Gloria Carrá enfrentó las críticas por el look que usó en los 15 de su hija: “No los veo tan exaltados por la guerra”

Gloria Carrá habló de la polémica por el vestido que eligió para los 15 años de su hija Amelia (Video: Instagram/gloria_carra)

Durante el fin de semana Amelia Cáceres, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, celebró su fiesta de 15 en un salón ubicado en la localidad de Martínez. Por medio de las redes sociales compartieron algunas fotografías de este gran festejo, el vestido que seleccionó Gloria provocó diferentes opiniones en las redes sociales y decidió grabar un video en su perfil de Instagram para dejar el tema en el pasado.

Sentada en el jardín de su casa, con el rostro al natural y una bata colorida, la cantante habló de la controversia que surgió alrededor del look que usó en la fiesta. En ese panorama, la actriz compartió sus pensamientos sobre la situación, manifestando sorpresa ante las críticas recibidas. “Como saben, fue el festejo de 15 de Ame y la verdad es que estamos todos muy felices porque ella lo pasó muy bien. Y estaba muy, muy, muy feliz. Por ende, nosotros, su familia y amigos, también”, comenzó diciendo la actriz.

La polémica surgió a raíz de la elección del vestuario tanto de Carrá, quien lució un vestido de color blanco con transparencias que dejaba ver el corpiño, como de la cumpleañera, quien eligió un color azul noche. Esto llevó a algunos usuarios en redes sociales a criticar la elección de ambas mujeres y ante este revuelo, la actriz de Señores Papis respondió de manera contundente. Primero, se quedó con los comentarios positivos: “Me llama la atención. Bueno, ya no me llama la atención, pero lo subí a mi Instagram y por supuesto toda la gente que me sigue tirando tanto amor, tan lindo. Estoy muy agradecida”, dijo para demostrar su cariño a los fans.

A continuación, le dejó un mensaje a sus haters: “Los que no me siguen y publicaron en otro lado, preocupadísimos, exaltadísimos porque yo estaba de blanco, ella estaba de azul, porque ella se dejó los lentes. A ver gente, mis hijas no se trauman porque yo me vista de blanco en la fiesta de Amelia o porque se me vea el corpiño. No se trauman por eso”.

Verónica de la Canal, Amelia Cáseres y Gloria Carrá en la fiesta de 15

Además, explicó que su hija fue la responsable de todas las decisiones, desde el vestido, cuyo diseño estuvo a cargo de Verónica de la Canal, hasta los detalles del festejo: “Todo fue decidido por Ame. Es el color que le gustaba para su vestido. La pasó genial. Todos lo disfrutamos muchísimo”, justificó.

Gloria también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la magnitud de las críticas y la importancia que la sociedad le otorga a este tipo de temas en comparación con otros problemas más urgentes: “Soy muy consciente de lo difícil que es en este momento festejar. Poder invitar gente se hace con mucho esfuerzo, no los veo tan preocupados y tan exaltados porque la gente revisa la basura para comer. Ni tan preocupados por la guerra ni tan conmocionados y sí por un festejo y digo ´¿Qué nos pasa como sociedad?´”.

“Para nosotros fue una alegría hermosa. Para Angela (Torres, su otra hija), para Amelia, para el papá de Amelia. Compartir ese cumpleaños, disfrutarlo, verla a ella feliz con sus amigos, todos sus amigos que la adoran. Bailar. Bueno, una fiesta de 15”, detalló acerca de lo que sintió en esa espacial noche. Finalmente, concluyó haciendo un llamado a la introspección, con un mensaje claro y sin ironías, hacia quienes la criticaron con dureza:“No se preocupen que no pasa nada con la elección del vestuario, es una fiesta y nada más que una fiesta. Les mando un beso muy grande y ojalá todos podamos ser mejor persona cada día”.