Louis Tomlinson, llegó a Argentina para empezar a palpitar su show en el mes de mayo

La llegada de Louis Tomlinson al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires

Apenas Louis Tomlinson asomó la nariz en Buenos Aires, la atmósfera del aeropuerto de Ezeiza se transformó en ese habitual destello de celulares grabando y el inevitable griterío histérico, casi beatle y eminentemente femenino, que arropa a los popstars globales cada vez que pisan una nueva ciudad. La escena ocurrió el pasado viernes en horas del mediodía, cuando el inglés atravesó un pasillo de fervorosos fans. apenas contenidos por un vallado, y expresó su felicidad chocando las palmas, regalando algunos besos y hasta recibiendo algunas camisetas de fútbol locales.

La misma bulla lo esperaba al ex One Direction algunos kilómetros después, en la puerta del Four Seasons, donde se aloja para esta visita. Louis cantará en el Estadio José Amalfitani, más conocido como la cancha de Vélez Sarsfield, el próximo sábado 18 de mayo para presentar su álbum Faith in The Future.

Loius Tomilson con fanáticos en la puerta del Hotel donde se aloja

El venidero show de Louis Tomlinson en la cancha de Vélez es parte del tramo latinoamericano de la gira mundial Faith in The Future y con la que está presentando su homónimo último disco. El recorrido había comenzado por Europa y Estados Unidos y luego encaró para el sur del mundo: a la Argentina llegará después de haber visitado Puerto Rico, Brasil y Uruguay pero justo antes de viajar hacia Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y México. El cantante ya se había presentado en la capital argentina en mayo de 2022: fue en el Movistar Arena, con entradas agotadas y con las canciones de su álbum debut Walls como excusa para la velada.

El viaje solista de Tomlinson había arrancado en 2017, algunos meses después de que finalizara la aventura de One Direction, la boyband en la que compartió tiempo, espacio y música con Harry Styles, Niall Horan y Liam Payne a bordo de hits intercontinentales como “What Makes You Beautiful”, “Kiss You”, “Little Things” y “Story Of My Life”. Esa fue la primera plataforma desde la que se impulsó para perfilarse como una de las grandes sensaciones del pop actual, cuestión que volvió a insinuar con su álbum debut (y singles como “Two Of Us” y “We Made It” que pegaron en el mundo entero) y luego reafirmó con el segundo.

Videoclip presentación Louis Tomlinson

Faith in The Future se editó el 11 de noviembre de 2022 y lleva un título inspirado en la pandemia, a la vez en que refleja la perspectiva optimista del autor (quien asegura tener ”fe en el futuro”). En el trabajo, que debutó en el número 1 del ranking de éxitos del Reino Unido y alcanzó esta marca por primera vez en solitario, afinó la pluma y se puso más versátil para expandir sus habilidades de hit-maker. Así lo prueban los singles “Lucky Again”, “Bigger Than Me” y “Out Of My System” pero también las composiciones maduras en donde se muestra más introspectivo y reflexivo, como la emotiva “Common People”, un homenaje a su Doncaster natal.

Recorrió el estadio de Vélez Sarfield donde será su próximo show

En sus recitales, Louis suele armar su repertorio combinando canciones de sus dos álbumes, pero también agrega algunos de los pequeños himnos de 1D para el deleite de las fans de la primera hora. Para el show en Vélez Sarsfield todavía quedan algunas entradas: el campo trasero con acceso a cabecera cuesta $ 62000; plateas bajas a $ 71000; campo delantero a $ 91000; y la platea preferencial, a $ 96000. A estos valores, además, hay que agregarle el costo de servicio de la ticketera expendedora para llegar hasta el precio final.