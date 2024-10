Nicole Neumann contó la enorme cantidad de perros que rescató de la calle: “Sólo en mi casa tenía cincuenta”

El amor de Nicole Neumann por los animales consiguió que desde muy pequeña abrace la causa del proteccionismo y elija el vegetarianismo como su modo de vida. A través de sus redes sociales refleja sus intereses y desde allí difunde mensajes de concientización. En Los 8 escalones de los 3 millones fue Guido Kaczka quien ahondó en su faceta más comprometida.

“Nicole rescata animales desde los 18 años. ¿Cuántos fueron?”, indagó el conductor, momento en el que la modelo adelantó que no podía dar precisiones, pero contó que la cifra era muy alta. “Nunca hice la cuenta, pero deben ser miles”, aseveró, sorprendiendo al animador.

“En un momento ya solo en mi casa tenía 50 hace unos años”, se sinceró, entre risas. “También rescataba de más chiquita a los gatitos que había en un club al que iba. Los daba en adopción a la salida del vestuario”, rememoró, sobre cómo desde muy pequeña tuvo esa sensibilidad.

Nicole Neumann: “En un momento sólo en mi casa tenía cincuenta perros hace unos años” (Instagram)

En 2011 Nicole contó cómo se las arreglaba para mantener la chacra en donde viven todos los animales que rescató, que además de gatos y perros también cuenta con cerdos, patos, ovejas, conejos y caballos.

Por aquellos años la modelo había adoptado a una cerda, a la que llamó Peppa. “Es muy cariñosa, responde a su nombre y le encanta que le rasquen la panza. Lejos de las hacinadas e inhumanas condiciones de las granjas industriales, les gusta formar y vivir en grupos por afinidad como nosotros. Las mamás cerdas son muy protectoras y cariñosas con sus cerditos, a los que les encanta jugar constantemente. Fue rescatada hace un año, aproximadamente, y ante un pedido de ayuda no dudé en darle un hogar para vivir tranquila y feliz “, expresó, en aquel momento.

“No tengo límites, he adoptado perritos sin un ojo, con secuelas... Es todo lo contrario, los que nadie quiere yo los adopto. Tengo tres pony, tres caballos, Peppa, hay cinco ovejas que también son adoptadas y también algunos animalitos de granja como patitos, gansas, gallinas...”, enumeró, en Nosotros a la mañana.

Nicole Neumann junto a Shiva, su perrita, que buscó durante 5 días y la encontró muerta

Acto seguido, Karina Iavícoli le preguntó cómo hacía para sostener financieramente esa suerte de refugio, a lo que la ex de Fabián Cubero sorprendió con una revelación. “Trabajo desde que tengo doce años, pero desde que me separé mi papá (Bernd Unterüberbacher) me ayuda un poco económicamente con la chacra”. En esa línea, Nicole negó estar recibiendo productos gratis. “En la época 1 a 1, tenía canje de alimento. Pero después decayó todo y vino la decadencia general. Mi viejo manda plata y viene todos los años, pero además hace cosas en la chacra”.

Nicole Neumann es conocida no solo por su carrera como modelo y personalidad televisiva, sino también por su profundo amor hacia los animales y su activa labor como proteccionista. Desde temprana edad, Nicole ha manifestado un fuerte vínculo con los animales, algo que ha perdurado y crecido a lo largo de los años. Este amor se ha traducido en un firme compromiso con el bienestar animal, tanto en su vida personal como en su faceta pública.

Peppa, la cerdita que adoptó Nicole Neumann (Instagram)

Uno de los pilares de su activismo es el rechazo a cualquier forma de maltrato animal. Nicole ha sido una voz fuerte en la lucha contra la explotación y el sufrimiento de los animales, y ha utilizado su plataforma para concientizar sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar mascotas. Como rescatista, ha intervenido personalmente en situaciones de abandono y maltrato, promoviendo la adopción responsable de animales y brindando un hogar temporal a perros y gatos rescatados, hasta que puedan ser adoptados.

Además, su vegetarianismo es un reflejo de su ética de vida, que prioriza el respeto hacia los animales y el medio ambiente. Nicole también ha apoyado diversas organizaciones que trabajan por la protección de los animales y ha colaborado en campañas de concientización sobre temas como el uso de pieles en la moda y la importancia de leyes más estrictas contra el maltrato.

A través de su activismo, Nicole Neumann ha demostrado que su amor por los animales no es solo una postura, sino una forma de vida.