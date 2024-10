El éxito repentino, el abismo y las formas de salir adelante: la tragedia de Liam Payne en los testimonios de ex Bandana y Mambrú

One Direction, un rato antes de iniciar su camino a la fama (Yui Mok/PA vía AP)

El fallecimiento de Liam Payne tras caer de un tercer piso en Palermo generó un fuerte debate sobre las adicciones y la salud mental en los jóvenes artistas. Conocido mundialmente por haber sido integrante del grupo británico One Direction, mostró desde pequeño un gran interés en la música, lo que lo llevó a participar en The X Factor y posteriormente a formar parte de la exitosa banda entre 2010 y 2016.

Tras la separación del grupo, Payne siguió una carrera como solista, aunque con numerosos altibajos. Su vida fuera de los escenarios estuvo marcada por problemas personales, muchos de los cuales el propio artista abordó en diversas entrevistas. En ellas, habló de la presión que vivió desde temprana edad, su lucha con las adicciones y el agobio que le generaba la fama. A su vez, confesó que el alcoholismo comenzó en los años de mayor éxito de One Direction, cuando, atrapado en habitaciones de hotel debido a la intensa seguridad, encontró refugio en cada minibar. “No había nada y estábamos horas ahí. Parecía inofensivo al principio, pero luego se convirtió en una dependencia que duró años”, afirmó en una entrevista con The Guardian. Y es que la falta de libertad y el aislamiento lo llevaron a buscar alivio en otras cosas.

Virginia Da Cunha, ex Bandana, continuó con su carrera con altos y bajos

El impacto de este estilo de vida fue devastador para el cantante. En diálogo con el programa Ant Middleton & Liam Payne: Straight Talking, confesó haber contemplado el suicidio en más de una ocasión debido a la extrema soledad y la presión. Aunque intentó encontrar un equilibrio, dedicando dos años a la terapia y seis meses alejado de la industria, los altibajos emocionales persistieron a lo largo de su vida.

La trascendencia que generó la noticia del fallecimiento de Payne suscitó comparaciones con otras bandas surgidas de concursos televisivos, como Bandana o Mambrú, los exitosos grupos nacionales que triunfaron en los primeros años de la década del 2000. Consultados por Teleshow, exintegrantes de ambas bandas ofrecieron su visión sobre las dificultades de lidiar con la fama. Virginia de Cunha, por ejemplo, reflexionó sobre la importancia de trabajar internamente para no verse consumido por el éxito repentino. “Es difícil, porque cuanto más joven sos, menos madurez tenés para manejar esas situaciones”, expresó la artista y agregó: “Si uno no hace un trabajo interno y no hay una capacidad de observación y desapego, te llevan puesto”.

Ivonne Guzmán contó por qué no quiso volver con Bandana

Su excompañera Ivonne Guzmán, también continúa ligada a la música pero sobre su pasado en Bandana, es reacia a dar notas y no le gusta recordar su participación en el grupo femenino. Nunca aceptó las propuestas de reencuentro y se mantuvo al margen desde que cerró esa etapa de su carrera. “El fanático adolescente es ‘guau’. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso. Pero, estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, contó a mediados de septiembre de este año en una reciente entrevista con el ciclo de streaming Somos Esto.

Por su parte, Germán Tripel dio su versión desde la óptica del grupo Mambrú: “En el caso nuestro fue distinto porque lo que tenían estos chicos es que era mundial, mientras que nosotros tuvimos éxito en Sudamérica. De todas maneras, lo que se vive es muy fuerte porque de un día para el otro hacerte famoso es raro. No podés salir a caminar y te llueven críticas, que para mí es lo peor de todo, no solo de la gente, sino de los colegas o de las personas que te rodean”, añadió.

Germán Tripel saltó a la fama gracias a Mambrú y actualmente disfruta de su carrera como solista

“Lo que no entiende la gente es que uno vive lo mismo que todos y por más que estamos en la pantalla eso no tiene nada que ver. Esa falta de empatía es la que hace que uno se empiece a aislar cada vez más”, sostuvo el artista, que continúa ligado a la música, en su diálogo con Infobae. “Cuando yo conté que me deprimí mucho y que me quise suicidar dos veces, que por suerte no sucedió, salieron las Bandana a decir que no, que yo estaba flasheando. Entonces, al no haber esa empatía, uno se empieza a aislar y a resguardar en lo que le hace sentir bien. Yo tuve la suerte de tener a mis padres, a mi familia, de haber encontrado amigos que no son los del campeón, sino los de la secundaria, que te ayudan a volver a sentirte como eras. Y uno va encontrando su camino. Pero la verdad que es muy difícil, sobre todo como este chico (Liam) que lamentablemente quizás no lo pudo manejar. Es muy difícil entenderlo si no lo viviste”, señaló a corazón abierto.

En el mismo sentido, analizó los efectos colaterales de la fama, esos que el gran público no ve y acaso tampoco imagina: “Ya sea a nivel mundial o más chico, la fama te puede pegar de cualquier manera, te descarrila, te saca el centro, te olvidás del objetivo, todo se nubla. Yo tuve la suerte de encontrar una mujer y tener hoy en día una hija y ahora me dedico enteramente a cuidarme y a esforzarme para poder disfrutar de este amor de la mejor manera posible. Pero no todos tienen esa suerte”, reflexionó. Y le dedicó un último pensamiento a la memoria de Liam: “Lamento muchísimo lo de este chico y ojalá se concientice de que muchas veces la falta de educación, la falta de amor, la falta de acompañamiento lleva a estas cosas”, concluyó.

Emanuel Ntaka, una vida ligada a la música

Su excompañero Emanuel Ntaka también dio su punto de vista. “En mi caso, tuve la suerte de contar con un apoyo familiar muy importante, que me permitió mantener los pies sobre la tierra. Porque, siendo sinceros, todo está dado para que eso no suceda”, afirmó poniendo el foco de la importancia de los afectos a la hora de la contención. “Las productoras o empresas que manejan estos proyectos suelen hacerte firmar contratos que, en general, son muy desfavorables. Mientras haya inversión y ganancias, todo funciona bien. Pero cuando esa ecuación falla por algún motivo, es ahí donde se pierde la noción de que están trabajando con artistas que, por lo general, apenas están comenzando”.

El músico destacó que no todas las personas reaccionan de la misma manera a los estímulos que provocan la fama o el éxito. “Para algunos, puede ser solo una experiencia más, pero para otros, la situación puede ser extremadamente cruel y dejar cicatrices profundas”, contempló. La presión, la exposición, la falta de apoyo en esos momentos críticos puede generar un vacío enorme, sobre todo en quienes no cuentan con una red de contención. El acompañamiento emocional es fundamental, porque el entorno, muchas veces, no está preparado para sostener a un artista que apenas está descubriendo su camino”, concluyó sobre el caso del que habla el mundo. Y que tanto él como Virginia, Germán, Ivonne y tantos chicos y chicas que tomaron un atajo a la fama, coinciden en que las consecuencias pueden ser muy crueles