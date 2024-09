La despedida de Amalia Granata a su hija en el aeropuerto y la fría reacción del Ogro Fabbiani: “Se nos va a estudiar”

Amalia Granata junto a su hija Uma y su marido Leo Squarzon (Fotos: Instagram)

A través de sus redes sociales, Amalia Granata manifestó su alegría, pero también su sensibilidad, por la partida de su hija a Reino Unido para un viaje de estudios. La diputada mostró fotos de la despedida que tuvo Uma, de 16 años, en el Aeropuerto de Ezeiza. Al mismo tiempo, su padre el Ogro Fabbiani llamó la atención con su actitud.

“¡Y se nos va la nena a estudiar! Gran Bretaña. Uma”, escribió la periodista en Instagram junto a dulces postales del momento que compartieron con su marido Leo Squarzon y la adolescente antes de su embarque.

Amalia Granata despidió a su hija Uma en el Aeropuerto de Ezeiza

Pero no fue todo. “¡Basta de crecer! ¡Mi chiquita! ¡Te amo!”, puso, junto a fotos en donde aparece abrazando a su hija y llenándola de mimos antes de emprender un viaje de estudios, al que asistirá con sus compañeros de colegio. Una experiencia que tiene muy movilizada a la familia. Sin embargo, a la misma hora, mientras Amalia le dedicaba palabras de amor a su hija, su expareja también apareció en las redes.

Los mensajes de Amalia Granata en la despedida a su hija Uma: "¡Basta de crecer! ¡Mi chiquita! ¡Te amo!”

Hace pocos días Uma había hablado por primera vez de la nula relación que mantiene con su papá y en la tarde del domingo, el Ogro en sus redes prefirió no hacer ninguna referencia al viaje de su hija, aunque sí realizó publicaciones. Casi al mismo tiempo que la joven partía, el futbolista subió a su red social una foto en la que aparece tendido en un sillón mirando un partido. “Huracán vs Lanús”, escribió, sobre el momento. Unas horas antes había replicado un video con su hija Ámbar, fruto de su relación con su pareja, Gimena Vascón.

El posteo del Ogro Fabbiani a la misma hora que su hija partía de viaje de estudios (Foto: Instagram)

Una semana antes la hija de la diputada provincial por Santa Fe se abrió por primera vez al contar que desde hace 4 años no tiene relación con su padre. “No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia”, comenzó diciendo Uma en una nota con Telefe Noticias.

Luego, la joven expresó que Granata nunca buscó cambiar su percepción de la situación: “Mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni del presente, nada. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende”, aseguró. Ante esta situación, la adolescente se refirió a la posibilidad de reencontrarse con su papá y reconstruir su vínculo.

“Siento que es más que demostrar que cambiaste o que, por lo menos, cambiaste en algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo y yo siento que no cambió, entonces prefiero estar distanciada. Me encantaría, obvio, pero ahora siento que sigue pasando siempre lo mismo, entonces prefiero dejarlo a un lado y ocuparme de mí misma, de mi bienestar”, explicó. La adolescente también habló de la relación que mantiene con su familia paterna: “Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero”, contó.

"Acá, bancando a Uma", escribió Granata junto a un foto con su marido en Ezeiza

A comienzos de junio, Amalia Granata había comentado sobre la cuota alimentaria que recibe de Fabbiani para la manutención de Uma. En una visita al programa Desayuno Americano (América), la diputada reveló que hasta hace poco el monto era de 30 mil pesos mensuales, pero que recientemente había subido a 60 mil. “Lo que él me pasa ahora es mínimo, apenas para que quede asentado en la Justicia. Es mucha plata la que debe y por eso tuvimos mediaciones”, afirmó Granata, quien destacó que durante 16 años cubrió todos los gastos de su hija sin ayuda.

Granata también expuso que Fabbiani tiene una deuda económica significativa debido a un convenio firmado en Rosario, y que está expresada en dólares y ha sido imposible de cobrar. A pesar de los conflictos económicos y emocionales, la legisladora subrayó la importancia de la salud mental de su hija por sobre la cuota alimentaria. “La salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”.