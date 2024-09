A pocos días de debutar como conductora del Cantando 2024, la actriz viajó a Estados Unidos y en diálogo con Teleshow contó el motivo

“Días divinos en Nueva York”, escribió Florencia Peña en un postro de Instagram junto a un emoji de corazón y una serie de fotos que la mostraban feliz en la imponente ciudad. “Trabajo y relax, se vienen cosas lindas”, describió como estado de situación.

A pocos días de debutar en la conducción del Cantando 2024, la actriz viajó a Estados Unidos junto al productor teatral Miguel Pardo, su hija Rocío, Ricky Pashkus y Sebastián Cruz Centeno. El motivo de la estadía: ponerse al día con la cartelera de musicales y planear lo que vendrá.

El viaje de Florencia Peña a Nueva York: “Trabajo y relax” (Fotos: Instagram)

“Acá estoy recién llegada a New York. Fuimos con Rocío y Ricky a ver un par de obras que Miguel va a comprar. Nosotros con Ricky nos asociamos con Miguel y vamos a empezar a producir cosas juntos, más allá de las obras en las que yo actúe”, explicó la artista en diálogo exclusivo con Teleshow.

“No quiero spoilear los títulos, pero ya hay un par pedidos y fuimos a ver un poco eso, a hacer un poco de backstage y ya estoy de vuelta porque arranco el Cantando. Un poco para eso viajamos, para ver las cosas que están en carpeta y que se van a hacer seguramente en 2025 y 2026″, aseguró ya delineando su futuro laboral inmediato, que parece no tener descanso.

"Fuimos con Rocío y Ricky a ver un par de obras de títulos que Miguel va a comprar. Nosotros con Ricky nos asociamos y vamos a empezar a producir cosas juntos", explicó la artista en diálogo exclusivo con Teleshow

Mientras tanto, se prepara para despedirse de Mamma Mía en el centro porteño y comenzar con la gira del gran éxito teatral, que ya tiene prevista su temporada en Mar del Plata.

“Y yo sigo adelante también con Pretty Woman, que estamos terminando de armar todo en diciembre para estrenar en mayo”, contó sobre la gran apuesta de 2025: ponerse en la piel de Vivian, uno de los papeles más icónicos que interpretó Julia Roberts y que tendrá su versión teatral en el Teatro Astral. De hecho, hace unas semanas, lanzaron las audiciones federales abiertas para encontrar al resto del elenco por todo el país.

Flor y Rocío Pardo, juntas en Nueva York

“Fuimos a ver varias obras”, confirmó Miguel Pardo a este medio, el responsable detrás del éxito de la obra que repasa los temas de ABBA y que Peña comanda de forma magnífica junto a un elenco de lujo que la acompaña con profesionalismo y precisión. “Vimos Back to the Future, The Notebook, Moulin Rouge y algunas otras que no recuerdo”, aseguró el productor teatral sobre la estadía del grupo en la gran manzana y la recorrida por Broadway.

Lo que viene, el Cantando 2024

La felicidad de Flor Peña, a pocos días de debutar en la conducción del Cantando 2024

Florencia, quien viene de ser jurado en Got Talent y conductora junto a Benjamín Vicuña en La isla de las tentaciones, habló con Teleshow y repasó su historial en los programas de Marcelo Tinelli. “Es un formato que me encanta y me divierte. Fui parte, tanto como jurado como cuando bailé, y hace mucho tiempo que Marcelo quería producirme”, afirmó.

“Nos conocimos en Disputas, donde era productor. Él me eligió y ahí gané mi primer premio grande de Martín Fierro”, rememoró, en referencia al papel de Majo que le valió el premio a mejor actriz en unitario o miniserie en 2003. “Desde ahí quedó pendiente que él me produjera algo de conducción, que él apueste en mí con esas cosas. Y bueno, acá estoy”, cerró entusiasmada cuando se confirmó su presencia como anfitriona del show.

Todo listo: el lunes 23 de septiembre arrancará una nueva edición del Cantando 2024 (Foto: Prensa América)

El jurado estará integrado por Milett Figueroa, actual novia de Marcelo Tinelli, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Nacha Guevara, quien acaba de recibir el alta tras ser intervenida por un episodio cardiovascular.

Entre los participantes se encontraban figuras de la moda como Benito Fernández, mediáticos como Silvina Escudero, Matías Alé y Agustín Cachete Sierra, como también exintegrantes de Gran Hermano, entre los cuales se destacaron Coty Romero, Walter Alfa Santiago, Camila Lattanzio y la hermana de Furia, Coy Scaglione. Completan la nómina: Martín Coggi, Cristian U, Nenu López, Pepe Ochoa, Roberto Peña, La Gata Noelia, Josefina Pouso, Juan Otero y Lola Poggio.