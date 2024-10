El desplante que le hizo Furia a su hermana Coy Scaglione en el Cantando 2024: “Me pregunto dónde está”

El desplante que le hizo Furia a su hermana Coy en el Cantando 2024: "Me dejó sin previa" (Video: Cantando 2024, América)

Coy Scaglione se convirtió en una de las grandes sorpresas de Cantando 2024 (América). Aunque se hizo conocida por ser la hermana de Furia - la exparticipante más polémica de la última edición de Gran Hermano - Coy se está ganando, de a poco, su lugar en los medios.

La noche del lunes en el reality de canto arrancó con una mezcla de expectativa y sorpresa cuando Scaglione hizo su entrada al estudio. La expectativa no solo giraba en torno a su participación, sino por la posible llegada de su hermana, Juliana, cuya presencia había generado rumores entre el público. Sin embargo, Furia, fiel a su estilo impredecible, no apareció, dejando a Coy sin la esperada “previa” y a los seguidores del show con más preguntas que respuestas.

“Me dejó plantada otra vez”, arrancó diciendo su hermana con un tono entre divertido y resignado. “Siempre me pregunto dónde está, pero me trajo todo el aguante, loco. Gracias a los furiosos, a todos los que vinieron. Son lo más”, agregó, refiriéndose a los fanáticos incondicionales de la exintegrante de la casa más famosa del país, que la acompañaron esa noche.

Desde el inicio, la relación entre Coy y Furia ha sido uno de los ejes más comentados en el programa. Así que la ausencia de Juliana, una figura que despierta fascinación tanto en el público como en los medios, generó cierta decepción, sobre todo después de que Coy había prometido su presencia en algún momento del show. “Cuando me dijeron que iba a estar, dije: listo, la voy a conocer a Furia, va a venir, se va a pelear con el jurado... Pero no, no quiso”, bromeó Flor Peña mientras Coy intentaba explicar la situación.

El motivo detrás de la ausencia de Furia, según Coy, se debe a los problemas legales que la rodean. “Está muy preocupada porque todo el tiempo está haciendo descargos y demandas. No quiere que usen su nombre, está furiosa”, explicó, revelando la razón de la constante tensión que su hermana vive afuera del programa. La situación escaló recientemente cuando la imagen de la doble de riesgo fue utilizada sin su consentimiento en una campaña publicitaria para un casino, lo que derivó en una nueva denuncia de la cantante. “En realidad, Furia no tiene nada que ver. Usaron su imagen y está furiosa”, añadió Coy.

Sin embargo, la noche no fue solo para hablar de problemas legales y ausencias. Coy, con su simpatía y energía característica, dejó la puerta abierta para que su hermana se sume en algún momento al programa. “Yo ya di la primicia: Furia va a venir por Nico (su acompañante). Me prometió a mí que te ama a vos”, comentó Coy, dirigiéndose a la conductora del ciclo, quien también manifestó su deseo de ver a Furia en la pista.

El programa se tornó aún más picante cuando se mencionó un conflicto que Furia mantiene con ciertos medios de comunicación, en particular con el programa LAM de América TV. “A mí me contaron que Furia está peleada con la prensa de América, especialmente con LAM”, dijo Coy, insinuando una disputa con Ángel de Brito y su equipo. Según la participante, este conflicto viene desde hace tiempo, aunque también aclaró que las cosas pueden resolverse. “Todo pasa, chicas, amíguense. Somos poquitos”, agregó en tono conciliador.

A pesar de las tensiones, Coy se mostró optimista respecto a una posible reconciliación con la prensa y, sobre todo, acerca de la posibilidad de que su hermana finalmente se anime a participar del show. “La queremos en América. La queremos acá”, comentó Flor, expresando el deseo del equipo de producción y del público de ver a Furia en la pantalla.

El cierre del segmento fue una mezcla de humor y esperanza. Mientras el equipo le enviaba un saludo a Furia, Coy agregó: “Nos está viendo, le mandamos un beso”. En ese momento, la conductora dijo entre risas: “Hasta las 11:30 estamos, Furia. Si te querés venir, tomate un remise y venite. Mirá que no sabés lo preciosa que soy en vivo”.

La ausencia de Furia, si bien inesperada, no opacó la energía de Coy Scaglione, quien demostró una vez más su carisma y su capacidad para mantener al público entretenido. Mientras tanto, los rumores sobre la aparición de la exGran Hermano siguen creciendo, y aunque su presencia en la pista aún es una incógnita, su espíritu, sin duda, estuvo presente en la performance de su hermana.