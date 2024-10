La actitud evasiva de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por su presente sin Pampita: “No voy a hablar”

Roberto García Moritán Habló Sobre Su Separación Con Pampita (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

A pocos días de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, en el mundo del espectáculo aún se siente el cimbronazo de la noticia, la cual fue anunciada por los protagonistas, en sus respectivas redes sociales, con una serie de comunicados. Desde ese momento, la modelo y el político evitaron dar extensas explicaciones a la prensa. Sin embargo, este jueves, el ministro de Desarrollo Económico de CABA fue abordado durante unos segundos por Socios del Espectáculo (El Trece) y también mantuvo una actitud evasiva sobre la ruptura y las acusaciones que existen en su contra.

La pareja le puso fin a su relación luego de cinco años de matrimonio y una hija en común, llamada Ana. Ante ese panorama, García Moritán fue abordado por la cronista mientras salía de un edificio junto a su equipo. La primera pregunta que le hizo la movilera fue acerca de su escandalosa separación. Lejos de ahondar en detalles, el economista respondió: “No tengo nada para decir, muchas gracias”.

Luego de esta breve, pero contundente declaración, Moritán siguió su camino hacia el auto. Fue entonces cuando la cronista quiso conocer la opinión del político acerca de la denuncia de corrupción y estafa en la provincia de Catamarca, que circuló en las últimas horas. Ante la mención del tema, la expareja de Pampita se frenó en seco y respondió con enojo: “Todo mentira. Eso es un... mirá, todo mentira. Lo voy a aclarar oportunamente y, por sobre todo, vía legal, gracias”.

A días de su separación con Pampita, Roberto García Moritán contó cómo se sentía

“¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está Carolina?”, preguntó la mujer sin la intención de dejar el tema; sin embargo, Roberto subió al auto y comenzó a cerrar la puerta: “Tené cuidado por favor. Me tengo que ir, estoy llegando tarde a una reunión”, fue la respuesta que dio para luego marcharse del lugar.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que el ministro de Desarrollo Económico de Ciudad de Buenos Aires se expresa en público acerca de su ruptura con Pampita. A pocos días de la separación, García Moritán asistió a una gala benéfica en su rol de funcionario público, apoyando la donación de sangre. En ese contexto, un cronista le consultó: “¿Cómo estás en lo personal? Estás pasando un momento complicado, ¿no?”.

El funcionario asintió con la cabeza, mientras subía a su auto. “Sí, pero estoy muy metido en la función pública, que es lo importante, cumplir con mi trabajo”. En cuanto a si sabía cómo se encontraba Pampita, el político fue contundente. “La verdad es que sé muy poco”, cerró sin dar más declaraciones.

Tanto Robert, apodo que le puso su expareja, como Carolina, continúan con sus respectivos trabajos, evitando a los medios de comunicación y negándose a dar declaraciones al respecto. El martes por la mañana, Pampita viajó a Chile junto a su equipo de trabajo para ser parte de un nuevo proyecto, cuando la prensa local se acercó a ella en el aeropuerto, aseguró: “No voy a hablar de eso, ni en Argentina ni en Chile”.

Benjamín Vicuña habló de la separación de Pampita y García Moritán

En las últimas horas, se sumó un nuevo capítulo a esta historia de desamor cuando Lucila Fernández Llanos, la madre del empresario gastronómico, salió en su defensa con un llamado telefónico a su ahora exnuera y, según Yanina Latorre, le pidió que “baje la espuma”.

“Su exsuegra, la mamá de él, la llamada, señora, qué atrevida, después de lo que hizo su hijo”, explicó Latorre en el programa que tiene en El Observador. La respuesta de Pampita no se hizo esperar: “Lo voy a hacer mier…'”. Esa respuesta es muy de ella y la banco”, relató la conductora, dejando claro que la modelo no está dispuesta a ceder en medio de esta batalla personal. Los familiares y amigos de la dupla también han decidido mantener el silencio con respecto a lo que sucede puertas adentro.

El impacto de la separación entre Pampita y Moritán incluso alcanzó a Benjamín Vicuña, la expareja y padre de los hijos de Ardohain, quien se expresó con respecto al tema. “Es la mamá de mis hijos y por supuesto que no puedo, no quiero ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio y respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, pero pónganse en mi lugar”, comenzó diciendo Benjamín. Cuando la cronista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó si había tenido contacto con su expareja respondió tajante: “Lo que te acabo de decir. Les mando un besito”.

Hace casi 10 años que Vicuña y Ardohain le pusieron fin a la relación en medio de un escándalo de infidelidades que involucró a la China Suárez. A pesar de todo, los fanáticos del actor chileno y la modelo no pierden la esperanza de verlos nuevamente juntos y analizan cada una de las palabras, los gestos o las miradas que intercambian.