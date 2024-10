El fuerte testimonio de Fabiana Liuzzi sobre la salud de su hijo con Luis Ventura: “No voy a parar hasta sacarlo adelante”

Entre lágrimas, Fabiana Liuzzi habló de la salud de su hijo Antonio (Video: Crónica/El Run Run del Espectáculo)

Semanas atrás, el hijo de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura tuvo que ser internado a causa de una complicación en su salud, cabe recordar que el pequeño Antonio nació prematuro y tiene un diagnóstico de una encefalopatía crónica. Con este episodio detrás de ellos, Fabiana fue al El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) junto a su hijo Antonito de diez años y habló sobre su salud.

Liuzzi se sentó en una de las sillas del estudio junto al nene, que estuvo jugando con un globo y se movió con total libertad por todo el estudio del programa. Debido a la peregrinación a la Basílica de Luján, evento que convoca a miles de personas todos los años, Fernando Piaggio, uno de los conductores del ciclo, quiso saber la influencia que tiene la creencia en Dios en Fabiana y la exvedette no pudo contener las lágrimas al revelar la importancia que tiene en su vida.

“La fe no me llega junto a Antonio, sino que de muy chiquita. Cuando pasó lo de Toni sentí, literal, que quedaba en pedacitos en el suelo y fue Dios el que me levantó porque realmente estaba en todo sentido en pedacitos en el suelo, pero tomé el dolor como una enseñanza”, dijo entre lágrimas, lo que generó que el programa vaya a un corte inesperado.

Tras la pausa, Liuzzi se mostró recompuesta y pudo continuar dando detalles de lo que vive día a día con su hijo, ya que tiene dos hijas mayores, y retomó lo que sintió cuando nació Toni: “Falleció mamá hace diez meses, pero creo que lo de Toni fue lo más duro que me sucedió en esta vida. Tener un hijo peleando entre la vida y la muerte es lo más duro que te puede pasar”.

“Gracias a Dios tenemos un camino muy luminoso por recorrer y subí en mis redes los avances que tiene”, aseguró y agregó que cada día que pasa es una oportunidad para aprender: “Fuimos a un centro en Lincoln y no sabes el aprendizaje, me traje tanta esperanza. Ahora entiendo por qué dicen que Toni vino a salvarme y a salvar a la familia”.

El nacimiento prematuro y el diagnóstico generó que ambos se tengan que adaptar. Fabiana destacó el gran papel de Ventura: “Siempre está al tanto de todo, siempre”. “Soy una agradecida de la vida y dije ‘Gracias Dios por premiarme’ porque los que no tienen un Antonio no tienen idea de qué se trata. Es una bendición tan grande, que te llena el alma y encontré un propósito en mi vida que es ayudar a mi hijo y no voy a parar hasta sacarlo adelante”.

“Me despierto y ver a Antonio me llena el alma, me da felicidad en cada espacio de mi vida y mi cabeza está totalmente enfocada en sacarlo adelante”, confesó con la voz cargada de emoción. La exvedette no fue sola al piso, sino que fue con un amigo al que definió como “un ángel que te da la vida”.

A modo de cierre dio un consejo para todas las madres que están pasando por una situación similar: “Quiero decirles a todas que solamente una madre, más allá de la ayuda de los médicos y todo lo que tenemos extra, solamente una mamá puede sacar a su hijo adelante. Me quedó hasta las tres de la mañana leyendo y aprendiendo. Fue en ese aprendizaje el que me llevó hacia ese centro, ahí me di cuenta de que iba por el camino correcto, por eso dijo ‘sean ustedes las que tomen las riendas y saquen adelante a sus hijos’. Sé que no es fácil y muchas veces se caen los brazos”.