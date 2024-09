La novia de Benjamín Vicuña habló por primera vez sobre su romance con el actor: “Surgió todo súper natural”

Anita Espasandin habló por primera vez sobre su romance con Benjamín Vicuña: “Estamos súper bien”

A tres meses de haber confirmado públicamente su relación, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín hicieron su primera aparición pública como pareja en la gala anual de la Fundación Discar. Fue en ese contexto donde la economista habló por primera vez sobre su relación con el actor y dio detalles de cómo inició su vínculo.

“Me agarraste desprevenida. Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino, estamos súper bien”, comenzó diciendo Espasandín en diálogo con LAM (América), en la nota que publicaron este viernes. Luego, consultada por la forma en la que Vicuña había querido cuidarla de la exposición, la economista explicó: “Sí, quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Él es un amor, estamos súper bien”.

Vicuña y Espasandín posaron sonrientes para las cámaras antes de ingresar al salón principal (RS fotos)

La relación entre Vicuña y Espasandín comenzó de manera natural, según explicó la pareja del actor. “Nos conocimos de la vida. Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y muy tranquilo. Hay que vivir y disfrutar del amor, estamos súper bien”. El evento de la Fundación Discar, que se realizó en Costa Salguero, fue el escenario elegido por la pareja para mostrarse públicamente por primera vez. Ambos llegaron sonrientes y posaron para las cámaras antes de ingresar al salón principal, demostrando que su relación está en un momento de felicidad plena.

La presentación oficial de la pareja en sociedad llega después de un período de dos años de soltería para Vicuña, un tiempo en el que, según confesó en múltiples entrevistas, estuvo dedicado a redescubrir la soledad y reflexionar sobre su vida. Pero en junio de este año, el protagonista de El primero de nosotros decidió apostar nuevamente al amor y confirmó públicamente su relación con Anita Espasandín, de 40 años, quien también es madre de dos hijos de una relación anterior.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín hicieron su primera aparición pública como pareja en la gala de la Fundación Discar en Buenos Aires (RS fotos)

Anita, elegante y sobria, lució un vestido negro que resaltaba su figura, mientras que Vicuña optó por un traje azul oscuro sin corbata, un estilo que reflejaba la mezcla perfecta entre formalidad y comodidad. A lo largo de la noche, la pareja se mostró cercana y cariñosa, conversando con otros asistentes y participando de la velada sin esconder su complicidad.

“Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, había dicho el actor hace unas semanas ante la consulta que todos querían saber. Y al escuchar el nombre de Anita, ahí sí no quiso dar demasiadas precisiones. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó el protagonista de Felicidades, sin desmentir la información, aunque tampoco quiso dar más detalles al respecto.

Días después, el actor habló en Intrusos (América). “Es una mujer hermosa, maravillosa”, dijo el actor. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de encontrar un nuevo amor, luego de sus experiencias pasadas, a lo que Vicuña aclaró: “La esperanza del amor no se pierde nunca”. Y por último, se mostró agradecido por todas las personas que hoy son parte de su vida: “Tengo mucho más en la vida de lo que siempre esperé”, finalizó, celebrando el vínculo a casi dos años de su ruptura con Eli Sulichin, la última novia con la que había formalizado.