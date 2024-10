Las polémicas de Liam Payne con su exprometida, Maya Henry: “Estáis defendiendo a alguien que no conocéis”

El músico Liam Payne y la modelo Maya Henry en el estreno mundial de 'Ron's Gone Wrong' durante el BFI Film Festival en Londres, Gran Bretaña, 9 de octubre de 2021. REUTERS/Tom Nicholson

Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha muerto este miércoles 16 de octubre a los 31 años tras precipitarse desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Según cuentan fuentes policiales, acudieron al lugar tras recibir un aviso de “un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol”. Al llegar, los sanitarios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento. Fuentes del caso han aclarado que “se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, por lo que se estaría investigando como un presunto suicidio. El músico británico, que es mundialmente conocido por haber pertenecido a una de las boy bands con más éxito en décadas, ha estado envuelto en numerosas polémicas durante las últimas semanas.

Todo empezó a salir a la luz el pasado mes de mayo, cuando su ex pareja, Maya Henry, modelo y creadora de contenido de 23 años, publicó un libro titulado Looking Forward, en el que la protagonista es maltratada por su pareja, músico y exmiembro de la banda 5Forward. En su momento no quiso meterse en polémicas, y argumentó que era pura ficción, aunque la historia estaba “definitivamente inspirada” en momentos reales que ella misma había vivido.

Aun así, se empezó a especular sobre cuánto habría de verdad en la trama, pero no se confirmó nada hasta meses después. La modelo estadounidense, para desmentir todos los comentarios en el que la acusaban de intentar seguir viviendo de la fama de su ex por hablar de él en redes sociales, publicó un vídeo de nueve minutos en su perfil de TikTok. En él, Henry afirma que Liam ha estado acosándola con llamadas, mensajes por redes sociales, haciéndose cuentas falsas, e incluso llegó a contactar con sus familiares y amigos cuando él ya mantenía otra relación con la actriz Katie Cassidy.

Maya, quien llegó a estar prometida con Payne en 2019, explica que su relación con Liam fue muy tóxica, y que se sintió atrapada y manipulada, lo que le afectó mucho a nivel emocional. En el vídeo, Maya también aclara que Liam utilizaba a las fans de One Direction para infundirle miedo a ella para que no contara nada por redes sociales. Además, critica que jamás hubo consecuencias para el músico por su comportamiento debido a su fama. En un momento del vídeo, Maya mira a cámara y dice “literalmente estáis defendiendo a alguien que no conocéis. Yo conviví con él en una casa durante años y creo que lo conozco un poco mejor”.

Fans de One Direction denuncian que también sufrieron acoso de Payne

Poco después, a raíz de esa publicación, se empezó a viralizar otro vídeo en el que una fan, una chica llamada Ashley, confirmaba que, hace años, ella también había sido acosada por Liam. Durante mucho tiempo, el músico le pedía a la fan que le enviara fotografías y vídeos íntimos y explícitos.

La joven explica que Payne se aprovechó de la situación, porque sabía que ella era muy fan de One Direction, y sobre todo de él. Tal y como Ashley relata, Liam utilizaba la manipulación en sus conversaciones para conseguir lo que quería, y hasta le hizo creer que acabarían saliendo juntos. A raíz de esto, decenas de usuarias de TikTok comentaron que habían vivido la misma situación con el británico.

La muerte de Liam Payne