Juariu se fue de vacaciones al Caribe para descansar antes del último tramo de su embarazo: “Patea un montón”

Cuando en julio de este año, la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, reveló que había detenido su tratamiento contra el cáncer de mama para poder llevar adelante su primer embarazo, la noticia llegó con cientos de felicitaciones y mucha emoción por parte de sus seguidores. A través de sus redes sociales, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) ha estado documentando públicamente el progreso de su gestación.

Con el correr de los meses, el vientre de Juariu fue creciendo y, en esta oportunidad, a pocos días de entrar en el último tramo de su gestación, la influencer emprendió unas vacaciones a la playa de República Dominicana para descansar antes de que nazca su bebé. En diálogo con Teleshow, la comunicadora contó cómo van los preparativos y cómo se siente.

“Estoy de vacaciones, me tomé una semanita antes de ya no poder movilizarme demasiado. Ahora estoy de 26 semanas, creo que ya estaría entrando en el séptimo mes o algo así. Todavía no termino de entender bien la cuenta entre las semanas y los meses, pero bueno, son 26 semanas y, más o menos, la fecha de parto es a mediados de diciembre, así que todavía queda un tramito”, comenzó diciendo Juariu mientras se la pudo ver relajada al lado del mar, desde sus posteos de Instagram.

“Va a nacer en el Hospital Italiano, que es donde me atiendo, no tengo nada preparado todavía. Vamos transitándolo de a poco y viendo qué necesitamos, pero bastante tranquila. Me imagino que en un mes quizás ya tendré que estar a pleno con todos los preparativos, cuando ya está más pronta a la fecha. Pero bueno, como todavía faltan como casi dos meses y pico, o tres, voy con calma”, agregó.

Más adelante, la panelista dio detalles de su estado de salud. “Yo me siento re bien ahora. Los primeros tres meses me sentía re mal, tenía vómitos, me bajaba la presión, todos los malestares habidos y por haber, pero justo ahora, desde que empezaron los seis meses, me siento re bien, como cómoda, tranquila. No tengo ningún malestar, patea un montón, patea muchísimo”, continuó entre risas.

A punto de entrar en el último trimestre de su embarazo, Juariu contó cómo atraviesa estos días de vacaciones en Punta Cana (Instagram)

Luego, Juariu se refirió a sus planes laborales una vez que nazca su hijo. “Por ahora también estoy a full con el laburo. A mí me encanta trabajar, es algo que a mí me me hace bien, me gusta, así que entiendo que en un par de meses voy a tener que bajar la intensidad. Ahora, por suerte solamente estoy solamente en Cortá por Lozano y haciendo el debate de Survivor. Obviamente sigo con mis redes, pero ya no estoy más haciendo streaming. Y la idea es trabajar hasta donde se pueda. Yo soy un bicho de laburo, así que hasta donde se pueda laburar, yo voy a estar ahí con la panza. La idea es tomarme una licencia, pero como no conozco cómo será después la maternidad, no puedo planificar mucho. Para mí sería ver cuándo vuelvo, si me tomo un mes, si me tomo más, todavía no lo sé”, dijo en relación a su futuro inmediato y que, según aclara, “cuenta con el apoyo de Telefe”. “Conociéndome que soy muy laburadora y que amo el trabajo, lo más probable es que esté queriendo activarme rápidamente, pero como es algo nuevo, no tengo idea”, cerró con entusiasmo por cumplir uno de los grandes sueños de su vida: tener a su bebé.

Juariu contó cómo atraviesa la última etapa de su embarazo: "No sé cuánta licencia me tomaré una vez que nazca" (Instagram)