Ángel de Brito expuso qué hacía Roberto García Moritán a la misma hora que Pampita peregrinaba a Luján: “Noche de birra”

Para Pampita cada peregrinación hacia la Basílica de Luján es una experiencia muy profunda y a través de sus redes sociales comparte los momentos que vive, acompañada de amigas y de los miles de fieles que se movilizan por la Virgen. En una fecha especial que coincide con su separación de Roberto García Moritán, la conductora compartió una postal de toda su emoción al llegar a lugar. A la par, Ángel de Brito mostró qué hacía el empresario y fue duro sobre todo lo que sucede en torno a su ruptura.

El conductor de LAM respondió preguntas de sus seguidores y allí reveló imágenes del economista de la tarde del sábado. “¿En qué anda Moritán?”, le preguntaron, y el periodista respondió con una foto que le tomaron en la calle al empresario, en donde aparece vestido con una chomba celeste cargando un pack de latas de cervezas y una botella de agua saborizada. “Noche de birras”, escribió, junto a la postal.

Por su parte en la cuenta de redes sociales del programa del periodista sumaron otra de las fotos en la que aparece el exfuncionario porteño por la calle con su compra. “Mientras Pampita va a Luján, Moritán va vestido y perfumado, radiante. Silbando feliz y con seis birras y una pomelo”, twittearon, junto a la imagen en la que aparece caminando solo después de comprar unas bebidas.

Roberto García Moritán fue captado en la calle haciendo compras mientras Pampita peregrinaba a Luján (Instagram, Angeldebritooki)

También Ángel cuando fue consulado sobre qué opinión tiene sobre la mediática separación de la pareja. “Que es momento de que dejen de victimizarse y cuenten ellos qué pasó”, lanzó, con dureza. “¿Qué pensás sobre Moritán?”, fue otra de las preguntas. “Que solo lo defiende la madre”, se despachó, en alusión a la aparición que tuvo Lucila Fernández Llanos, su mamá, esta semana quien prendió el ventilador contra la animadora y aseguró que ella “elige el silencio para destruirlo”.

De Brito se refirió a la polvareda que viene levantando la ruptura. “¿Por qué protege tanto la prensa a Pampita? ¿Le tienen miedo? Casi que está canonizada”, fue otra de las preguntas que recibió. “Porque no les da la cabeza. Nadie es santo”, se despachó.

Roberto García Moritán a una semana de anunciar su separación de Pampita (X, Elejercitodelam)

El viernes, después de salir de grabar en Los 8 escalones, frente a los micrófonos de los periodistas, incluido el de LAM, Pampita estuvo al borde del llanto al desmentir algunas delicadas versiones e incluso defendió al padre de su hija. “Estaba grabando. No sabía nada, así que...”, comenzó señalando cuando le consultaron por la salida del padre de su hija en medio de graves denuncias. “¿Sabías que te van a llamar a declarar?”, indagaron los cronistas y Carolina fue rotunda. “Eso no es verdad”, le dijo a Rafa Juli, notero de Intrusos, molesta. “No digas cosas que no son verdad. Eso no es verdad. Estás diciendo algo que no es cierto”, lanzó.

“Me estoy enterando por ustedes”, afirmó, mientras se subía a un auto al consultarle por el anuncio que había realizado el economista unas horas antes desde sus redes sociales. Después habló sobre cómo estaba atravesando estos últimos días: “Estoy tratando de estar bien por mi familia porque tengo chicos que criar. Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”.

También se negó a hablar de las declaraciones que había realizado la madre de García Moritán y lanzó una fuerte frase. “No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nunca nada en ningún lado. No va a pasar ni esta semana, ni la que viene. Nunca”, enfatizó, con la voz quebrada y los ojos vidriosos.

“No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia", lanzó Pampita, con la voz quebrada y los ojos vidriosos (LAM, América)

“Me apoyo en mis hijos que son mi motor y me dan fuerza para todo. Por suerte tengo esa fuente de amor que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar y de salir adelante”, aseguró.

“Sobre las acusaciones que se le hacen a tu marido, ¿qué se te pasa por la cabeza y el cuerpo?”, le preguntaron. “Que ojalá pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras estas semanas, pero bueno. Eso en la tele no suele pasar”, arrojó. “Ojalá le dediquen el mismo tiempo de estas cosas a cuando se sepa la verdad para aclarar las cosas”, apuntó, sobre todo lo que se viene diciendo sobre el economista y su separación.

“Yo hace mucho que estoy en los medios y sé lo tremendo que es de expuesto. Es una presión muy grande. No es fácil esta carrera”, analizó, con dureza. “Sé lo difícil que es tener a ustedes de enemigos, pero uno elige la profesión porque le gusta, le apasiona y si estás expuesto parece que te la tenés que bancar, pero no es fácil estar bajo tanta presión”

“Tengo que estar bien. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Volviendo a la rutina del trabajo, conteniendo a mi familia”, expresó. Hacia el final respondió acerca de si creía en la denuncia por corrupción que pesa sobre él. “Lo va a aclarar la Justicia y espero que pidan disculpas cuando eso pase”, concluyó.