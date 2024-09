Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, Parientes y la importancia de la familia

Playlist Capítulo N° 18 - Parientes

Parientes es el protagonista de esta nueva entrega de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes. Cuando tenían 10 años, los hermanos Guido y Agustín Covini empezaron a ensayar y a transitar los primeros pasos en la música. Años más tarde se les sumó Emilio, el más chico de la familia, y así consolidaron un perfil más maduro y rockero, con el cual comenzaron a trabajar en su primer álbum.

El trabajo debut se llamó Parientes y se editó en el año 2010. Fue grabado en estudios Del Abasto al Pasto con la producción de Martín Bosa y contó con Manuel Moretti, cantante de Estelares, como invitado. Tres años más tarde le dieron forma a Actitud, segunda placa, grabada en el estudio de Pericos y con la producción de Diego Chapa Blanco, tecladista del famoso grupo de reggae argentino.

El tercer disco de Parientes llegó en 2016 y se titula Dejo todo por vos. Nuevamente, trabajaron con Chapa Blanco y también en el estudio perico. En el tema “Invierno” se destaca la colaboración de Rolo Sartorio, cantante de La Beriso. Cuatro años después, y en plena pandemia, apareció Contratiempos, el cuarto álbum del grupo, en donde brillan Piti Fernández (”Mis amigos”) y Manuel Quieto (”Por la boca vive el pez”) como voces invitadas. Su hasta ahora última entrega discográfica vio la luz el año pasado y la bautizaron La soledad de los amantes. Entre una serie de canciones propias, se luce una versión de “Revolución turra”, una gema casi oculta de El Salmón, el célebre disco quíntuple que Andrés Calamaro editó en el año 2000. En esta charla, habla Guido, cantante y hermano mayor de Parientes.

María Figueiras: —¿Tenían algún músico en la familia?

Parientes: —Desde el lado del hobby, nuestro padre, que es médico, era bajista de una banda, que creo que se llamaba Terapia Intensiva. Cuando era un niño iba a sus ensayos con una guitarrita de plástico y yo estaba 100% creído que era un músico más del grupo que él tenía. Así que la música, siempre, desde muy temprana edad, fue de las cosas que más me gustaba compartir con mi padre.

María Figueiras: —¿Cuál fue el momento bisagra que dijiste: ‘Quiero dedicarme a esto’?

Parientes: —Cuando era más grande. Había salido un tema nuestro y empezó a sonar en todas las radios, allá por el 2013, 2014. Y dije: ‘Guau, esto puede pasar’. Ese momento fue bastante bisagra, cuando salió nuestra canción llamada “Bailando”. Y ahí dijimos: ‘Vamos a meterle un poco más de nafta a esto’.

María Figueiras: —¿Te pudo dar alguna indicación o un consejo tu papá?

Parientes: —Mi mamá era bastante reacia a que tuviéramos una banda de rock. En ese momento, la música estaba muy asociada a malos hábitos y ella nos quería alejada de eso. Pero también estaba mi hermano, a quien siempre le gustó mucho la música; pero otra de las cosas que él hacía muy bien era ser piloto de autos. Él era piloto de kartings, después de rally. Y un día mi mamá me dijo: “Necesito sacarlo a Emilio del rally, tratá de que entre a la banda”. Y así fue cómo el Emi terminó haciendo música conmigo; siempre le apasionó un montón, pero también tenía su costado fierrero, que era muy peligroso.

María Figueiras: —¿Cómo es tener una banda con hermanos?

Parientes: —Tiene un montón de cosas positivas, como también negativas. Con un hermano podés tener peleas que con otras personas no, pero sabemos distinguir bien el proceso creativo de la banda, con el proceso de la relación de hermanos. Tenemos una relación muy fuerte y a veces, cuando yo cumplo el rol de hermano mayor en la banda, se producen ciertos choques, porque está bueno que dentro de la banda seamos más pares. Después, cuando somos hermanos, si puedo decirle algo. Pero lo que tiene de bueno es poder compartir con un hermano algo tan lindo como ir a tocar, salir de gira. Es un viaje de egresados cada fin de semana que salimos.

María Figueiras: —¿De qué manera buscan su estilo, sus canciones?

Parientes: —Es re complejo. Ayer estuve demeando una canción y, a veces, podés pasarte una tarde haciendo una canción que creías que estaba buenísima, pero la escucha otro y te dice: “Che, esto no tiene nada que ver con la banda”. Creo que la búsqueda del estilo es continua, no existe una fórmula, aunque muchos compositores sí la tienen. El proceso creativo es de lo más lindo que hay, pero puede ser muy frustrante y hay veces que te puede cambiar el humor. Es una lucha interna con el ego. Hay que hacer canciones continuamente para, en algún momento, dar con las canciones que realmente te gusta tocar en vivo. Nos ha pasado de ir al estudio, grabar canciones y, después, cuando las queremos tocar en vivo, no están buenas. No está bueno que pase.

María Figueiras: —¿Cómo manejás esa frustración de haber grabado un tema y que te digan: “No está bueno”?

Parientes: —Es difícil, pero creo que la escucha del otro y no cerrarse en uno mismo es importante. Hay que abrirse, escuchar y ponerse del otro lado para decir: “Tiene razón lo que está diciendo”. Yo soy muy abierto y me presto a escuchar las críticas y, si veo que tienen razón, no vamos por ahí. Y más ahora, que está esto de los géneros, que tratan de mezclarse; pero no queremos perder la identidad del rock & roll. Hace poco Rolo (Sartorio) de La Beriso me mandó una canción compuesta por él para que haga Parientes y yo la escuché y dije: “Somos una banda de rock”. Y no podemos bajar el nivel. Que él nos haya compartido una canción para que hagamos, es increíble. Hace poquito Fran (Lago) de Cruzando el Charco me pasó un tema para ver qué me parecía... Estamos metidos con esa gente que nosotros admiramos desde lo artístico. Y eso está buenísimo.

María Figueiras: —¿Cuál es el legado que les gustaría dejar en la música?

Parientes: —Muchas veces hablamos de lo que representa el rock en el país, que siempre fue uno de los géneros más importantes. Yo tuve la suerte de viajar a distintos países y que me digan que el rock argentino es de lo mejor. Dejar algunas canciones dentro de nuestro rock y que digan: “Ah, esta es una banda de rock de Argentina”, es un montón. Y siempre dije que lo máximo sería que una cancha de fútbol cante una canción nuestra.

