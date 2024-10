Muerte de Liam Payne: qué fue de la vida de los miembros de One Direction tras abandonar la banda

En la final del reality, One Direction capturó la atención del público con su talento vocal (Video: Youtube)

El mundo de la música se vistió de luto tras la muerte de Liam Payne, quien falleció a los 31 años al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. La partida del exintegrante de One Direction, una de las boy bands más exitosas de la última década, causó un gran impacto entre sus fanáticos y la industria artística, que siguió a sus cinco miembros desde que aparecieron en The X Factor UK. También lo hicieron luego de que desintegraron la agrupación y, con ello, cada una cultivó sus propios frutos.

En 2010, la televisión británica quedó marcada con la aparición de cinco jóvenes ante el conocido certamen artístico y su tenaz jurado. Si bien fueron por separado, lo cierto es que sus voces se unieron gracias a una productora del certamen, aunque Simon Cowell, el reconocido magnate de la industria, se atribuyó el hecho de haber descubierto el potencial de estos adolescentes. Lo que buscaban principalmente era atraer a las jóvenes audiencias con su talento. El 23 de julio de ese mismo año cambió la vida de estos cantantes para siempre. Si bien no obtuvieron el primer lugar, se quedaron con el corazón del público. En un abrir y cerrar de ojos, firmaron el contrato con la discográfica del productor y le dieron rienda a una etapa que llevó a que lanzaran cinco álbumes, participaran de diferentes series y entrevistas, sacaran merchandising, que iba desde muñecos a perfumes exclusivos, y encabezaran cuatro giras mundiales, entre las que se destacó su visita a Argentina en 2014.

Con un vínculo que se asemejaba a un par de hermanos, los compositores llevaron una gran cantidad de proyectos que iniciaron tras su primer álbum, Up All Night (2011) y, más tarde, le llegó su turno a Take Me Home (2012) y a Midnight Memories (2013). Four (2014) fue su último trabajo como agrupación completa ya que, al año siguiente, Zayn decidió rescindir su contrato y dejar abruptamente la banda. Los cuatro miembros restantes sacaron lo mejor de sí mismos y continuaron juntos por un tiempo, lo que dio como fruto Made in the A.M. (2015), que marcó el cierre de la banda antes de su pausa indefinida en 2016.

Como agrupación, los cantantes publicaron varios discos y encabezaron cuatro giras mundiales (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Tras la disolución que dejó a varios jóvenes desolados, y que catapultó a la fama mundial a sus integrantes, cada uno de ellos tomó caminos distintos en la música y el espectáculo. Esto no solo les permitió consolidarse como artistas solistas en diversos géneros, sino también potenciar el talento que tenían guardado hace tiempo.

Entre las figuras que formaron parte de la banda, Harry Styles fue el miembro que alcanzó mayor éxito internacional. A diferencia de su primera audiencia en el reality, donde dejaron entrever que no tenía el potencial al interpretar “Hey Soul Sister” de Train, el muchacho oriundo de la localidad inglesa de Holmes Chapel, Cheshire, encandiló con su voz en solitario. Su álbum debut homónimo en 2017 le permitió mostrar una nueva faceta artística, con un sonido más cercano al rock y al pop clásico, y dejar atrás el estilo que acarreó en el pasado. Este no fue el único logro que obtuvo, ya que en 2019 sacó Fine Line y recorrió el globo en reiteradas ocasiones.

Tras dejar la banda, Harry cambió radicalmente su aspecto y acaparó la atenció al dejar los rulos y llenarse de tatuajes

Pero Styles no se encasilló en solo una profesión, sino que también puso a prueba sus habilidades como actor. El mismo año en que estrenó su disco debut, este formó parte de Dunkerque, la película bélica dirigida por Christopher Nolan. Si bien fue un papel menor, el artista se destacó y logró obtener dos papeles más en el rubro cinematográfico. Lejos de las guerras, formó parte del elenco principal de Mi policía y No te preocupes, cariño, ambas estrenadas en 2022. También se sumó al universo cinematográfico de Marvel en Ethernals (2021), donde interpretó a Eros, hermano del icónico villano Thanos, en los minutos finales de la cinta.

