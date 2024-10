El increíble viaje de Moria Casán a China: visita al teatro y fotos en la Gran Muralla

Moria Casán viajó a China y conoció la Gran Muralla (Video: Instagram/moria_laone)

Días atrás, Moria Casán usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que tenía planeado un espectacular viaje sin mencionar el destino. La duda quedó allí, flotando en las redes, hasta que la respuesta llegó de primera mano cuando la actriz mostró las increíbles postales de su viaje a China, donde está descubriendo una nueva cultura, entre paisajes desconocidos e imponentes y la compañía de turistas de diferentes partes del mundo.

La primera parada de este recorrido fue la ciudad de Pekín, la capital del extenso territorio oriental. Uno de los puntos turísticos que eligió compartir con dos millones de seguidores fue la plaza Tiananmén, o conocida como Puerta de la Paz Celestial, en la cual posó con una sonrisa en los labios junto a la persona encargada del tour.

El siguiente destino fue el punto más emblemático que tiene el país: la Gran Muralla China, una de las Siete Maravillas del Mundo. La actriz caminó por una sección de esta impresionante estructura, que se extiende por más de 21.000 kilómetros y tiene una historia de más de 2.300 años. En sus publicaciones, Moria posó ante la cámara, luciendo un sencillo jean, un buzo oscuro, anteojos de sol y un particular accesorio para no pasar frío en la cabeza.

La increíble vista que hay desde la Gran Muralla China

"Ascendida", la palabra que usó Moria para describir su paso por la séptima maravilla del mundo

“Modo lama, en la Muralla China” y “Ascendida en la Muralla China en Pekín”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram a la hora de describir las postales, donde se mostró con otros integrantes del contingente que conforman turistas de diferentes partes del mundo..

La tercera parada fue una ciudad lejos de la capital. El grupo entero partió rumbo a Xian, la capital de la provincia Shaanxi, en China central, y fueron a un típico teatro del lugar para disfrutar de uno de los shows: “Alo amores, ¿cómo están? Acá en la ciudad de Xian, en un teatro, uno muy para turistas, pero espectacular”. Un dato que llamó la atención de la icónica actriz fue la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad: “Fabulosa ciudad que tiene nada más que 13 millones de habitantes, eso me tiene un poco desconcertada porque pensé que eran más. Son muy pocos. Besos, aguante China”.

Moria junto a una fanática en la Muralla China

Moria se mostró sorprendida por la fisonomía del lugar: “La empezás a caminar y está todo iluminado, parce Las Vegas. Tiene pocos habitantes”, contó mientras mostraba el interior del teatro en el que tocaba una banda en vivo. La arquitectura dejaba ver el predominio del color rojo en el techo y las vigas, detalles en dorado, un gran escenario y el público colmando el recinto, tal como se expresa en el video que subió a sus historias.

La pareja de Galmarini no terminará su recorrido en breve, sino que le comunicó a sus followers que dentro de poco inicia la parte más extensa del viaje: “Me falta todavía un tramo grande acá en China, que es lo más. Cómo me gusta este país. No lo puedo creer, no puedo creer tantos millones de personas. Pasándola bomba y los quiero, en un tiempo nos vemos”, cerró la actriz de Brujas, que ya terminó con las funciones de la mítica obra en calle Corrientes y se prepara para sus funciones finales: durante la temporada de verano, la obra bajará el cartel después de 33 temporadas de éxito.