martu”, relató Daniela mientras enfocaba a las pequeñas en una manta. Luego de pasar una tarde bastante movida, la pareja y sus hijas se tomaron un merecido descanso. Y como broche de oro, un atardecer los acompañó durante el trayecto en auto.