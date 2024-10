Los hitos musicales de Liam Payne: un recorrido por sus éxitos más emblemáticos y su primera audición a los 14 años

Liam Payne se presentó en la audición de The X Factor en el Reino Unido (Video: YouTube)

Liam Payne murió a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. Desde este miércoles 16 de octubre, cuando se conoció la terrible noticia, sus fanáticos y el mundo entero se han visto conmocionados. Reconocido mundialmente por ser una de las figuras centrales de la banda británica One Direction, el cantante nació en Wolverhampton, West Midland, en Inglaterra, el 29 de agosto de 1993.

El integrante de One Direction, Liam Payne, segundo por la derecha, posa con los otros miembros de la banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Tomlinson en los Premios GQ al Hombre del Año en Londres, el 6 de septiembre de 2011 (AP Foto/Jonathan Short)

Desde que era un niño supo que quería pertenecer al mundo de la música y, a sus 14 años, participó del concurso de televisión británico The X Factor. En dicha audición sorprendió al jurado cuando cantó “Cry Me a River” y recibió una ovación de pie por parte del público.

En diciembre de 2012, One Direction llenaba estadios de fans repletos de amor por la banda, entre los que se encontraba Liam Payne a sus 19 años (Reuters)

Pero el éxito rotundo para Payne llegó en 2010 cuando, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, formaron One Direction, en el programa de talentos The X Factor del Reino Unido.

Desde sus inicios, el grupo fue un fenómeno mundial, acumulando una impresionante cantidad de logros: más de 300 conciertos en cuatro giras mundiales con entradas agotadas, cuatro álbumes número uno en el Billboard 200, seis sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100, y múltiples premios, incluyendo 28 Teen Choice Awards y cuatro MTV Video Music Awards.

One Direction dejó una huella indeleble en la música pop, consolidándose como uno de los grupos más exitosos de la historia moderna.

One Direction: Liam Payne cantó junto al resto de los integrantes de la banda, "Steal My Girl", en sus inicios como cantante (Video: YouTube)

Después de la pausa indefinida del grupo en 2015, Payne no tardó en embarcarse en su carrera como solista. En 2017 lanzó Strip That Down, una colaboración con el rapero Quavo, que rápidamente alcanzó el número 10 en el Billboard Hot 100. A partir de allí, continuó lanzando sencillos exitosos como For You, junto a Rita Ora, para la banda sonora de Cincuenta sombras liberadas, Get Low con Zedd, y Familiar, junto a J Balvin.

En agosto de 2018, Payne lanzó su primer EP en solitario titulado Fast Time, y en diciembre de 2019 presentó su álbum debut, LP1, consolidándose como un artista independiente capaz de atraer a multitudes por sí mismo.

A pesar de su éxito en los escenarios, Payne enfrentó batallas personales a lo largo de su vida. En 2021, en una reveladora entrevista en el podcast Diary of a CEO, habló sobre sus problemas con la depresión y el abuso de sustancias durante los años de One Direction. Dos años después, en 2023, compartió con orgullo que había logrado mantenerse sobrio durante 100 días, describiendo ese período como un momento de renacimiento personal.

One Direction - Story Of My Life

En agosto de 2023, su salud volvió a ser noticia cuando fue hospitalizado por una grave infección renal, lo que lo obligó a posponer sus conciertos en Sudáfrica. A pesar de estos desafíos, Payne seguía conectado con sus fanáticos y colegas. En marzo de 2024 lanzó Teardrops, su primer sencillo en tres años, escrito en colaboración con JC Chasez, miembro de NSYNC.

Semanas antes de su muerte, Payne fue visto disfrutando del concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, donde fue recibido con calidez por los fanáticos.

En su vida personal, Liam Payne fue padre de Bear Grey, nacido en marzo de 2017, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole. A lo largo de su vida, Payne dejó una marca imborrable en la música, no solo como miembro de una de las bandas más icónicas de la última década, sino también como un artista solista que logró superar desafíos y brindarle su arte al mundo.

Desde sus inicios, en 2010, One Direction se convirtió en la banda líder de los adolescentes de la época. "You and I", fue una de las canciones más pedidas por los fans

Liam Payne y la vez que visitó Perú junto a Harry Styles (Andina)