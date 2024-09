La furia de Christian Nodal tras la polémica por el cumpleaños de su hija con Cazzu: “No tengo estómago para leerlos”

La furia de Christian Nodal tras la polémica por el cumpleaños de su hija con Cazzu (Video/@Nodal)

La celebración del primer cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, fue compartida en las redes sociales a través de un posteo que realizó la cantante argentina mostrando los detalles de la fiesta, que contó con amigas famosas como Nicki Nicole y La Joaqui. En ese sentido, el artista mexicano recibió cuestionamientos por no dedicarle palabras de amor a su primogénita, a pesar de que en algunas imágenes que aparecieron quedó registrado que estuvo presente en el festejo.

Ahora, cansado de las críticas -e incluso de rumores que aseguran que tuvo un acercamiento con la rapera- y del malestar de su esposa, Ángela Aguilar, el compositor compartió un video en donde se despachó contra sus detractores.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales. Dicen: ‘Qué mal esto, qué mal lo otro’. Yo soy bien consciente y no hablo de los fans. Hablo de los medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos, hasta reales y de todo tipo”, comenzó Nodal a través de su cuenta de Instagram.

Las fotos del festejo de cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal (Instagram, Cazzu)

Allí apuntó sobre todas las versiones que circulan desde su polémica separación de La Jefa, las acusaciones de infidelidad y el romance con su actual pareja. “Veo cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘Este cabrón no quiere pagar manutención’; ‘Que una jueza...’; ‘Que es un negocio...’. Hablan tanta mierd... Se inventa tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”, se despachó, molesto.

“Un post, así sea con todo el corazón y con toda la mejor energía, se hace un ‘mierdero’ de comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no. Yo no tengo estómago para eso. Es simplemente eso”, lanzó, señalando tangencialmente la actitud de su ex al mostrar la intimidad de la fiesta por el primer año de su niña.

Contra los comentarios que cuestionaban su rol como padre, puntualizó los gestos que tiene hacia Inti. “Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26 o 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé”, sostuvo.

“Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. Creo que desde ahí va el amor, no desde un post. Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es el mío. Las redes sociales seguirán siendo redes sociales”, concluyó.

Cazzu decidió celebrar a lo grande el primer año de vida de su hija. Fue así que tanto en sus historias de Instagram como en su feed dejó varias fotografías del evento, incluyendo una tierna imagen de ella con la bebé en brazos. Vestida en conjunto con su hija, ambas lucieron pantalones blancos, chalecos tejidos con un sol en la espalda y camisas celestes, las postales mostraron un festejo al aire libre con una temática de “Kermesse”.

Este mensaje provocó una ola de especulaciones entre los seguidores de la artista sobre su significado y las circunstancias personales que lo motivaron. No obstante, es de público conocimiento que la artista sufrió tras su ruptura con el cantante y recientemente en una entrevista expresó lo mucho que le dolió el hate que recibió el último tiempo.