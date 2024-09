Nico Occhiato y un viaje íntimo a las raíces italianas de su familia: “Sigo movilizado, es hermoso saber de dónde vengo”

Nico Occhiato mostró la experiencia que vivió conociendo el pueblo de sus ancestros en Italia

Al ver las imágenes, Teleshow se comunicó con el conductor de Luzu TV para conocer cómo estaba luego de vivir este momento tan importante para él. Conmovido, emocionado y agradecido Nico habló con este medio y dio detalles de lo que sucedió en Italia.

“Fue una experiencia increíble, todavía sigo movilizado y muy emocionado con lo que viví estos dos días, me hizo entender un montón de cosas de mi familia, de mi personalidad y sobre todo de donde vengo”, comenzó diciendo el conductor visiblemente impresionado y reflexivo.

En tanto, Nico explicó que lo que más feliz le hizo fue darle la posibilidad a sus familiares de vivir esto con él. “Regalarle a mis abuelos esa emoción de reencontrarse con sus parientes y charlar al menos por videollamada, o ver la casa en la que nacieron y que yo pueda estar ahí recorriendo esos lugares. Para mí es como devolverles un 10% de todo lo que hicieron conmigo en mi infancia y mi crianza“, concluyó el conductor a Teleshow.

Una combinación entre un viaje familiar y un recorrido emocional marcó la última etapa de las vacaciones de Nico Occhiato, quien se adentró en los pueblos de donde provienen sus abuelos en el sur de Italia, compartiendo la travesía con sus miles de seguidores. Lo que comenzó como unas vacaciones en pareja junto a Flor Jazmín Peña, terminó por convertirse en una búsqueda de raíces que despertó profundas emociones.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato de vacaciones disfrutando de cada una de las ciudades y pueblos de Europa

El viaje a Europa de Nico y Flor había sido planeado como una pausa antes de retomar sus compromisos laborales. Sin embargo, en las últimas fases de este viaje, ambos decidieron tomar caminos separados temporalmente. Ella optó por viajar a España, mientras que él emprendió su propia travesía hacia el sur de Italia, donde lo esperaban más que paisajes y lo aguardaba un reencuentro con su historia familiar.

“La última etapa (de las vacaciones) solos. Flor se va para España y yo para el Sur de Italia”, aclaró Nico en un video compartido desde el aeropuerto antes de partir. Una vez que aterrizó, el primer destino de Nico en Italia fue Vena Inferiore, un pequeño pueblo en el sur del país. Este lugar no era un destino turístico más; aquí había nacido su abuela, su nonna Rosa. El conductor mostró este especial momento a sus seguidores a través de un video, en el que se lo ve recorriendo las estrechas calles del pueblo. Allí Nico no ocultó la emoción que le generó estar viviendo eso. “Hoy pasé un día muy hermoso y especial”, escribió en su posteo.

El creador de contenido no solo mostró imágenes del pueblo, sino que también compartió una reflexión íntima sobre la conexión que sentía con el lugar y las personas que conoció. “Fue muy mágico lo que pasó y es increíble lo cómodo que me sentí con toda la gente que me fui cruzando a la que no conocía, pero claramente algo nos une, la sangre, nuestras raíces”, expresó.

A su vez, a largo de su travesía, Nico tuvo que enfrentarse a un desafío inesperado: el idioma. Aunque entendía bien, confesó que la fluidez para expresarse no era su fuerte: “Desde ya los que hablan italiano disculpen lo mal que lo hablo yo jaja, entiendo casi todo pero me cuesta hablarlo, lo bueno es que creo que me hago entender”.

Una segunda parada

Nico Occhiato conoció el pueblo donde nació su abuela y emocionó a toda su familia

Aunque el viaje de Occhiato no terminó en Vena Inferiore. Con el corazón aún lleno de emociones, continuó su recorrido por otro pueblo que guardaba una historia familiar: el lugar donde nació su otra abuela, la nonna Conce. “Estoy muy movilizado y emocionado por lo que viví en todo el día, es hermoso saber de dónde venimos”, comentó en un segundo video que compartió con sus seguidores. En este video, de más de 14 minutos, Nico describió cómo fue esta nueva experiencia de reconexión con sus raíces.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Nico decidió hacer una videollamada a su abuela desde el pueblo en el que ella había crecido. En la videollamada, Occhiato le mostró a su abuela los lugares que ella conocía de su infancia, lo que permitió que ambos revivieran juntos esos recuerdos. Este instante, íntimo y familiar, fue un testimonio más del impacto emocional que tuvo el viaje en el conductor.

Nico Occhiato de vacaciones en Italia