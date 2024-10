El furcio hot de Momi Giardina a Martín Garabal que causó revuelo: “Cuando te juega en contra el inconsciente”

Ante las cámaras, Momi Giardina cometió un error al reaccionar al comentario del invitado (Video: Nadie dice nada - Luzu TV)

Este miércoles por la mañana, Momi Giardina protagonizó un desopilante momento en Nadie dice nada (Luzu TV), el ciclo de streaming que integra junto a la dupla de conductores, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Nacho Elizalde y Santi Talledo . En esta ocasión, el equipo recibió al actor Martín Garabal y llevaron una charla llena de anécdotas y risas. Sin embargo, todo quedó en un segundo plano cuando la bailarina cometió un furcio al referirse al negocio de su novio, Sebastián, y descolocó a todos los presentes en el estudio. “Cuanto te juega en contra el inconsciente”, fueron las palabras que eligió la cuenta del canal para referirse a lo ocurrido.

La escena surgió a partir de la consulta del presentador. “¿Qué lugares de gastronomía tiene tu pareja?”, aventuró Nico. Por su parte, Momi explicó que lo estaba por inaugurar. Entre risas, él le replicó: “¿Cuándo lo va a hacer? Por lo menos hace seis meses que está por hacerlo”. Lejos de responderle, la panelista se refirió a otro de sus locales, que se especializa en focaccias y está ubicado en el barrio porteño de Palermo. Esto dio paso a que Martín le consultara en qué calle y, al ser respondido, le aseguró: “¡Yo pasé por la puerta!”. Incrédula por su comentario, expresó: “¿Me coj…?”.

De manera instantánea, la bailarina se percató de su error y llevó una de sus manos hacia su boca. Por su parte, sus compañeros estallaron en carcajadas por sus palabras, ya que había intentado decir: “¿Me jodés?”. Lejos de salir de su asombro, Occhiato acotó: “¿Qué?”. Por su parte, el actor dejó su lugar en la mesa y se fue al sector de la tribuna a continuar riéndose de lo ocurrido momentos atrás.

La reacción de Martín y Nico ante el error de Momi

La reacción del invitado llegó a su punto máximo cuando se vio obligado a sentarse en el piso y, en paralelo, el color de su rostro pasaba a una tonalidad rojiza. Como cierre de esta particular escena, el animador se acercó a su micrófono, previo a dejar su lugar, y comentó: “Nos vamos. Nos vamos. Esto es un meme, que se deje de joder”.

En paralelo a la situación que se generó en el ciclo, los usuarios reaccionaron en las redes sociales. “Es imposible no amarla”; “Lo vi en vivo y me estallé”; “Momi en su máxima expresión”; “Me estallé”; “Estoy enfermo, con tos, y cuando Momi dijo eso casi se me sale un pulmón”; fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la panelista dejaron con el paso de las horas.

Meses atrás, Momi intentó mantenerse seria y cometió un doble furcio ante el panel (Video: Nadie dice nada - Luzu TV)

No es la primera vez que Momi se confunde al hablar con sus compañeros. Tan solo unos meses atrás, con el equipo completo del programa, ella intentó generar una discusión con Talledo. “Trato de no mirar a mi lado derecho. Pido perdón, pero voy a estar viendo a mi amigo, Nacho, a Flor y a Nico. Ahí se terminó esa mesa”, lanzó, con un tono serio. Por su parte, el conductor le consultó qué iba a hacer si necesitaba charlar con el influencer, a lo que ella explicó: “No tengo que hablar”.

“Le diría: ‘Che, Flor, ¿le decís a él…? Por mis amogados no me lo dejan nombrarlo”, continuó Giardina, quien no se percató que había dicho mal “abogados”. Esto generó que la seriedad se disipara en el ambiente, en especial por las burlas de los integrantes del equipo. “No escucho sursullos”, continuó al intentar hacerle frente a la reacción del panel. Una vez más, sus furcios la expusieron y se volvió el blanco de las bromas de aquella emisión. Con un tono jocoso, Peña le dijo al muchacho: “Santi, los amogados de Momi no le permiten hablar con vos. Así que si querés decirle algo, avísame”. Lejos de quedarse atrás, él le retrucó: “Sí, después te sursullo algo y vemos”.