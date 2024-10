La felicidad de Esteban Bullrich por el logro de una de sus hijas: “Qué maestra”

Esteban Bullrich, quien lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se mostró orgulloso de su hija Luz

Esteban Bullrich compartió con sus seguidores un momento lleno de emoción y orgullo: Luz, su hija mayor, se graduó como maestra de nivel inicial con el mejor puntaje de su clase. A través de su cuenta oficial de Instagram, el exsenador celebró este importante hito en la vida de la joven, destacando su esfuerzo y dedicación.

Luz Bullrich finalizó su carrera en diciembre de 2023, pero fue este miércoles 16 de octubre de 2024 cuando recibió oficialmente su título, acompañado de un reconocimiento especial por su desempeño académico. “Mi hija Luz se graduó con honores y hoy la acompañamos a la ceremonia de entrega de diplomas. ¡¡Felicitaciones!! ¡¡Qué maestra!!”, escribió el político en una publicación en la que se lo ve junto a su esposa, María Eugenia Sequeiros y Luz.

La imagen familiar que compartió el exfuncionario (Foto: Instagram)

Pronto, la noticia desató una ola de felicitaciones y muestras de afecto hacia la familia. “Qué testimonio dan de amor, unión, fortaleza. Son admirables”, escribió uno de los usuarios en los comentarios de la publicación. Otros mensajes también resaltaron el orgullo y la superación de la flamante docente, quien además de destacarse en su carrera, ha enfrentado importantes desafíos de salud desde una temprana edad.

Cuando Luz tenía solo 7 años, fue diagnosticada con cáncer de útero, una dura batalla que logró vencer. Según relató su padre en una entrevista, Luz también tuvo que someterse a un autotrasplante de médula, lo que la obligó a permanecer en aislamiento por un mes y luego casi un año sin salir de su casa, debido al riesgo de contraer infecciones. A pesar de estas adversidades, logró completar sus estudios con éxito, demostrando una resiliencia y determinación admirables.

El emotivo post acumuló miles de “me gusta” y comentarios, en los que sus seguidores destacaron no solo el logro académico de Luz, sino también la fortaleza y unidad de la familia, quienes han sido un ejemplo de superación frente a las adversidades. Para Esteban Bullrich, quien lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el logro de su hija representa un motivo de inmenso orgullo y alegría, marcando un nuevo capítulo en la historia de su familia.

El logro de su otra hija, Margarita

Margarita Bullrich cantó Aprender a volar en La Voz Argentina (Video: Telefe)

En julio de 2022, otra de sus cinco hijos de Esteban sorprendió al presentarse en un concurso televisivo. “Me llamo Margarita Bullrich, tengo 18 años y soy de Buenos Aires”, anunció antes de presentarse en la audición a ciegas de La Voz Argentina. Y, hasta ese momento, parecía ser una participante más. Sin embargo, a medida que fue descubriendo su historia familiar, dejó en claro que no lo era. “Esta primera audición se la dedicaría a mi papá, porque él me generó este amor por la música que tengo ahora”, señaló en el backstage. Y luego se sentó frente a Marley junto a su padre, que no era otro que el exsenador nacional.

“¿Vos empezaste cantando con él?”, le preguntó el conductor del reality de talentos de Telefe. “Sí, el amor por la música es de él completamente”, respondió la joven, mientras tomaba la mano de su papá, que no podía contener las lágrimas. A su lado, la esposa del político y Luz, lo contenían. “Es hermoso que acompañes a tu hija en este momento junto a toda la familia”, le dijo entonces Marley.

Esteban Bullrich y sus hijos en La Voz Argentina

Luego, el conductor explicó que le había pedido al ex funcionario que contara cómo había sido aquel tiempo en que cantaban juntos. “El fue escribiendo su respuesta con sus ojos”, señaló mientras mostraban el dispositivo que Bullrich tenía frente a sí. Y enseguida se escuchó lo que él había contestado: “Canto muy mal, pero tenía la memoria de mi infancia, que había un piano en casa y nunca aprendí a tocarlo. Me dije: ‘Cuando sea padre voy a promover la música en mis hijos. Margarita fue la que más mostró la veta musical. Así cantamos Jorge Drexler y hacíamos dúos”.