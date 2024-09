Un exparticipante de GH cumplió su sueño, conoció a Lali Espósito y sorprendió a sus seguidores: “Devoran”

Emma Vich presenció el performance de Taichu y Lali en el escenario

Luego de su salida de la casa de Gran Hermano (Telefe), Emmanuel Vich supo abrirse paso en el ámbito artístico. Tras lanzarse como cantante, el exintegrante del certamen logró cumplir uno de sus sueños: conocer a Lali Espósito. Lejos de guardárselo para sí mismo, el estilista cordobés capturó el momento y lo compartió con sus seguidores. “Amorch”, escribió junto a una postal donde se lo vio a ambos codo a codo ante la cámara.

En el marco del evento Hiedrah en Deseo, Emmanuel tuvo la oportunidad de ver a varias artistas arriba del escenario. Entre estas, Taichu sorprendió a los presentes en el recinto al invitar a Lali. Luego de haber colaborado en su tema “S.O.S”, las artistas se volvieron a juntarse ante sus fanáticos y se movieron al ritmo de la música. “Devoran”, indicó el exparticipante del reality en medio de un vaivén de emociones. Ante los ojos Emma pudo apreciar a la compositora de 32 años lució un look total-black compuesto de un top con hombreras y escote pronunciado junto a un pantalón del mismo tono, su compañera optó por una enteriza blanca decorada con letras oscuras. El encuentro emocionó al público, en especial al peluquero que pudo ser testigo del show que realizaba la dupla.

Además del breve clip que subió a su cuenta de Instagram, Emma subió la imagen de su encuentro con la cantante en su cuenta de X, más conocida como Twitter. Ante la alegría del exintegrante del certamen por conocer a Lali, los usuarios le dejaron una ola de comentarios. “Amo ver cómo llegás a todas tus ídolas”; “Me muero; “Esto es icónico”; “El sueño de todo pibe”; “Lo lograste”; “Muy bien, Emma. Seguí cumpliendo tus sueños”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Emma conoció a Lali y registró el momento con una foto en sus redes (Instagram)

También hubo mensajes respecto a sus excolegas en el ciclo, quienes intentaron acabar con sus ambiciones mientras seguía en la casa. “Se burlaron de vos y mirá dónde estás”; “Miren de quién se burlaron”; “¿Qué dirá Cata Gorostidi cuando saques un tema con Lali?”, expresaron algunas personas.

Cabe recordar que Lali logró dejar una huella en sus fanáticos días atrás. En medio del Cris Morena Day, organizado por el canal de streaming Olga, la intérprete de “Disciplina” protagonizó una eufórica noche. En las instalaciones del teatro Gran Rex, ella no solo se sumó a diversas figuras que protagonizaron las series de la conocida productora, sino que también se reencontró con Peter Lanzani. Luego de años de haber conformado uno de los noviazgos más queridos dentro y fuera de la televisión, ella y el actor reavivaron momentos icónicos.

Lali y Peter cautivaron a sus fanáticos ante su reencuentro (Olga)

Al reflexionar al respecto, Lali comentó: “Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor por mucho tiempo, en una edad muy especial”. Por su parte, Cris, le indicó que se trató del primer amor de ambos y consiguió un sinfín de gritos por parte de las personas. Sosteniendo esa línea, la artista se refirió a los personajes que encarnaron con Peter: “Ese encanto que tenía la pareja traspasó la tele. Setenta años tenemos y nos seguimos queriendo” afirmó la artista.

Lali Espósito y Peter Lanzani prometen quererse siempre

“A mí me siguen hablando de Peter, él hace una película y por algún motivo estoy emocionada, o yo saco un tema y él está. A mí me da mucho orgullo, ni me pesa, ni me joden, ni nada… Todas las parejas que vinieron tuvieron que acostumbrarse. Peter es Peter”, sentenció respecto al fuerte vínculo que comparte con su excolega y que trajo consigo un poco de melancolía a los testigos de aquella jornada difícil de olvidar.