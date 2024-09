Fabiana Liuzzi habló sobre la salud de Antonito y contó por qué ella fue internada: “Me pusieron oxígeno dos veces”

Fabiana Liuzzi dio detalles del estado de salud de Antonito, el hijo de la exvedette y Luis Ventura

Durante la tarde del jueves Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi tuvo que ser internado a causa de una complicación en su salud, la cual se debió a un cambio en su medicación. La situación provocó la angustia y el estrés de toda su familia, quienes acompañaron al menor en todo el proceso. Ante ese panorama de preocupación, la madre del pequeño habló con Teleshow y contó cómo evoluciona el estado del chico, que padece de una encefalopatía crónica.

“Ayer le dieron el alta a Tony”, comenzó diciendo la madre del pequeño con la voz cargada de emoción y cansancio. Es que la situación le provocó tal nivel de estrés a Liuzzi que ella también tuvo que ser internada. “Mientras estuve ahí también me tuvieron que atender”, comentó la exvedette. Cabe recordar que ella padece problemas de hipertensión, por lo que tuvo que ser asistida en conjunto con su hijo: “Me pusieron oxígeno dos veces, se me subió la presión, me dio taquicardia de todo el estrés, de toda la situación. Pero gracias a Dios ayer nos dieron el alta”, agregó Fabiana en diálogo con este medio.

Fabiana Liuzzi junto a su hijo, Antonito

Acerca de cómo se encuentra Toni tras recibir el alta médica, Fabiana contó: “Hoy tuvo una pequeña crisis en el día, pero ahora está bien, estamos en casa”. En medio de la preocupación por su hijo, la tecnología le jugó una mala pasada y se sumó a su fuente de estrés: “Ayer quedé incomunicada porque se me apagó el celular y no lo podía prender, justo en el momento menos indicado”, cerró la madre de Antonito.

La internación de Antonito

Esta no es la primera vez que el hijo de Luis Ventura sufre complicaciones en su salud, ya que en junio de 2023 fue internado con un cuadro de neumonía y dengue. En aquel entonces, en diálogo con Teleshow, el periodista contó detalles del estado del chico. “Le hicieron tres laboratorios, estudios sobre sangre infectada y fluidos, a ver a qué reaccionaba. Los tres dieron bien, por lo cual el dengue está controlado, que era una pérdida permanente de plaquetas, que lo produce esa enfermedad”, comentó esperanzado.

Luis Ventura jugando junto a su hijo (Crédito: @luisventurasoy)

Cuando se conoció la noticia de su salud, este medio se comunicó con la madre, quien explicó por qué fue nuevamente internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo: “Arrancó el fin de semana. Algo le molestaba, estaba irritable… Coincide con que le quitamos una medicación que tomaba a la noche. Habíamos hablado con el neurólogo, queríamos sacarle un medicamento, de haberlo hecho, hubiera sido positivo. En este caso, empezó a dormir mal y luego, desde el domingo, arrancaron estas crisis. Cada vez que lo traía para el Sanatorio, le ponían un tranquilizante y se dormía, pero al día siguiente se levantaba con malestar. Entonces decidieron dejarlo en la clínica e ir evaluando día a día cómo se va sintiendo y cómo es su comportamiento”, resumió.

El pequeño, que hoy tiene diez años, nació de manera prematura, con tan solo seis meses de vida: “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre”, contó Ventura al aire de A la Tarde (América TV).

En ese sentido, el presidente de APTRA habló sobre los cuidados que tiene la familia en la crianza del menor y destacó el trabajo que hace Liuzzi día a día: “Es una observación día a día de su crecimiento, con una madraza (Fabiana Liuzzi) que está las 24 horas”.