A la par de él, Louis Tomlinson buscó su propio camino. Con unas vibras que iban del pop al rock, el mayor del grupo colaboró con artistas como Steve Aoki en “Just Hold On” y Bebe Rexha en “Back To You”, ambos lanzados en 2017. Si bien su vida privada se vio atravesada por la muerte de su mamá, Johannah, y su hermana menor, Felicité, el músico encontró un refugio en sus letras y compartió sus más profundos pensamientos en cada una de sus piezas. Así, Walls (2020) vio la luz y, tan solo dos años más tarde, Faith in the Future. Louis se volvió, junto a Harry, en uno de los más queridos por parte del fandom argentino. Esto dio a lugar a que visitaran el país en varias ocasiones. Mientras que el primero realizó su último show a fines de 2022, Louis realizó su último concierto a comienzos de este año, en el estadio José Amalfitani.

Louis continuó con un toque juvenil que continuó haciendo suspirar a sus fans

Otro de los exmiembros que cosechó una carrera en solitario fue Niall Horan. El único irlandés del grupo se inclinó hacia un sonido más por la movida folk y pop-rock. Con su primer álbum, Flicker (2017), Niall mostró su habilidad como compositor y guitarrista, logró publicar éxitos como “Slow Hands”. Mientras que su segundo lanzamiento, Heartbreak Weather (2020), también recibió elogios, y se consolidó como un músico individual. Lejos de quedarse atrás, el año pasado anunció la publicación de su disco The Show y, con ello, abrió paso a una nueva etapa, donde visitó varios países a lo largo del mapa, siendo Argentina uno de ellos el pasado 2 de octubre.

Nial dejó atrás el rubio platinado que lo destacó de sus compañeros y optó por una cabellera oscura

En el caso de Zayn Malik, su camino se perfiló como prometedor desde su salida de la banda en 2015. En su debut como solista con Mind of Mine (2016), Zayn adoptó un sonido más cercano al R&B y se alejó de sus raíces, lo que llevó a que atrajera a un público más diverso del que escuchaba One Direction, y lo posicionó entre los más escuchados. Dos años más tarde, Icarus Falls (2018) alcanzó el mismo recibimiento y, con ello, marcó una diferencia con su pasado. Sin embargo, Malik se tomó un breve descanso de los medios y desapareció del ojo público. En ese periodo, se refugió en su novia, Gigi Hadid, con quien le dio la bienvenida a su primera hija, Khai.

En medio de ese gran momento a nivel personal, Nobody is Listening (2021) fue escuchado por sus fanáticos. En los años siguientes se vio afectado por la ruptura de su relación y, además, por los dichos de su excompañero, Liam Payne, en su contra. Esto no fue impedimento para potenciar su talento y, a principios de este año, Room Under the Stars fue publicado y, tan solo unos meses más tarde, anunció su gira en solitario para Estados Unidos e Inglaterra.

Con un bajo perfil, Zayn supo mantener ese aire misterioso que lo caracterizó desde sus inicios

A diferencia de sus inicios, Liam dejó atrás su cabellera lisa, cortó sus mechas y se animó a lucir una barba en los últimos años

También Payne intentó seguirles los pasos a sus examigos. A lo largo de los últimos años sacó temas como “Strip Down to Me” y un disco bajo el nombre de LP1 (2019), que obtuvo notoriedad entre sus seguidores. Estos no significaron el mismo éxito que sus excolegas, pero se rebuscó para continuar a flote. Además de convertirse en padre de Bear, fruto de su vínculo con Cheryl Cole, el músico generó polémica con sus particulares comportamientos. En medio de una adicción a las sustancias y al alcohol, Liam generó controversia por sus dichos en contra de los otros exintegrantes. A su vez, los dichos de su exprometida, Maya Henry, lo volvieron el blanco de las críticas. En especial en los días previos a su muerte, cuando quedaron expuestas algunas de las actitudes que tuvo con ella y, ante eso, cambió la visión que tenían varias de sus seguidoras sobre él.